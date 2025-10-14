Как подготовиться к внутреннему или внешнему аудиту по ИБ

Что такое внутренний и внешний аудит

Аудит по ИБ — это системная проверка того, насколько организация соблюдает требования информационной безопасности. Его цель — выявить слабые места и минимизировать риски утечки данных.

Внутренний аудит проводится силами самой компании или ее сотрудников, назначенных ответственными за безопасность. Он позволяет оценить эффективность существующих процессов, проверить соблюдение внутренних регламентов и выявить несоответствия до того, как их заметят регуляторы. Такой аудит проводится регулярно, и его результаты используются для корректировки процедур, обучения сотрудников и совершенствования технологий защиты.

Внешний аудит выполняется независимой организацией или сертифицированным экспертом. Его задача — объективно проверить соответствие стандартам, требованиям законодательства и отраслевым нормам. Внешний аудит особенно важен при взаимодействии с партнерами, участии в тендерах или подготовке к сертификации по международным стандартам: например, ISO 27001.