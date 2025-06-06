Права и обязанности оператора персональных данных

Основные требования к деятельности операторов содержит закон № 152. Там приводится основной пул прав и обязанностей, которые должны знать любая компания или ИП, работающие с конфиденциальными сведениями о гражданах.
Перечень прав оператора персональных данных
К основным правам данного лица относятся:
Получение от физлица персональных данных, иных сведений и документации, которые в совокупности необходимы для оформления договорных отношений, а также реализации товара или услуги.
Реализовывать операции по обработке ПД без одобрения их владельца, если это требуется для соблюдения законодательства, необходимо для судебного процесса и в других случаях, определенных положениями пп. 2–11 п.1 ст. 6 вышеупомянутого закона.
Обладать сведениями о субъекте, которые были получены из общедоступного источника (ст. 8 ФЗ № 152).
Формировать самостоятельно пул мер, требуемых для надлежащего исполнения законодательных требований в части работы с персональными данными.
Определять сотрудника, который будет в рамках компании или ИП нести ответственность за взаимодействие с ПД и отвечать за безопасность информации.
Осуществлять передачу сведений третьей стороне при условии одобрения данного действия субъектом ПД, но без предварительного извещения.
Организовать хранение персональных данных на облачных хранилищах, если последние принадлежат оператору и для этого есть вся техническая база.
Осуществлять сбор сведения для исполнения коммерческих и государственных задач, если это не вступает в противоречие с нормами ФЗ № 152.
В любых правилах есть ряд исключений. В контексте работы с ПД необходимо обратить внимание на то, что оператор не может осуществлять обработку специальных категорий персданных. Работать с ними можно только с письменного согласия субъекта (исключение составляют случаи, описанные в ч. 2 и 2.1 ст. 10 ФЗ №152).
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Что относится к обязанностям оператора персональных данных
Оператор обязуется выдать субъекту по его требованию сведения, подтверждающие факт обработки ПД, а также сроки данной операции, ее цели, методы, информацию о себе, данные о факте реализации трансграничной передачи.
Кроме того, в его пул обязанностей входят:
Запросить у физлица согласие на взаимодействие с его личной информацией, если подобного требует закон.
Направить извещение в РКН о старте обработки ПД.
Направить повторное уведомление в Роскомнадзор, если в первичном произошли изменения информации.
Предоставлять РКН ответы на запросы в течение 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством.
Оповестить РКН об утечке персданных в течение суток, а об итогах расследования инцидента — в течение трех суток.
Осуществлять хранение баз данных личной информации граждан на территории России.
Направлять в РКН только актуальные данные, соответствующие действительности. При необходимости — своевременно вносить изменения в информацию.
Организовать надежную систему сохранности и защищенности ПД.
Сформировать и внедрить в работу документацию, наличие которой у оператора требует действующее законодательство.
Последствия неисполнения обязанностей оператором ПД
В большинстве случаев оператор за те или иные нарушения будет привлечен к административной ответственности. Например, незаконная обработка ПД обернется штрафом до 25 тысяч рублей для ИП и до 100 тысяч рублей для юридического лица. Непредставление субъекту информации об обработке данных может привести к санкции до 30 тысяч рублей на ИП и до 80 тысяч рублей на компанию.
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