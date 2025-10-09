Новые правила работы с КИИ с 1 сентября 2025 года

Контекст: зачем этот закон

Главная идея поправок — усилить технологическую независимость (импортозамещение) и гибкость отраслевой политики по КИИ, а также обеспечить безопасность критической информационной инфраструктуры.

После 2022 года Россия оказалась в ситуации, когда значительная часть используемого софта и оборудования была импортного происхождения. В условиях санкций доступ к обновлениям, лицензиям и сервисам оказался под угрозой. Критическая инфраструктура — энергетика, транспорт, финансы, связь и другие сферы — зависела от чужих технологий. Жизненно важные системы могли быть остановлены в любой момент.

Также стоит учитывать, что ФЗ № 187-ФЗ изначально вводил систему категорирования и обязанности субъектов КИИ, но многие вопросы оставались расплывчатыми. Правительство не имело полного инструментария, чтобы регулировать требования по отраслям. Поправки передали Правительству право:

утверждать перечни типовых объектов КИИ;

устанавливать сроки и порядок перехода на отечественное ПО;

вести мониторинг исполнения.

Таким образом, акцент сместился от «общей рамки» к централизованному управлению безопасностью КИИ.

Важно! Для субъектов КИИ изменения означают ужесточение требований к документам, усиление взаимодействия с ГосСОПКА и ФСБ, и ряд других нюансов, о которых мы расскажем подробнее.