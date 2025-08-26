Роскомнадзор и уведомление о персональных данных: как правильно подавать и в какие сроки?

4. Причины, по которым необходимо срочно зарегистрироваться в Роскомнадзоре всем организациям и ИП

1. Ужесточение административной ответственности

С 30 мая 2025 года вступили в силу новые изменения в законе о персональных данных и в КоАП, а также была введена уголовная ответственность. Отсутствие регистрации в Роскомнадзоре теперь влечет штраф 300 000 по статье 13.11 КоАП. А за иные нарушения штрафы могут составлять от 300 000 до 18 000 000 рублей.