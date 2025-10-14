КПП Старт потока 13.10 Мобильная
Как подготовиться к внутреннему или внешнему аудиту по ИБ

Мы расскажем подробнее про оба вида аудита, как подготовиться к каждому из них и почему внешний аудит лучше внутреннего. 

Внутренний и внешний аудит по информационной безопасности — абсолютно разные процедуры, к которым нужен разный подход. Если такие проверки проводить регулярно, это поможет избежать крупных штрафов, в том числе и за утечку ПДн — до 500 млн рублей (ст. 13.11 КоАП). 

Что такое внутренний и внешний аудит

Аудит по ИБ — это системная проверка того, насколько организация соблюдает требования информационной безопасности. Его цель — выявить слабые места и минимизировать риски утечки данных.

Внутренний аудит проводится силами самой компании или ее сотрудников, назначенных ответственными за безопасность. Он позволяет оценить эффективность существующих процессов, проверить соблюдение внутренних регламентов и выявить несоответствия до того, как их заметят регуляторы. Такой аудит проводится регулярно, и его результаты используются для корректировки процедур, обучения сотрудников и совершенствования технологий защиты.

Внешний аудит выполняется независимой организацией или сертифицированным экспертом. Его задача — объективно проверить соответствие стандартам, требованиям законодательства и отраслевым нормам. Внешний аудит особенно важен при взаимодействии с партнерами, участии в тендерах или подготовке к сертификации по международным стандартам: например, ISO 27001.

Главное различие между аудитами заключается в уровне независимости и цели проверки: внутренний ориентирован на улучшение процессов внутри компании, внешний — на более объективную оценку процессов. Несмотря на это, оба вида аудита взаимодополняют друг друга и вместе создают надежную систему контроля информационной безопасности.

Что проверяется во время аудита

Особенности проведения аудита по информационной безопасности организации зависят от того, какой именно вид проверки выполняется — внутренняя или внешняя.

Элемент проверки

Внутренний аудит

Внешний аудит

Политики и процедуры ИБ

Соответствие внутренним регламентам, наличие инструкций и правил

Соответствие стандартам и требованиям законодательства

Доступ и права пользователей

Разграничение доступа, учет действий сотрудников

Проверка полноты и соответствия требованиям внешних норм (законодательство, стандарты, требования)

Технические меры защиты

Эффективность антивирусов, межсетевых экранов, шифрования

Соответствие отраслевым стандартам и требованиям

Резервное копирование и восстановление

Наличие и регулярность тестирования резервных копий

Оценка надежности процедур с точки зрения стороннего эксперта

Обучение персонала

Проведение инструктажей и тестирование знаний сотрудников

Оценка полноты и эффективности программы обучения

Инцидент-менеджмент

Наличие регламентов реагирования на инциденты

Проверка своевременности и эффективности реагирования в соответствии с лучшими практиками обнаружения и ликвидации последствий компьютерных инцидентов

По результатам аудита информационной безопасности организации выявляются слабые места и даются рекомендации для улучшения. Все это указывается в отчете. 

Подготовка к внутреннему аудиту

В процессе подготовки выполните несколько шагов:

  1. Актуализация документов. Соберите все внутренние политики, регламенты, инструкции по безопасности, журналы доступа и отчеты о предыдущих проверках. Убедитесь, что все документы соответствуют текущим требованиям и отражают реальные процессы.

  2. Назначение ответственных. Определите участников рабочей группы и распределите обязанности. 

  3. Предварительная оценка. Проведите внутреннюю проверку процессов и систем на наличие слабых мест и несоответствий. Исправление очевидных проблем до начала аудита повышает его эффективность.

  4. Обучение и инструктаж персонала. Ознакомьте сотрудников с правилами информационной безопасности, объясните, какие сведения предоставлять аудитору и как правильно фиксировать действия.

  5. Составление плана подготовки. Определите сроки, последовательность проверки документов и порядок взаимодействия с отделами. Четкий план позволяет провести аудит быстрее и получить максимально полезные результаты для улучшения системы защиты.

Как проводится

При выполнении аудита по ИБ нужно:

  1. Издать приказ о проведении аудита. Его подписывает руководитель. В документе фиксируются цели, сроки и объем проверки.

  2. Сформировать комиссию. Назначаются ответственные сотрудники, которые будут проводить проверку, фиксировать данные и составлять отчет.

  3. Собрать и систематизировать информацию. Члены комиссии анализируют внутренние документы, журналы доступа, отчеты о действиях с информацией и фактическое состояние процессов защиты.

  4. Оценить соответствие процессов и мер защиты. Сравниваются фактические процедуры, технические меры и инструкции с внутренними регламентами компании. Выявляются несоответствия и потенциальные уязвимости.

  5. Провести тестирование мер защиты. Проверяются настройки доступа, резервное копирование, антивирусная защита и другие технические средства безопасности.

  6. Документировать результаты. Все выявленные недостатки, риски и рекомендации фиксируются в отчете, который будет использоваться для корректировки процессов.

  7. Подвести итоги. Руководство вместе с комиссией рассматривает результаты, планирует корректирующие меры и контролирует их выполнение.

Подготовка к внешнему аудиту

Если принято решение привлечь стороннего аудитора, подготовка должна состоять из нескольких этапов:

  1. Сбор и актуализация документов. Подготовьте все внутренние положения, инструкции, журналы доступа, отчеты о прошлых проверках и результаты внутренних аудитов. Документы должны быть полными, актуальными и систематизированными.

  2. Назначение ответственного лица. Определите сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие с внешним аудитором, сбор информации, согласование времени проверок и ответы на вопросы.

  3. Проведение предварительной внутренней проверки. Выявите слабые места, несоответствия и недостатки в процессах или технических мерах и устраните их до начала официального аудита.

  4. Инструктаж сотрудников. Ознакомьте сотрудников с правилами предоставления информации, документирования действий и порядком взаимодействия с аудитором.

  5. Составление плана подготовки. Определите сроки предоставления документов, последовательность проверок, ответственных сотрудников и схему коммуникации с внешним аудитором.

Такой подход позволяет провести аудит эффективно и получить объективные рекомендации для повышения уровня безопасности компании.

Как проводится

Проведение внешнего аудита по информационной безопасности — это системная и процедура, которая отличается от внутреннего аудита степенью независимости и требованиями к документам. Основные этапы включают:

  1. Начало аудита. Сторонний аудитор знакомится с компанией, фиксирует цели и объем проверки, согласовывает план взаимодействия с ответственными сотрудниками и отделами. На этом этапе уточняется перечень документов, доступ к системам и ожидаемые результаты проверки.

  2. Сбор информации. Аудитор изучает внутренние регламенты, документы по безопасности, журналы доступа, отчеты о прошлых инцидентах и результаты внутренних проверок. Проводятся опросы и интервью с ключевыми сотрудниками, чтобы оценить понимание ими требований безопасности и соблюдение процедур.

  3. Анализ соответствия. Проверяется, насколько фактические процессы и меры защиты соответствуют внутренним регламентам, законодательным требованиям и отраслевым стандартам. Внешний аудитор фиксирует несоответствия, выявляет зоны повышенной уязвимости и потенциальные риски для бизнеса.

  4. Техническая проверка. Включает тестирование настроек доступа, антивирусной защиты, межсетевых экранов, резервного копирования и других средств защиты. При необходимости проводится контрольная имитация инцидентов, чтобы оценить готовность компании реагировать на угрозы.

  5. Документирование результатов. Все выявленные несоответствия, замечания и рекомендации фиксируются в официальном отчете. Этот документ содержит подробное описание выявленных проблем, оценку уровня рисков и рекомендации по исправлению недостатков.

  6. Заключительная встреча. Аудитор обсуждает результаты с руководством и ответственными сотрудниками, отвечает на вопросы, разъясняет рекомендации и уточняет приоритетность внедрения мер защиты.

  7. Выдача итогового отчета. Документ служит основанием для внедрения корректирующих действий, планирования улучшений в системе информационной безопасности.

Преимущества внешнего аудита

Внешний аудит по ИБ позволяет получить объективную оценку состояния защиты компании. Независимый эксперт рассматривает процессы, технические меры и регламенты без внутреннего влияния, что помогает выявить скрытые уязвимости и недочеты, которые могли остаться незамеченными при внутренних проверках.

Проверка сторонним аудитором повышает доверие со стороны партнеров, клиентов и регулятора. Отчет о соответствии стандартам и требованиям законодательства служит доказательством того, что организация серьезно относится к защите информации и готова к сотрудничеству с внешними контрагентами.

Кроме того, внешний аудит стимулирует улучшение внутренних процессов и повышение культуры безопасности среди сотрудников. Когда результаты проверки оформлены официально, руководство получает четкие рекомендации по корректирующим мерам, а компания получает возможность планомерно устранять риски и улучшать защиту данных.

Этот вид аудита также помогает подготовиться к сертификациям, участию в тендерах или проверкам со стороны контролирующих органов. Сторонняя экспертиза делает процессы более прозрачными и повышает стратегическую устойчивость бизнеса, снижая вероятность инцидентов и репутационных потерь.

