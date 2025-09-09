Регистрация ООО. Инструкция по открытию общества с ограниченной ответственностью

Какие документы нужны для регистрации ООО

После того как все подготовительные шаги выполнены, можно переходить к самому интересному — сбору пакета документов для регистрации ООО. Перечислим, что входит в обязательный перечень. Заявление по форме Р11001. Устав общества — учредительный документ, которые регламентирует внутренние правила и порядок деятельности организации. Решение единственного учредителя или протокол общего собрания, если участников несколько. Квитанция об уплате государственной пошлины — нужна только при личной подаче документов в ИФНС. Сумма — 4000 руб. с каждого учредителя. Если документы отправляются в электронном виде, в том числе через МФЦ или нотариуса, то квитанция не нужна. Документы, подтверждающие юридический адрес компании — это может быть договор аренды, свидетельство о собственности или согласие собственников. Заявление о выборе СНО, если планируется спецрежим. Уведомление о переходе на УСН подается по форме № 26.2-1, утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829. На первых трех пунктах остановимся чуть подробнее, поскольку именно их неправильное оформление чаще всего становится причиной для отказа.

Заявление по форме Р11001

Заявление на регистрацию подается по форме № Р11001 (приложение № 1 к приказу ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). Листы заполняются в зависимости от состава и количества учредителей. Также нужно обязательно указать сведения о наименовании Общества, видах деятельности, юридическом адресе, размере уставного капитала и распределении долей, данные директора. Форма строго регламентирована: даже небольшие недочеты в оформлении могут послужить основанием для отказа ФНС. Титульный лист формы Р11001 В частности, обратите внимание, что: Все поля должны быть заполнены строго заглавными буквами (верхним регистром).

Номера телефонов указываются без скобок и лишних символов.

Зачеркивания, исправления, дописывания недопустимы.

Юридический адрес оформляется в соответствии с требованиями ФИАС и официальной адресной документации, со строгим соблюдением формата муниципального деления.

Подпись в заявлении не ставится заранее, она заверяется сотрудником налоговой инспекции или нотариусом в момент подачи. Чтобы упростить задачу, рекомендуем использовать сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Программа поможет заполнить заявление в соответствии с требованиями и не допустить ошибок.

Устав ООО

Устав организации — как Конституция для государства. «Основной закон», который регламентирует деятельность ООО, устанавливает права и обязанности участников, порядок выхода из состава, перехода долей, принятия решений, распределения прибыли, полномочия гендиректора, условия хранения документов и другие важные вопросы (ст. 12 закона № 14‑ФЗ). Устав можно составить самостоятельно, адаптировав под себя один из образцов, представленных в интернете, или воспользоваться типовой формой, утв. приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411. Типовые формы подходят для компаний с простой структурой, без сложных органов управления, совета директоров или ревизионной комиссии. Их нельзя редактировать и изменять, придется «жить» по правилам, предписанным чиновниками. Но это вполне оправданный вариант, если, например, открываете ООО с одним учредителем и не планируете больше никого брать в состав. Пример типового устава, форма №2 В ЕГРЮЛ вносится только номер типового устава (всего есть 36 форм), сам документ распечатывать, утверждать и подавать в ИФНС не нужно. Определиться с номером поможет сервис «Выбор типового устава».

Решение единственного учредителя или протокол общего собрания