Обязанности ИП в 2025 году

Регистрация индивидуальных предпринимателей в Роскомнадзоре

В 2025 году выходит на 1 место среди всех важных обязанностей ИП из-за штрафа в 100 000 — 300 000 рублей, который введен с 30.05.2025 года.

Что нужно знать и сделать всем ИП по поводу этой обязанности? Пишем кратко и понятно. Эта обязанность всех индивидуальных предпринимателей, выбора нет. Но она может быть простой или сложной, в зависимости от следующих условий.