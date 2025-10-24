Бот, который сэкономит вам часы: Roscom

Следить за требованиями Роскомнадзора и не ошибаться в документах — задача не из простых. Особенно когда вы ИП или владелец компании, где обработка персональных данных — часть ежедневной рутины. Чтобы упростить жизнь владельцам бизнеса, кадровикам и юристам, сервис Roscom.Online запустил в Telegram образовательного бота @roskom_onlineBot — вашего нового помощника в мире законов.

Чем полезен бот

В боте есть несколько разделов: полезные статьи, шаблоны документов, о компании, консультации и услуги:

Обратите внимание на раздел «Полезные статьи»: здесь вы можете узнать, как зарегистрироваться в Роскомнадзоре, как правильно заполнить уведомление, а также получить массу важной информации, которая актуальна для всех операторов персональных данных:

В разделе «Полезные документы» вы можете скачать шаблоны документов, которые могут вам пригодиться: уведомления об обработке персональных данных для ИП, юридических и физических лиц. Также там есть порядок действий оператора при работе с ПДн, памятка Роскомнадзора для владельцев сайтов и много другой информации.

Ознакомиться с перечнем услуг сервиса вы можете в разделе «Услуги»:

Чтобы записаться на консультацию, кликните по меню «Консультация» в боте @roskom_onlineBot, и эксперт Roscom.Online свяжется с вами в ближайшее время.

Образовательный бот Роском Онлайн Попробовать

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFG3GtqW