Персональные данные: самый полный гайд на 2025 год

Кто попадает под действия закона о персональных данных

Согласно ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ, оператор персональных данных — это юридическое лицо (ООО, АО, НКО и т.д.), индивидуальный предприниматель (ИП) или даже физическое лицо, которое самостоятельно или совместно с привлечением других лиц организует и (или) обрабатывает ПДн, а также определяет цели обработки ПДн, состав обрабатываемых данных и действия (операции), совершаемые с ними.

Проще говоря, оператор — это тот, кто:

Принимает решение, зачем и какие данные собирать . Например, интернет-магазин решает собирать ФИО, адреса и телефоны покупателей для доставки товаров.

Непосредственно проводит действия с этими данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Это и есть обработка ПДн в широком смысле.

Важно! Оператором считается и крупная корпорация, и небольшой бизнес, нанимающий сотрудников и ведущий клиентскую базу. Даже если у вас ИП с одним работником, вы — оператор.

Что еще стоит учитывать: