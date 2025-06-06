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Защита персональных данных

Права и обязанности оператора персональных данных

В качестве оператора персональных данных, согласно трактовке действующего законодательства, выступает лицо, которое в одиночку или совместно с другими лицами осуществляет обрабатывание личной информации о физлицах, а также определяет цели и способы реализации действий по работе с ПД.

Основные требования к деятельности операторов содержит закон № 152. Там приводится основной пул прав и обязанностей, которые должны знать любая компания или ИП, работающие с конфиденциальными сведениями о гражданах.

Перечень прав оператора персональных данных

К основным правам данного лица относятся:

  • Получение от физлица персональных данных, иных сведений и документации, которые в совокупности необходимы для оформления договорных отношений, а также реализации товара или услуги.

  • Реализовывать операции по обработке ПД без одобрения их владельца, если это требуется для соблюдения законодательства, необходимо для судебного процесса и в других случаях, определенных положениями пп. 211 п.1 ст. 6 вышеупомянутого закона.

  • Обладать сведениями о субъекте, которые были получены из общедоступного источника (ст. 8 ФЗ № 152).

  • Формировать самостоятельно пул мер, требуемых для надлежащего исполнения законодательных требований в части работы с персональными данными.

  • Определять сотрудника, который будет в рамках компании или ИП нести ответственность за взаимодействие с ПД и отвечать за безопасность информации.

  • Осуществлять передачу сведений третьей стороне при условии одобрения данного действия субъектом ПД, но без предварительного извещения.

  • Организовать хранение персональных данных на облачных хранилищах, если последние принадлежат оператору и для этого есть вся техническая база.

  • Осуществлять сбор сведения для исполнения коммерческих и государственных задач, если это не вступает в противоречие с нормами ФЗ № 152.

В любых правилах есть ряд исключений. В контексте работы с ПД необходимо обратить внимание на то, что оператор не может осуществлять обработку специальных категорий персданных. Работать с ними можно только с письменного согласия субъекта (исключение составляют случаи, описанные в ч. 2 и 2.1 ст. 10 ФЗ №152).

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Что относится к обязанностям оператора персональных данных

Оператор обязуется выдать субъекту по его требованию сведения, подтверждающие факт обработки ПД, а также сроки данной операции, ее цели, методы, информацию о себе, данные о факте реализации трансграничной передачи.

Кроме того, в его пул обязанностей входят:

  • Запросить у физлица согласие на взаимодействие с его личной информацией, если подобного требует закон.

  • Направить извещение в РКН о старте обработки ПД.

  • Направить повторное уведомление в Роскомнадзор, если в первичном произошли изменения информации.

  • Предоставлять РКН ответы на запросы в течение 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством.

  • Оповестить РКН об утечке персданных в течение суток, а об итогах расследования инцидента — в течение трех суток.

  • Осуществлять хранение баз данных личной информации граждан на территории России.

  • Направлять в РКН только актуальные данные, соответствующие действительности. При необходимости — своевременно вносить изменения в информацию.

  • Организовать надежную систему сохранности и защищенности ПД.

  • Сформировать и внедрить в работу документацию, наличие которой у оператора требует действующее законодательство.

Последствия неисполнения обязанностей оператором ПД

В большинстве случаев оператор за те или иные нарушения будет привлечен к административной ответственности. Например, незаконная обработка ПД обернется штрафом до 25 тысяч рублей для ИП и до 100 тысяч рублей для юридического лица. Непредставление субъекту информации об обработке данных может привести к санкции до 30 тысяч рублей на ИП и до 80 тысяч рублей на компанию.

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С 30 мая 2025 года отсутствие регистрации в реестре операторов РКН способно обернуться штрафом в размере до 300 тысяч рублей — не допустите такой нелепой оплошности!

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