Обязанности ИП в 2025 году

Регистрация индивидуальных предпринимателей в Роскомнадзоре
В 2025 году выходит на 1 место среди всех важных обязанностей ИП из-за штрафа в 100 000 — 300 000 рублей, который введен с 30.05.2025 года.
Что нужно знать и сделать всем ИП по поводу этой обязанности? Пишем кратко и понятно. Эта обязанность всех индивидуальных предпринимателей, выбора нет. Но она может быть простой или сложной, в зависимости от следующих условий.
1. Регистрация ИП в Роскомнадзоре будет простой, если ИП
Не имеет сотрудников.
Не имеет сайта или лендинга.
Не ведет работу или клиентскую базу или принимает заказы/заявки откуда-либо, содержащие персональные данные нигде кроме как на бумажном носителе (например договоры аренды).
Для таких ИП, нужно:
Просто зарегистрироваться в Роскомнадзоре, заполнив необходимое уведомление на сайте РКН. Сформировать форму уведомления для регистрации ИП в Роскомнадзоре.
Составить для своих клиентов форму согласия и включить ее в свою работу.
Скачайте бесплатно памятку обязательных требований Роскомнадзора к сайтам с 30.05.2025
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Что еще нужно понимать таким ИП, чтобы не получить штраф?
Вы должны понимать риски, что переписки с клиентами в телефоне и проведение от них оплат с тех же номеров, что указаны у вас в телефоне. А также переписки через мессенджеры иностранных серверов (а это почти все) — попадают под закон о персональных данных. Просто это сложнее выявить Роскомндазору.
Любая жалоба от любого вашего недовольного клиента/заказчика составит вам массу проблем и большие штрафы. Тема обработки персональных данных у всех на слуху и недобросовестные клиенты раскусили уже возможность этого рычага давления.
Роскомнадзор очень быстро развивается технически, контроль ИП которые ведут работу с данными не только наведу (через сайт например), а «в стол» уже по многим факторам отслеживается (см. пример выше об оплатах с номеров арендаторов).
2. Регистрация ИП в Роскомнадзоре будет сложной, если ИП
Имеет сотрудников (от 1—10 сотрудников).
Имеет сотрудников (более 10 сотрудников).
Имеет сайт или лендинг.
1. Для ИП у которого сотрудников до 10 человек:
Регистрация в Роскомнадзоре.
Подготовка порядка 34 документов. Чтобы подготовить документы, потребуется квалифицированная юридическая помощь.
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2. Для ИП, у которого более 10 человек, объем документов повышается в связи с усложнением бизнес-процессов по обработке и хранению данных о сотрудниках. В зависимости от количества сотрудников вам потребуется консультация специалистов сервиса «РОСКОМ ОНЛАЙН». Она бесплатная.
3. Для ИП, у которых есть сайт или лендинг — ситуация самая сложная с точки зрения ответственности, объема обязанности, а также самые высокие штрафы за нарушения. Таким ИП нужно размещать на сайте ряд документов и соблюдать ряд требований в его работе.
Скачайте бесплатно памятку обязательных требований Роскомнадзора к сайтам с 30.05.2025
Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:
Для группы ИП, у которых есть вышеуказанные признаки, вопрос применения огромных штрафов со стороны Роскомнадзора после 30.05.2025 просто данность. Здесь необходимо понимать, что требования к сайтам проверяются уже алгоритмом. А данные по сотрудникам передаются в ФНС, ПФР и другие службы, с которыми у Роскомнадзора происходит интеграция.
Остальные обязанности ИП в 2025 году
1. Все индивидуальные предприниматели обязаны вести налоговый учети платить налоги — то есть фиксировать сведения о деятельности ИП для дальнейшего расчета налоговой базы и осуществления платежей. При этом, вести бухгалтерский учет индивидуальному предпринимателю необязательно. Налоговый учет ведется зачастую простым ведением КУДиР — книги учета доходов и расходов.
Последствием некорректного ведения налогового учета или его неведения вовсе будет являться доначисление налогов со стороны ФНС, а также необходимость уплачивать пени за просрочку исполнения обязательств. Помимо, за несвоевременную сдачу налоговой отчетности предусмотрены административные санкции в виде штрафа в размере от 5 до 30% суммы неуплаченного налога за каждый полный либо неполный месяц просрочки, но не менее 1000 руб. (ст. 119 НК).
2. Выполнение требований трудового законодательства, если у ИП есть наемные работники. Стоит также помнить о том, что сам индивидуальный предприниматель также платит за себя страховые взносы, даже если других работников у ИП нет. Ст. 5.27 КоАП предусматривает штраф за нарушение трудового законодательства для ИП в размере от 30 000 до 50 000 рублей.
3. Лицензирование. Получение необходимых лицензий и разрешений для ведения определенных видов деятельности, если это требуется. Статьей 14.1 КоАП устанавливается ответственность за ведение деятельности без лицензии в виде штрафов, конфискации, приостановления деятельности.
4. Раскрытие информации в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ). Некоторые факты хозяйственной жизни индивидуального предпринимателя должны отражаться в реестре Федресурс. К таким сведениям относятся, например, сведения о полученных ИП лицензиях и разрешениях, членстве или выходе из СРО, прекращении деятельности в качестве ИП, намерении банкротства, об отзыве доверенности и пр.
Ведение реестра Федресурс позволяет обеспечить доступность информации об индивидуальных предпринимателях для государственных органов, партнеров и клиентов. Это способствует повышению прозрачности бизнеса и упрощает взаимодействие с различными государственными структурами. ИП должны внимательно следить за актуальностью своих данных в реестре и своевременно вносить изменения. Штрафы за невнесение или несвоевременное внесение предусмотрены ст.14.25 КоАП.
Если вы впервые сталкиваетесь с обязанностью публикации сообщений об ИП в Федресурсе, и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить предписание прокуратуры и штраф) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса.
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