В Роскомнадзоре прошел день открытых дверей по вопросам персональных данных

Сегодня судебная практика по делам о защите персональных данных и дистанционном мошенничестве постепенно уходит от формального подхода. Если раньше суды обычно соглашались с доводами банков и операторов, то теперь они все чаще учитывают реальное положение граждан и становятся на их сторону. Это связано и с развитием антифрод-систем: банки обязаны отслеживать подозрительные операции — входы с новых устройств, резкие изменения в привычной активности, переводы в нестандартные регионы или на незнакомые счета.

Роскомнадзор, в свою очередь, не ограничивается надзорными проверками: он регулярно публикует перечни запрещенных ресурсов и выпускает методические рекомендации для операторов, где фиксирует наиболее частые ошибки и пути их устранения.

В практике есть такой интересный кейс. Женщина пенсионного возраста много лет по старинке хранила сбережения на вкладе и ежегодно продлевала договор только в отделении банка. Однако в один из визитов она узнала, что ее вклад уже закрыт, а деньги переведены на неизвестные счета через систему дистанционного обслуживания, которой сама она никогда не пользовалась. Банк отказался признавать ответственность, ссылаясь на корректный ввод кодов из SMS и push-сообщений.

Суды первой инстанции и апелляции заняли сторону банка, но кассация отменила решения и вернула дело на пересмотр. Женщина вновь столкнулась с отказом, однако вторая апелляция наконец восстановила ее права. В итоге ей вернули сумму вклада и штраф по закону о защите прав потребителей в размере 50% от присужденных средств.

Вышестоящий суд отметил, что истица пользовалась кнопочным телефоном без доступа к интернету и никогда не активировала дистанционный сервис. Подозрительные переводы проводились с устройства в другом регионе, но антифрод-система банка это проигнорировала. Кредитная организация не заблокировала сомнительные операции и не предприняла меры для подтверждения их законности. В результате суд признал, что банк нарушил свои обязанности, а формальный довод «коды были введены верно» не может освобождать его от ответственности.

Этот кейс показателен: формальный подход уходит в прошлое, и сегодня банки и операторы обязаны внедрять эффективные механизмы защиты, а не перекладывать вину на пострадавших клиентов.

