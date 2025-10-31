Аудиторское заключение в Федресурсе в 2025 году: сколько сообщений обязаны публиковать организации

2. Важные нюансы публикации аудиторского заключения в Федресурсе

1. Раньше аудиторское заключение публиковалось отдельно от бухгалтерской отчетности. Сейчас — согласно поправкам в закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (п. 7 ст. 7.1), организация обязана размещать только в форме сообщения — «Финансовая (бухгалтерская) отчетность» с указанием сведений о результатах аудита.

2. Вы не можете просто «загрузить аудиторское заключение» как отдельный документ.

Важно! Если аудиторское заключение готово позже, чем подписана финансовая отчетность (разница более 3 рабочих дней между этими событиями) — вы публикуете два сообщения: сначала отчетность без данных аудита, потом — дополнение с аудитом.

3. Сроки публикации — 3 рабочих дня.

Закон устанавливает два независимых срока по событиям — и оба должны строго соблюдаться:

Событие: утверждение бухгалтерской отчетности (подпись директором) — срок публикации: 3 рабочих дня — пример: Отчетность утверждена 31 марта → публикация до 3 апреля Событие: подписание аудиторского заключения (аудитором) — срок публикации: 3 рабочих дня — пример: Заключение подписано 30 июня → публикация до 3 июля