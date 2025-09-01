Согласие на обработку персональных данных с 01.09.2025 должно оформляться по новым правилам или штраф 300 000–700 000 рублей для организаций и ИП

1. Как изменились правила получения согласия на обработку персональных данных?
Ранее согласие на обработку персональных данных могло быть включено в договоры, пользовательские соглашения, анкеты или заявления. С 1 сентября 2025 года такой способ признан недопустимым. Теперь согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено только в виде отдельного документа
Это требование направлено на обеспечение прозрачности и информированности субъекта персональных данных. Теперь он должен осознанно и добровольно выражать свое согласие, исключая ситуации, когда согласие может быть дано по умолчанию или в ходе выполнения других действий, например, при регистрации на сайте или подписании договора.
Сейчас признаются недопустимыми:
включение согласия мелким шрифтом в конце договора;
невозможность использования сайта без проставления «галочки» о согласии;
объединение различных видов согласий в одном документе (например, на обработку данных, на рекламу, на передачу третьим лицам).
С 1 сентября 2025 года такие действия будут расцениваться как нарушение требований законодательства, поскольку не обеспечивают достаточной прозрачности и свободы волеизъявления.
Если вы не знаете, как правильно оформить документы для работы с персональными данными по новым правилам — вы можете обратиться за бесплатной консультацией на сайт Всероссийского сервиса «Роском Онлайн».
2. Какие сведения должны содержаться в новом согласии на обработку персональных данных?
1. Согласие на обработку персональных данных должно включать следующие обязательные элементы:
Персональные данные субъекта (ФИО, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность).
Персональные данные представителя субъекта (при наличии).
Наименование оператора и его юридический адрес.
Цель обработки персональных данных.
Перечень персональных данных, подлежащих обработке.
Сведения о третьих лицах, которым данные будут переданы.
Описание действий с персональными данными (сбор, хранение, обработка, передача и др.).
Способы обработки персональных данных.
Срок действия согласия и порядок его отзыва.
Подпись субъекта персональных данных.
2. Для специальных категорий персональных данных (например, сведения о здоровье, биометрические данные, религиозные взгляды, судимости) согласие обязательно должно быть оформлено в письменной форме.
3. Отдельное согласие на передачу персональных данных третьим лицам.
Если оператор планирует передавать персональные данные третьим лицам (например, курьерским службам, колл-центрам, аналитическим платформам), необходимо получить отдельное согласие от субъекта. В таком документе должны быть указаны:
наименование третьих лиц;
цель передачи данных;
действия, разрешенные с данными;
условия и ограничения передачи.
Получить бесплатную консультацию по документам, обязательным для работы с персональными данными
3. Административная ответственность и штрафы за нарушение требований
Согласно статье 13.11 КоАП, за нарушение порядка получения согласия на обработку персональных данных предусмотрены следующие штрафы:
Физическое лицо: 10 000–15 000 рублей.
Должностное лицо: 100 000– 300 000 рублей.
Юрлицо / ИП: 300 000–700 000 рублей.
При повторном нарушении размер штрафов увеличивается:
для граждан — до 30 000 рублей;
для должностных лиц — до 500 000 рублей;
для ИП — от 500 000 до 1 000 000 рублей;
для организаций — до 1 500 000 рублей.
Кроме того, Роскомнадзор вправе выдать предписание об устранении выявленных нарушений, что может повлечь дополнительные санкции, за нарушение сроков установленных в Предписании или иных требований регулятора.
4. Другие важные изменения с 1 сентября 2025 года
Помимо изменений в порядке получения согласия, с 1 сентября 2025 года вступают в силу и другие нормы:
Обязательная передача обезличенных данных в ГИС. Операторы, включенные в реестр операторов персональных данных, обязаны предоставлять обезличенную информацию в государственную информационную систему (ГИС).
Ужесточение требований к защите персональных данных. Организации должны обеспечить выполнение всех мер безопасности, предусмотренных законом.
Расширение полномочий Минцифры. Орган вправе требовать предоставления обезличенных данных для загрузки в федеральные информационные системы.
Получить бесплатную консультацию по изменениям в работе с персональными данными с 01.09.2025
5. Какие действия следует предпринять перед вступлением изменений в силу?
Для соблюдения требований законодательства рекомендуется:
Провести внутренний аудит процессов обработки персональных данных.
Проверить договоры, пользовательские соглашения, анкеты и другие документы на наличие «скрытых» согласий.
Разработать отдельные формы согласия для каждого вида обработки.
Подать уведомление в Роскомнадзор, если это еще не сделано.
Проверить функционал обезличивания данных, если передача информации в ГИС обязательна.
Обучить сотрудников новым требованиям и порядку получения согласий.
6. Как избежать ошибок и штрафов при обработке персональных данных?
Для соблюдения требований закона важно:
использовать отдельные формы согласия;
не объединять различные виды согласий в одном документе;
указывать полный перечень персональных данных и действий с ними;
соблюдать сроки действия согласия и порядок его отзыва;
обеспечить доступность и понятность формы для субъекта персональных данных.
Если вы не знаете как:
Пройти регистрацию в Роскомнадзоре.
Подготовить обязательные документы (более 60).
Сформировать Политику обработки персональных данных.
Организовать соблюдение нового законодательства.
Подготовить рабочую инфраструктуру к проверкам Роскомнадзора.
Обучить сотрудников.
Обращайтесь за бесплатными консультациями или обучением сотрудников к специалистам сервиса Всероссийского сервиса «Роском Онлайн.
Таким образом, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые обязательные правила получения согласия на обработку персональных данных. Нарушение установленных требований может повлечь за собой значительные штрафы — до 700 000 рублей для организаций и ИП, до 300 000 рублей для должностных лиц. Для обеспечения соответствия требованиям законодательства рекомендуется заранее привести документы в соответствие с новыми требованиями, провести внутренний аудит документов и организовать обучение сотрудников.
Получить бесплатную консультацию по изменениям в работе с персональными данными с 01.09.2025
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFH65hsW
Начать дискуссию