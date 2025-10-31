Аудиторское заключение в Федресурсе в 2025 году: сколько сообщений обязаны публиковать организации

Публикация аудиторского заключения в Федресурсе (Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц) — обязанность, неисполнение которой влечет за собой серьезные административные штрафы, проблемы с ФНС, а также Предписание Прокуратуры.
1. Кто обязан публиковать аудиторское заключение в Федресурсе
Публиковать аудиторское заключение в Федресурсе обязаны только те организации, которые обязаны проводить обязательный аудит согласно ФЗ № 307-ФЗ. Укрупненно их можно поделить на 3 группы:
Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Эта категория юрлиц должна вносить в Федресурсе информацию о фин. отчетности с указанием следующих сведений: наименования аудиторской организации; ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора; датой подписания аудиторского заключения.
Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИР БО. Этой группе организаций необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием: наименования аудиторской организации; ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора; датой подписания аудиторского заключения; мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.
Те, кто размещает сведения об отчетности в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных Банком России: ООО «Интерфакс — ЦРКИ», АО «АЭИ "ПРАЙМ"», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой категории компаний нужно размещать в реестре публикацию о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.
2. Важные нюансы публикации аудиторского заключения в Федресурсе
1. Раньше аудиторское заключение публиковалось отдельно от бухгалтерской отчетности. Сейчас — согласно поправкам в закон № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» (п. 7 ст. 7.1), организация обязана размещать только в форме сообщения — «Финансовая (бухгалтерская) отчетность» с указанием сведений о результатах аудита.
2. Вы не можете просто «загрузить аудиторское заключение» как отдельный документ.
Важно! Если аудиторское заключение готово позже, чем подписана финансовая отчетность (разница более 3 рабочих дней между этими событиями) — вы публикуете два сообщения: сначала отчетность без данных аудита, потом — дополнение с аудитом.
3. Сроки публикации — 3 рабочих дня.
Закон устанавливает два независимых срока по событиям — и оба должны строго соблюдаться:
Событие: утверждение бухгалтерской отчетности (подпись директором) — срок публикации: 3 рабочих дня — пример: Отчетность утверждена 31 марта → публикация до 3 апреля
Событие: подписание аудиторского заключения (аудитором) — срок публикации: 3 рабочих дня — пример: Заключение подписано 30 июня → публикация до 3 июля
3. Почему об аудите и финансовой отчетности в Федресурсе публикуется 2 сообщения и в какие сроки
Потому что даты этих событий не совпадают. Директор подписывает отчетность в марте — а аудиторы завершают проверку только в июне или позже до декабря (года следующего за отчетным).
Решение:
Первое сообщение — о бухгалтерской отчетности (публикуется без данных аудита в течение 3 рабочих дней с даты подписания финансового отчета руководителем).
Второе сообщение — о результатах аудита (публикуется в течение 3 рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения).
Итог: в Федресурсе должно быть 2 сообщения: об отчетности и об аудите.
Важно! Что делать нельзя:
Нельзя ждать аудита и пропустить срок публикации сообщения о финансовой бухгалтерской отчетности
Нельзя публиковать только отчетность и забыть про аудит.
4. Штрафы и предписания прокуратуры за нарушения в Федресурсе по сообщениям об аудите и финансовой отчетности
За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:
1. Штрафа до 50 000 рублей.
2. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
3. Предписание Прокуратуры с требованием устранить нарушения, привлечении ответственного лица к дисциплинарной ответственности и отчитаться об этом в орган Прокуратуры
4. ФНС за нарушения в публикациях по аудиту и финансовой отчетности осуществляет дополнительную проверку организаций и в случае нарушений привлекает их к административной ответственности по:
Ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;
Ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.
5. Рекомендация, чтобы сделать все правильно и не получить указанные выше последствия
Сроки и порядок публикации всех сообщений в Федресурсе
