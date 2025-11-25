Трансграничная передача персональных данных в туристическом бизнесе: как это делать легально 

Какие персональные данные могут использоваться в туризме

Туристический бизнес по своей сути связан с обработкой обширного массива персональных данных клиентов. Каждая операция — от бронирования отеля до покупки страховки, — требует передачи тех или иных сведений. Ваша компания работает с ними ежедневно.

Типичный объем данных включает:

Идентификационные и контактные данные. Это основа для заключения договора: ФИО, дата и место рождения, паспортные данные (российский и заграничный), адрес регистрации, номера телефонов, e-mail. Без этих ПДн невозможно оформить ни одну туристическую услугу. Дополнительные данные, необходимые для оказания услуг. Сюда входит информация о семейном положении (для подбора номера в отеле), составе семьи и возрасте детей (для расчета скидок и квот), данные виз и разрешительных документов. Специальные категории данных. Наиболее чувствительная информация — о состоянии здоровья клиента. Она требуется для оформления страховки, заказа специального питания в отеле или медицинского сопровождения.

Пример: для бронирования тура в Шенгенскую зону вы собираете у клиента паспортные данные, фотографию, сведения о месте работы и доходе (для справки), а также данные о хронических заболеваниях (специальная категория) для подбора страхового полиса. Каждый блок информации имеет свой правовой режим обработки.