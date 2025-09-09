Регистрация ООО. Инструкция по открытию общества с ограниченной ответственностью

Какие документы нужны для регистрации ООО
После того как все подготовительные шаги выполнены, можно переходить к самому интересному — сбору пакета документов для регистрации ООО. Перечислим, что входит в обязательный перечень.
Заявление по форме Р11001.
Устав общества — учредительный документ, которые регламентирует внутренние правила и порядок деятельности организации.
Решение единственного учредителя или протокол общего собрания, если участников несколько.
Квитанция об уплате государственной пошлины — нужна только при личной подаче документов в ИФНС. Сумма — 4000 руб. с каждого учредителя. Если документы отправляются в электронном виде, в том числе через МФЦ или нотариуса, то квитанция не нужна.
Документы, подтверждающие юридический адрес компании — это может быть договор аренды, свидетельство о собственности или согласие собственников.
Заявление о выборе СНО, если планируется спецрежим. Уведомление о переходе на УСН подается по форме № 26.2-1, утв. приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829.
На первых трех пунктах остановимся чуть подробнее, поскольку именно их неправильное оформление чаще всего становится причиной для отказа.
Заявление по форме Р11001
Заявление на регистрацию подается по форме № Р11001 (приложение № 1 к приказу ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). Листы заполняются в зависимости от состава и количества учредителей.
Также нужно обязательно указать сведения о наименовании Общества, видах деятельности, юридическом адресе, размере уставного капитала и распределении долей, данные директора. Форма строго регламентирована: даже небольшие недочеты в оформлении могут послужить основанием для отказа ФНС.
В частности, обратите внимание, что:
Все поля должны быть заполнены строго заглавными буквами (верхним регистром).
Номера телефонов указываются без скобок и лишних символов.
Зачеркивания, исправления, дописывания недопустимы.
Юридический адрес оформляется в соответствии с требованиями ФИАС и официальной адресной документации, со строгим соблюдением формата муниципального деления.
Подпись в заявлении не ставится заранее, она заверяется сотрудником налоговой инспекции или нотариусом в момент подачи.
Чтобы упростить задачу, рекомендуем использовать сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Программа поможет заполнить заявление в соответствии с требованиями и не допустить ошибок.
Устав ООО
Устав организации — как Конституция для государства. «Основной закон», который регламентирует деятельность ООО, устанавливает права и обязанности участников, порядок выхода из состава, перехода долей, принятия решений, распределения прибыли, полномочия гендиректора, условия хранения документов и другие важные вопросы (ст. 12 закона № 14‑ФЗ).
Устав можно составить самостоятельно, адаптировав под себя один из образцов, представленных в интернете, или воспользоваться типовой формой, утв. приказом Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411.
Типовые формы подходят для компаний с простой структурой, без сложных органов управления, совета директоров или ревизионной комиссии. Их нельзя редактировать и изменять, придется «жить» по правилам, предписанным чиновниками. Но это вполне оправданный вариант, если, например, открываете ООО с одним учредителем и не планируете больше никого брать в состав.
В ЕГРЮЛ вносится только номер типового устава (всего есть 36 форм), сам документ распечатывать, утверждать и подавать в ИФНС не нужно. Определиться с номером поможет сервис «Выбор типового устава».
Решение единственного учредителя или протокол общего собрания
Если ООО регистрирует один учредитель, то оформляется решение о создании Общества. При участии нескольких учредителей требуется собрать все мнения, провести голосование, потому проводят Общее собрание и протоколируют его соответствующим документом.
Решение единственного учредителя или протокол общего собрания подтверждает намерение лиц создать организацию, а также назначает генерального директора и утверждает Устав.
2. Порядок действий при открытии ООО
Процесс регистрации ООО включает три основных этапа: подготовку концепции компании, сбор документов и их подачу. Если учредитель один, он принимает все решения самостоятельно, а при нескольких учредителях потребуется общее собрание для согласования ключевых вопросов.
Шаг 1. Определение состава учредителей и руководителя
В ООО может быть от 1 до 50 учредителей и несколько руководителей. Учредитель вправе совмещать свою основную работу с руководством компанией (ст. 276 ТК), если работодатель не возражает.
Шаг 2. Выбор названия компании
Название должно соответствовать законодательным требованиям. Запрещено использовать иностранные слова (кроме дополнительного наименования на другом языке), указания только на вид деятельности, названия стран, госорганов или противоречащие нормам морали.
Например, нельзя назвать фирму просто «Производство», а «Дары природы Сибири» — допустимый вариант. Подробные правила прописаны в ст. 4 закона № 14-ФЗ и ст. 1473 ГК.
Шаг 3. Подбор юридического адреса
Юридический адрес — это место, где находится руководство компании. Подойдет арендованное помещение или домашний адрес учредителя/директора (для онлайн-бизнеса). Важно, чтобы адрес не был массовой регистрацией для множества юрлиц, иначе налоговая может заподозрить фирму-однодневку.
Для нежилых помещений потребуются договор аренды и согласие собственника, для квартиры — разрешение всех владельцев. На адрес будет приходить официальная корреспонденция.
Шаг 4. Выбор кодов ОКВЭД
Коды ОКВЭД определяют сферу деятельности компании и влияют на налогообложение и господдержку. Рекомендуется указывать один основной и 4–6 дополнительных кодов.
Шаг 5. Определение размера уставного капитала
Минимальный уставный капитал ООО — 10 000 руб., которые вносятся деньгами. Дальше его можно увеличить имуществом или ценными бумагами. Доли учредителей пропорциональны их вкладам, но личным имуществом они не рискуют — ответственность ограничена размером капитала.
Шаг 6. Выбор системы налогообложения
Один из ключевых этапов регистрации — выбор налогового режима. Если учредители не выбирают иную систему налогообложения, компания автоматически перейдет на общую (ОСН), которая предполагает необходимость платить 20% налога на прибыль, 20% НДС и вести полноценный бухгалтерский учет.
Для малого и среднего бизнеса существуют специальные льготные режимы:
Система налогообложения
Основной налог
Ставка
Примечания
ОСН (Общая система)
Налог на прибыль
20%
+ НДС 20% и налог на имущество
УСН Доходы
Единый налог
6%
Только с доходов
УСН Доходы минус расходы
Единый налог
Чаще всего 15%
Разница между доходами и расходами (региональные власти могут устанавливать ставку от 5%)
АУСН Доходы
Единый налог
8%
Фиксированная ставка
АУСН Доходы минус расходы
Единый налог
20%
Фиксированная ставка
ЕСХН (для сельхозпроизводителей)
Единый налог
6%
Регионы могут снизить ставку
Выбор оптимального режима зависит от планируемых оборотов, сферы деятельности и региональных особенностей.
Шаг 7. Разработка устава
Устав служит основным регулирующим документом ООО, определяющим все аспекты его деятельности. На этот документ можно опираться при разрешении любых корпоративных споров.
В уставе нужно детально прописать:
полное и сокращенные наименования компании (включая возможные иностранные варианты);
юридический адрес (достаточно указания города регистрации);
размер уставного капитала и порядок распределения долей между участниками;
систему управления (единоличный директор или коллегиальный орган);
правила проведения собраний (для единственного учредителя предусматривается письменная форма решений);
порядок документооборота и хранения документации;
использование печати;
особые права и обязанности участников.
Шаг 8. Проведение учредительного собрания
Перед официальной регистрацией ООО нужно провести первое учредительное собрание, где будут приняты все основополагающие решения о будущей деятельности компании. На этом собрании учредителям предстоит обсудить и утвердить несколько важных моментов:
название организации,
размер уставного капитала и распределение долей между участниками,
оценку имущественных вкладов (если таковые предусмотрены),
назначение генерального директора,
выбор юридического адреса,
подбор кодов ОКВЭД и системы налогообложения.
Также на собрании составляется договор об учреждении общества и утверждается устав ООО.
Шаг 9. Подача документов на регистрацию
После проведения учредительного собрания и подготовки документов наступает этап их подачи в регистрирующий орган.
Закон предусматривает несколько способов подачи документов: личное обращение в налоговую инспекцию или МФЦ, через нотариуса, отправка по почте с описью вложения или электронная подача через официальный сервис ФНС с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При подаче документов важно учитывать, что все учредители должны либо лично присутствовать при этом процессе, либо оформить нотариальную доверенность на представителя.
После принятия документов налоговая инспекция выдает расписку. Если нет замечаний — ФНС в течение трех рабочих дней направляет заявителю комплект документов зарегистрированного юрлица: лист записи ЕГРЮЛ и устав с отметкой о регистрации. Эти документы подтверждают официальный статус компании и дают право начать хозяйственную деятельность.
Шаг 10. Регистрация в Роскомнадзоре (новая обязанность!)
С 30.05.2025 года, каждое ООО обязано пройти регистрацию в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных.
Для этого нужно разработать пакет обязательных документов (около 60 документов), включающий Политику обработки персональных данных, положения о защите информации и соответствующие приказы, а также реализовать технические меры безопасности. После подготовки документов подается уведомление в Роскомнадзор.
С 30 мая 2025 года за отсутствие регистрации или нарушение требований к обработке персональных данных предусмотрены штраф 300 000 рублей по статье 13.11 КоАП. А за другие нарушения законодательства о персональных данных штрафы достигают до 15 000 000 рублей. Чтобы избежать ошибок и правильно оформить все документы — получите бесплатную консультацию на сайте всероссийского сервиса «Роском Онлайн».
Шаг 11. Открытие расчетного счета
После регистрации ООО нужно открыть расчетный счет в банке — это позволит принимать безналичные платежи от клиентов и уплачивать налоги. Подробную инструкцию об открытии не только расчетного счета, но и запуске зарплатного проекта читайте в нашей статье.
