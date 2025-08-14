Документы для работы с персональными данными: полный чек-лист

Ответственность оператора

Нарушение ФЗ №152-ФЗ — это не абстрактный риск, а конкретные финансовые потери и репутационный урон. Так, если вы не разместите Политику обработки ПДн на сайте или информационной доске в офисе, вам грозит штраф по ч.3 ст.13.11 КоАП РФ на сумму до 60 000 рублей. Учтите, что к Политике должны иметь беспрепятственный доступ пользователи, клиенты, сотрудники и другие физлица.

Для операторов есть ряд штрафов и за другие нарушения:

Неподача уведомления об обработке ПДн в Роскомнадзор — до 300 000 рублей. Работа с ПДн без согласия субъекта, когда по закону оно обязательно — до 700 000 рублей. Утечка стандартных ПДн — до 15 млн рублей в зависимости от масштабов. Несанкционированный доступ к спецкатегориям данных — до 15 млн рублей. Утечка биометрических ПДн — до 20 млн рублей.

Самые серьезные штрафы предусмотрены за повторную утечку — до 500 млн рублей или до 3% годового оборота компании. Кроме того, за большую часть нарушений ФЗ №152-ФЗ ИП несут ответственность как юридические лица, следовательно, штрафы могут быть катастрофическими для малого бизнеса.