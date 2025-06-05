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Закон о персональных данных: краткий обзор

Деятельность компаний и индивидуальных предпринимателей, связанная с персональными данными, регулируется законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. Знание своих обязанностей и возможных последствий за несоблюдение требований закона — критически важно для всех, кто работает с ПДн.

В этом материале разберемся, какие ключевые термины содержит данный закон, на что следует обратить особое внимание при обработке персональных данных, а также какие важные изменения вступят в силу с 30 мая 2025 года.

Ключевые термины

В соответствии со статьей 3 закона № 152-ФЗ, при организации обработки персональных данных используются следующие определения:

  • Персональные данные — это любая информация, позволяющая прямо или косвенно установить личность физического лица, выступающего в роли субъекта персональных данных.

  • Оператором признается государственный или муниципальный орган, юридическое либо физическое лицо, которое самостоятельно или при помощи привлеченных организаций определяет цели, объем и методы обработки ПДн и отвечает за их реализацию.

  • Обработка персональных данных охватывает весь цикл действий с информацией: начиная от сбора, систематизации и записи, заканчивая хранением, передачей, актуализацией, обезличиванием или удалением. Эти действия могут осуществляться как вручную, так и с применением автоматизированных технологий.

  • Распространение персональных данных означает их передачу неограниченному кругу лиц, в том числе через открытые источники.

  • Предоставление персональных данных — это целенаправленная передача сведений определенному субъекту или организации.

  • Трансграничная передача предполагает передачу персональных данных за пределы Российской Федерации — иностранной компании или организации, действующей в другой юрисдикции.

  • Информационная система персональных данных — это совокупность баз данных и технических средств, обеспечивающих хранение, обработку и защиту персональных сведений.

Таким образом, положения закона № 152-ФЗ подробно устанавливают основные термины и принципы, касающиеся обработки персональной информации — начиная с ее трактовки и роли оператора, заканчивая особенностями международной передачи данных и функционирования соответствующих информационных систем.

Цель этих правил — обеспечить правовую защиту частной жизни граждан и гарантировать, что обработка их данных осуществляется в рамках закона. Соблюдение требований закона обязательно для всех, кто работает с ПДн, поскольку игнорирование установленных норм может повлечь серьезные правовые последствия, включая штрафы и другие меры ответственности.

Основные принципы обработки персональных данных

При разработке внутренней политики по работе с персональными данными организация обязана опираться на принципы, закрепленные в статье 5 закона № 152-ФЗ. Эти положения формируют правовую основу для корректной и безопасной обработки информации о физических лицах:

  • Правовая обоснованность и добросовестность. Любая операция с персональными данными должна осуществляться на законных основаниях — на основании добровольного согласия, в рамках заключенного договора или на основании прямого указания закона. При этом законодатель допускает обработку и без согласия, если речь идет о ситуациях, перечисленных в пунктах 29 части 1 статьи 6 закона № 152-ФЗ.

  • Целевое назначение. Информация может быть получена и использована только для конкретных задач, заранее обозначенных оператором. Сбор данных «на всякий случай» недопустим.

  • Минимизация. Объем обрабатываемой информации должен строго соответствовать поставленным задачам. Получение данных, не имеющих отношения к цели, считается нарушением.

  • Ограниченность сроков хранения. Личные данные не подлежат хранению дольше, чем это необходимо для достижения заявленных целей. По истечении срока сведения должны быть уничтожены или обезличены.

  • Соблюдение конфиденциальности. Оператор обязан защищать полученные сведения от разглашения и не вправе передавать их третьим лицам без согласия субъекта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

  • Гарантия безопасности. При обработке должны использоваться как технические, так и организационные меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа, утечек и иных инцидентов.

  • Информационная открытость. Субъект имеет право знать, кто и как использует его данные. Оператор обязан по запросу предоставить соответствующую информацию.

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Что обязан делать оператор при работе с персональными данными

С момента начала сбора персональной информации оператор несет обязанность по информированию субъекта данных. По запросу владельца информации оператор должен предоставить исчерпывающие сведения, включая:

  • цель, с которой осуществляется сбор и последующая обработка данных;

  • предполагаемые сроки хранения персональных сведений;

  • наименование организации, выступающей оператором, а также ее юридический адрес;

  • информацию о возможной передаче данных за границу, если такая передача планируется.

Вся эта информация должна быть донесена до субъекта в понятной и доступной форме — как мера обеспечения его прав и свободы.

Иные обязанности оператора по закону № 152-ФЗ (в частности, ст. 18):

  • Разъяснить субъекту последствия отказа от предоставления согласия на обработку ПДн.

  • При получении ПДн не от самого субъекта — уведомить его об операторе, целях, правовом основании, источнике и составе полученной информации (кроме исключений).

  • Обеспечить сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение и уничтожение ПДн, включая данные, полученные через интернет.

  • Подать уведомление в Роскомнадзор до начала обработки данных (через сайт).

  • В случае утечки информации направить первичное уведомление в РКН в течение 24 часов и итоговое — в течение 72 часов после расследования.

  • При трансграничной передаче — заранее уведомить Роскомнадзор.

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Ответственность за нарушения в сфере персональных данных

Операторы, нарушившие требования закона № 152-ФЗ, несут административную ответственность по ст. 13.11 КоАП. Наиболее распространенные основания для штрафов:

  • Нарушение принципов обработки или несоответствие целей — до 100 000 ₽ для юрлиц, до 20 000 ₽ для ИП.

  • Обработка без согласия при его необходимости — до 700 000 ₽ для организаций, до 300 000 ₽ для ИП.

  • Отсутствие опубликованной политики обработки ПДн — до 60 000 ₽ для юрлиц, до 20 000 ₽ для ИП.

  • Сбор данных без систематизации и учета — штраф до 6 млн ₽ для компаний, до 200 000 ₽ для ИП.

  • Отказ от регистрации в реестре операторов РКН (ст. 19.7 КоАП) — до 5 000 ₽.

  • Причинение морального вреда субъекту ПДн дает право на компенсацию (ст. 24 закона № 152-ФЗ).

С конца мая 2025 года размер штрафов по ряду нарушений существенно увеличится.

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С указанной даты в силу вступают более жесткие санкции за нарушения закона № 152-ФЗ:

  • неуведомление Роскомнадзора об утечке ПДн — штраф до 3 млн рублей как для юридических лиц, так и для ИП.

  • отсутствие уведомления о начале обработки ПДн — от 100 000 до 300 000 рублей.

  • принуждение к биометрической идентификации — до 500 000 рублей для организаций, до 100 000 рублей для ИП (квалифицируется как нарушение прав потребителей).

  • незаконная передача данных 1 000 – 10 000 лиц — штраф до 5 млн рублей.

  • утечка от 10 000 до 100 000 уникальных идентификаторов — также до 5 млн рублей.

  • неправомерное распространение специальных категорий ПДн (например, сведений о здоровье, религиозных взглядах и др.) — от 10 до 15 млн рублей.

Работа с персональными данными требует точного соблюдения закона и регулярного контроля за процессами обработки. Ошибка может обойтись дорого — вплоть до многомиллионных штрафов и репутационных потерь.

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