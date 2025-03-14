Роскомнадзор с 30.05.2025 вводит штраф 300 000 рублей в отношении всех юридических лиц и ИП за отсутствие регистрации в реестре Роскомнадзора!

Почему Роскомнадзор ужесточает политику регулирования обработки персональных данных и какие штрафы введены за неисполнение правил обработки и защиты персональных данных, рассказываем в материале.

1. Ужесточение регулирования обработки персональных данных со стороны Роскомнадзора и государственного контроля происходит все сильнее, поскольку уровень легализации обработки ПДн остается недостаточным в глазах регулятора. В связи с этим с 30.05.2025 года штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре будет составлять 300 000 рублей.

Напоминаем, что обязанность регистрации в Роскомнадзоре (включая подготовку большого количества документов и локальных актов, которые по закону теперь обязаны быть и регулярно обновляться) касается абсолютно всех:

Юридических лиц.

ИП.

С 30 мая 2025 года также увеличатся штрафы за несвоевременное представление уведомлений в Роскомнадзор:

от 30 000 до 50 000 рублей — для должностных лиц;

от 100 000 до 300 000 рублей — для организаций и ИП.

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2. Что еще ждет нас с 30 мая 2025 года? В статью 13.11 КоАП добавили 9 новых составов! Теперь еще одним поводом для привлечения к ответственности является неподача уведомления об утечки ПДн. Неисполнение обязанности, которая должна быть исполнена в течение 1 дня с момента выявления инцидента будет стоить компании от 1 000 000 до 3 000 000 рублей. При этом, из смысла закона следует, что утечкой будет считаться даже факт получения доступа к персональным данным сотрудниками, в отношении которых не издан приказ о предоставлении такого доступа.

3. Ну и самым главным нововведением, против которого выступал крупный бизнес — штрафы за утечку персональных данных. Сумма штрафа ставится в зависимость от количества утраченных сведений о субъектах и рассчитывается для юридических лиц следующим образом:

Объем утечки Первое нарушение Повторное нарушение ПДн 1–10 тыс. субъектов или 10–100 тыс. идентификаторов штраф от 3 до 5 млн. руб. до 500 млн руб. ПДн 10–100 тыс. субъектов или 100 тыс.–1 млн. идентификаторов штраф от 5 до 10 млн. руб. ПДн более 100 тыс. субъектов или более 1 млн. идентификаторов штраф от 10 до 15 млн. руб. Передача специальных категорий ПДн штраф от 10 до 15 млн. руб. Передача биометрических ПДн штраф от 15 до 20 млн. руб.

Повторным будет считаться нарушение, совершенное в течение года с момента вступления в законную силу решения о привлечении к ответственности за первое деяние. При этом, общая сумма штрафа определяется расчетным методом исходя из совокупной годовой выручки компании. Штраф будет составлять от 1% до 3% выручки, при этом его минимальный размер не может быть ниже 20–25 000 000 млн. руб.

Рассматривая вопрос привлечения к административной ответственности, помните, что юридическое лицо осуществляет хозяйственную деятельность через свои органы, а следовательно, в нарушении виновата не только компания, но и сотрудник, ненадлежащим образом, исполнивший свои обязанности.

По умолчанию вся ответственность за нарушения будет возлагаться на руководителя компании, однако если в организации назначен ответственный за обработку персональных данных, изданы локальные акты, закрепляющие порядок обработки и определен перечень сотрудников, допущенных к работе с информацией, ответственность будут нести сотрудники, фактически допустившие нарушение.

Таким образом, к административной ответственности будут привлекаться не только юридические лица, но и их работники, штрафы для которых достигают 1500 000 руб. Ознакомиться с примерами Предписаний Роскомнадзора за 2024–2025 гг. можно здесь.

Стоит ли волноваться вашей организации или ИП? Да! Роскомнадзор пока лояльнее относится к небольшим организациям, но это возможно только при выполнении хотя бы базовых требований закона. Поэтому необходимо: зарегистрироваться в Роскомнадзоре и привести документацию компании в соответствие законодательству, не дожидаясь предписания Роскомнадзора.

Как пройти регистрацию в Роскомнадзоре и какие документы вам необходимы, можно узнать, получив бесплатную консультацию на сайте сервиса «Роском Онлайн».

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