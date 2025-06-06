Права и обязанности оператора персональных данных

Что относится к обязанностям оператора персональных данных

Оператор обязуется выдать субъекту по его требованию сведения, подтверждающие факт обработки ПД, а также сроки данной операции, ее цели, методы, информацию о себе, данные о факте реализации трансграничной передачи.

Кроме того, в его пул обязанностей входят: