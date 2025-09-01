Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025 должно оформляться по новым правилам или штраф 300 000–700 000 рублей для организаций и ИП

1. Как изменились правила получения согласия на обработку персональных данных?

Ранее согласие на обработку персональных данных могло быть включено в договоры, пользовательские соглашения, анкеты или заявления. С 1 сентября 2025 года такой способ признан недопустимым. Теперь согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено только в виде отдельного документа

Это требование направлено на обеспечение прозрачности и информированности субъекта персональных данных. Теперь он должен осознанно и добровольно выражать свое согласие, исключая ситуации, когда согласие может быть дано по умолчанию или в ходе выполнения других действий, например, при регистрации на сайте или подписании договора.

Сейчас признаются недопустимыми:

включение согласия мелким шрифтом в конце договора;

невозможность использования сайта без проставления «галочки» о согласии;

объединение различных видов согласий в одном документе (например, на обработку данных, на рекламу, на передачу третьим лицам).

С 1 сентября 2025 года такие действия будут расцениваться как нарушение требований законодательства, поскольку не обеспечивают достаточной прозрачности и свободы волеизъявления.