Закон о персональных данных: краткий обзор

Ответственность за нарушения в сфере персональных данных

С конца мая 2025 года размер штрафов по ряду нарушений существенно увеличится.

Отказ от регистрации в реестре операторов РКН ( ст. 19.7 КоАП ) — до 5 000 ₽.

Сбор данных без систематизации и учета — штраф до 6 млн ₽ для компаний, до 200 000 ₽ для ИП.

Отсутствие опубликованной политики обработки ПДн — до 60 000 ₽ для юрлиц, до 20 000 ₽ для ИП.

Обработка без согласия при его необходимости — до 700 000 ₽ для организаций, до 300 000 ₽ для ИП.

Нарушение принципов обработки или несоответствие целей — до 100 000 ₽ для юрлиц, до 20 000 ₽ для ИП.

Операторы, нарушившие требования закона № 152-ФЗ , несут административную ответственность по ст. 13.11 КоАП . Наиболее распространенные основания для штрафов :

Новые штрафы с 30 мая 2025 года: что меняется для операторов ПДн

С указанной даты в силу вступают более жесткие санкции за нарушения закона № 152-ФЗ:

неуведомление Роскомнадзора об утечке ПДн — штраф до 3 млн рублей как для юридических лиц, так и для ИП.

отсутствие уведомления о начале обработки ПДн — от 100 000 до 300 000 рублей.

принуждение к биометрической идентификации — до 500 000 рублей для организаций, до 100 000 рублей для ИП (квалифицируется как нарушение прав потребителей).

незаконная передача данных 1 000 – 10 000 лиц — штраф до 5 млн рублей.

утечка от 10 000 до 100 000 уникальных идентификаторов — также до 5 млн рублей.

неправомерное распространение специальных категорий ПДн (например, сведений о здоровье, религиозных взглядах и др.) — от 10 до 15 млн рублей.

Работа с персональными данными требует точного соблюдения закона и регулярного контроля за процессами обработки. Ошибка может обойтись дорого — вплоть до многомиллионных штрафов и репутационных потерь.

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