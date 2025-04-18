Регистрация в Роскомнадзоре с 30.05.2025. Бесплатный вебинар о новых требованиях и штрафах за нарушения для всех организаций и ИП!

Каким сотрудникам в организациях и ИП необходимо разобраться в новых изменениях законодательства? Руководителям и собственникам, бухгалтерам и юристам, кадровикам, маркетологам и айти-специалистам. С 30.05.2025 вводится 9 составов административной ответственности, а также уголовная.

Вебинар будет проводиться профильными экспертами бесплатно по 2 темам:

Персональные данные 2025: новые требования и штрафы с 30.05.2025 для всех организаций и ИП. Информационная безопасность и защита данных с 30.05.2025. Новые угрозы, новые требования, новые штрафы

В бесплатном вебинаре подробно разберем новые требования и штрафы, которые вступают в силу с 30.05.2025 для всех организаций и ИП, касающиеся работы с персональными данными и информационной безопасности.

С 30 мая 2025 года все организации и ИП, работающие с персональными данными, столкнутся с новыми требованиями законодательства и серьезным ростом штрафов Роскомнадзора:

Уголовная ответственность и 9 составов административной ответственности в статью 13.11 КоАП.

Штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре вырастет до 300 000 рублей.

Штраф за нарушения в области обработки персональных данных от 700 000 до 18 000 000 рублей.

Новые требования к обработке и защите персональных данных.

Новые требования к информационной безопасности (включая 1С, CRM, Сайты).

Регистрация в Роскомнадзоре. Новые требования и штрафы за нарушения для всех организаций и ИП Бесплатный вебинар 23 апреля 2025 г. в 10:00 МСК Записаться

На вебинаре вы узнаете:

Какой круг лиц, и за какие нарушения попадает под новые санкции с 30.05.2025? Какие новые требования к обработке персональных данных введены для организаций и ИП? Какая ответственность и штрафы за нарушения будут применяться Роскомнадзором с 30.05.2025? Какие новые требования к информационной безопасности для организаций и ИП в 2025 году? Как разработать и внедрить обязательные меры защиты информации для организаций и ИП, использующих 1С, CRM, Сайты (согласно новым требованиям)? Какая административная и уголовная ответственность организаций и ИП за нарушения информационной безопасности с 30.05.2025?

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Вебинар будет полезен руководителям и бухгалтерам, юристам и кадровикам, маркетологам и айти-специалистам!

Участники вебинара получат полезные материалы:

Чек-лист обязательных процедур , необходимых для соблюдения требований Роскомнадзора и ФЗ №152.

Чек-лист обязательных требований к документам и настройкам на сайтах 2025.

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