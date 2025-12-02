Налоги 2026. Гайд «Налоговая реформа 2026 — полный разбор изменений»

1. Изменения по налогу на добавленную стоимость
Повышение базовой ставки НДС
Общая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 20% до 22%. Повышение распространяется на все отгрузки, осуществляемые с 1 января 2026 года. Последний раз ставка повышалась в 2019 году — с 18% до 20%.
Льготная ставка 10% сохраняется для следующих категорий товаров:
продукты питания первой необходимости;
детские товары;
лекарственные средства и медицинские изделия;
периодические издания и книжная продукция;
племенные сельскохозяйственные животные.
НДС на банковские операции
С 1 января 2026 года отменяется мораторий на НДС для отдельных банковских операций, действовавший с 2006 года. Облагаться налогом по ставке 22% будут:
эквайринг;
процессинг операций по банковским картам;
переводы через СБП.
По расчетам Минфина, это принесет в бюджет дополнительно 30 млрд рублей.
Для бизнеса это означает удорожание приема безналичных платежей: НДС рассчитывается не от суммы покупки, а от комиссии эквайринга (1,5–2,5%). Особенно остро это скажется на ИП и компаниях на УСН и ПСН — у них отсутствует право на вычет входного НДС.
Прочие изменения по НДС
Сохранение льгот для IT-сектора: аккредитованные IT-компании сохраняют нулевую ставку НДС при реализации программного обеспечения собственной разработки.
Продление заявительного порядка возмещения НДС на 2026 год — позволяет получить возмещение до завершения камеральной проверки, ускоряя оборот денежных средств.
Продление льготы для туроператоров: освобождение от НДС для внутренних туристических продуктов продлевается до 2030 года.
Изменения в счетах-фактурах: при отгрузке по ранее полученному авансу необходимо указывать дату и номер авансового счета-фактуры
ИП вместо реквизитов свидетельства о госрегистрации указывают ОГРНИП и дату его присвоения.
2. Упрощенная система налогообложения: ключевые изменения
Поэтапное снижение лимита для освобождения от НДС
Одно из самых значимых изменений для малого бизнеса — снижение порога доходов, позволяющего применять УСН без уплаты НДС:
Период
Лимит доходов для освобождения от НДС
2025 г.
60 000 000 ₽
2026 г.
20 000 000 ₽
2027 г.
15 000 000 ₽
2028 и далее
10 000 000 ₽
При превышении лимита в течение месяца (например, в марте 2026 года) обязанность уплачивать НДС возникает с 1 апреля.
Ставки НДС для упрощенцев
Для налогоплательщиков на УСН, превысивших лимит освобождения, действуют пониженные ставки:
5% — при годовом доходе от 20 до 250 000 000 ₽ (без права на вычет);
7% — при доходе от 250 до 450 000 000 ₽ (без права на вычет);
22% — стандартная ставка с правом на вычет входного НДС.
Важное послабление: с 2026 года компании и ИП, впервые ставшие плательщиками НДС на УСН, могут однократно в течение первого года отказаться от льготной ставки (5% или 7%) в пользу общей ставки 22% с вычетами. Ранее это было возможно только через три года.
Открытый перечень расходов на УСН «Доходы минус расходы»
В статью 346.16 НК добавлен новый подпункт 45: можно учитывать иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК.
Теперь можно списывать:
представительские расходы;
расходы на специальную оценку условий труда;
экспортные пошлины;
отрицательные курсовые разницы;
пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды;
потери от порчи товаров сверх норм естественной убыли;
создание резервов на оплату отпусков.
По оценкам экспертов, это снизит налоговую нагрузку на 5–10% для бизнеса с маржинальностью 30–40%.
Лимиты для применения УСН в 2026 году
С учетом коэффициента-дефлятора 1,09 (проект Приказа № 160965):
Показатель
Значение
Максимальный доход для применения УСН
490 500 000 ₽
Лимит для перехода на УСН (за 9 месяцев предыдущего года)
367 875 000 ₽
Остаточная стоимость основных средств
218 000 000 ₽
Средняя численность работников
130 человек
Максимальная доля участия других организаций
25%
Ограничение региональных льгот
С 2026 года Правительство утверждает перечень видов деятельности, для которых регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН до 1% или 5%. Нулевые и универсальные пониженные ставки для всех «упрощенцев» в регионе больше не допускаются (например, как в Калмыкии).
Мораторий на штрафы за первую декларацию по НДС
Бизнес на УСН, впервые ставший плательщиком НДС в 2026 году, не будет оштрафован за несдачу декларации по налогу за квартал, в котором возникла обязанность исчислять НДС. Мораторий действует и в 2025 году.
3. Изменения по патентной системе налогообложения
Снижение лимита доходов для ПСН
Лимит доходов, позволяющий применять ПСН, поэтапно снижается:
Период
Максимальный доход для применения ПСН
2025 год
60 000 000 ₽
2026 год
20 000 000 ₽
2027 год
15 000 000 ₽
2028 год и далее
10 000 000 ₽
Для получения патента на 2026 год налоговая инспекция проверит доходы за 2025 год. Если превышен лимит — право на патент утрачивается.
Сохранение ПСН для розничной торговли и грузоперевозок
Первоначально планировалась отмена ПСН для стационарной розничной торговли (кроме сельской местности) и автотранспортных услуг по перевозке грузов. Однако Госдума сохранила эти виды деятельности на патенте.
При совмещении УСН и ПСН доходы по обеим системам суммируются. Если общий доход превысит лимит, ИП обязан:
уведомить ФНС в течение 10 календарных дней;
пересчитать налоги с даты начала действия патента;
перейти на УСН с уплатой НДС.
4. Страховые взносы: отмена льгот для МСП
Отмена пониженного тарифа 15% для большинства отраслей
С 1 января 2026 года большинство субъектов МСП утрачивают право на пониженный тариф 15%. Льготу сохранят только те, чей основной вид деятельности войдет в специальный перечень приоритетных отраслей, утверждаемый Правительством.
Условия сохранения льготного тарифа
Необходимо одновременно выполнить два условия:
Основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП должен входить в перечень приоритетных отраслей.
Доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70% от общей суммы всех доходов.
Проверка производится нарастающим итогом с начала года. Если доля опустится ниже 70% — право на льготу утрачивается с 1 января текущего года.
Кто сохранит льготы
Обрабатывающие производства: 30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ, 7,6% — сверху.
Предприятия общественного питания (более 250 работников): 30% до 1,5 МРОТ, 15% — сверху.
IT-компании: новый тариф — 15% с выплат в пределах предельной базы, 7,6% — сверху (ранее был единый 7,6% со всей суммы).
Тарифы для остальных МСП
Компании, не вошедшие в перечень, уплачивают по общему тарифу:
30% — с выплат в пределах предельной базы (2 979 000 ₽ в 2026 году);
15,1% — с суммы, превышающей предельную базу.
Страховые взносы за руководителя-учредителя
С 2026 года обязательно уплачиваются страховые взносы за руководителя организации даже при отсутствии начислений зарплаты. Минимальная база — федеральный МРОТ на 1 января года. Это направлено против «фирм-призраков».
5. Налог на прибыль организаций
Ставка налога на прибыль
Общая ставка остается на уровне 25% (8% — федеральный бюджет, 17% — региональный).
Льготная ставка для IT-компаний
Для аккредитованных IT-компаний сохраняется льготная ставка:
5% — в федеральный бюджет;
0% — в региональный бюджет.
Условие: не менее 70% доходов должно поступать от IT-деятельности.
Срок действия: 2025–2030 годы.
Ограничение на перенос убытков
Срок действия ограничения продлевается до 2030 года: уменьшать налоговую базу текущего периода на убытки прошлых лет можно не более чем на 50%.
Федеральный инвестиционный вычет (ФИВ)
С 2025 года действует ФИВ — уменьшение федеральной части налога на прибыль (8%) на сумму до 50% от затрат на приобретение ОС и НМА. Право на ФИВ имеют организации из отраслей:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства (кроме пищевых продуктов, напитков, табака);
обеспечение электрической энергией, газом, паром;
гостиницы и общественное питание;
научные исследования и разработки;
телекоммуникации;
обработка данных и IT.
Максимальный размер вычета — 3% от налоговой базы. Вычет можно передавать любому участнику группы компаний.
6. НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты
Пятиступенчатая шкала НДФЛ
С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ из пяти ставок:
Годовой доход
Ставка
Формула расчета
До 2 400 000 ₽
13%
Доход × 13%
От 2 400 001 до 5 000 000 ₽
15%
312 000 ₽ + 15% от суммы свыше 2,4 000 000
От 5 000 001 до 20 000 000 ₽
18%
702 000 ₽ + 18% от суммы свыше 5 000 000
От 20 000 001 до 50 000 000 ₽
20%
3 402 000 ₽ + 20% от суммы свыше 20 000 000
Свыше 50 000 000 ₽
22%
9 402 000 ₽ + 22% от суммы свыше 50 000 000
Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей пороговое значение.
Увеличение стандартных вычетов на детей
С 2025 года значительно увеличены стандартные налоговые вычеты на детей:
Категория
До 2025 года
С 2025 года
На второго ребенка
1 400 ₽
2 800 ₽
На третьего и последующих
3 000 ₽
6 000 ₽
На ребенка-инвалида (для опекунов)
6 000 ₽
12 000 ₽
Предельный доход для вычетов увеличен с 350 000 до 450 000 рублей с начала года.
Семейная налоговая выплата (кешбэк НДФЛ)
С 2026 года вводится выплата для семей с двумя и более детьми:
пересчет НДФЛ по ставке 6% вместо 13% с возвратом разницы.
Условия:
2+ детей до 18 лет (или до 23 при очном обучении);
постоянное проживание в РФ;
статус налогового резидента;
среднедушевой доход ≤ 1,5 прожиточного минимума региона;
отсутствие задолженности по алиментам.
Размер выплаты — от 56 000 до 189 000 рублей в год. В 2026 году ее получат 7,3 000 000 родителей, на это выделено 119 млрд рублей.
7. Имущественные налоги
Транспортный налог
Льготы: освобождение от налога для Героев РФ/СССР, кавалеров ордена Славы трех степеней, ветеранов БД, участников СВО и членов их семей — в отношении одного ТС с максимальной исчисленной суммой налога.
Сельхозтехника: освобождение от налога на тракторы, комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения удобрений.
Новые сроки с 2027 года:
авансовые платежи — не позднее 28 мая, августа, ноября;
налог за год — не позднее 28 марта.
Земельный налог
С 2026 года предоставляется вычет, уменьшающий налоговую базу на 600 кв. м кадастровой стоимости одного земельного участка — для участников СВО и многодетных семей.
Налог на имущество организаций
С 2027 года отменяется обязанность подавать уведомления об исчисленных суммах имущественных налогов. Расчет будет производить ФНС на основании данных регистрирующих органов.
8. Порядок расчета пени и налоговое администрирование
Особый порядок расчета пени продлен на 2026 год:
Первые 30 дней — 1/300 ключевой ставки ЦБ;
С 31 по 90 день — 1/150 ключевой ставки;
С 91 дня — 1/300 ключевой ставки.
С 1 января 2027 года — возврат к общим правилам.
Упрощение отчетности
С 2027 года отменяется сдача деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям.
Перечисление части налога в бюджет региона по месту нахождения подразделения — остается обязательным.
Новые правила камеральных проверок
ФНС может передать камеральную проверку уполномоченной ИФНС. Бизнес уведомляется в течение 5 рабочих дней. Документы можно подать как в свою инспекцию, так и в уполномоченную.
9. Технологический сбор: новый платеж с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор на импорт и производство электроники. Плательщики — юрлица и ИП, которые:
ввозят в РФ электронную компонентную базу или продукцию с электронными модулями;
производят такую продукцию на территории РФ.
Размер сбора — до 5 000 рублей за единицу в зависимости от вида по ТНВЭД ЕАЭС и ОКПД2.
Затронет: смартфоны, серверы, бытовую электронику.
Эффект: возможный рост цен на электронику.
10. Практические рекомендации для бухгалтеров
До конца 2025 года необходимо:
1. По УСН и ПСН:
Оценить текущий и прогнозируемый доход за 2025 год;
Если доход близок к 20 000 000 ₽ — рассмотреть возможность закрытия максимума сделок до конца года;
При совмещении УСН и ПСН — проверить совокупный доход;
Рассмотреть переход на АУСН, где лимит освобождения от НДС пока сохраняется на уровне 60 000 000 ₽.
2. По страховым взносам:
Проверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и при необходимости внести изменения.
Пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых тарифов.
Обновить штатное расписание и локальные нормативные акты.
3. По НДС:
Подготовить договорную базу к переходу на ставку 22%.
Предусмотреть в договорах условия о корректировке цены при изменении ставки НДС.
Настроить учетные системы для работы с новыми ставками.
4. Документы, требующие обновления:
Учетная политика организации.
Ценовая политика и прайс-листы.
Договоры с контрагентами.
Штатное расписание.
Положение об оплате труда.
Планы премирования.
11. Ожидаемые последствия реформы
Налоговая реформа 2026 направлена на унификацию налоговых режимов, повышение прозрачности и усиление фискального контроля.
По данным исследований, 15% предпринимателей рассматривают возможность закрытия бизнеса. Наибольшее влияние окажет на:
малый бизнес с оборотом 10–60 000 000 ₽ — из-за обязанности уплачивать НДС;
сферу торговли, строительства и услуг — из-за отмены льгот по страховым взносам;
бизнес с высокой долей безналичных платежей — из-за удорожания эквайринга;
IT-компании — из-за роста тарифа страховых взносов с 7,6% до 15%.
Смягчающие меры:
открытый перечень расходов на УСН;
продление льготных ставок НДС;
сохранение заявительного порядка возмещения НДС;
федеральный инвестиционный вычет.
12. Автоматизация работы — это необходимый и стратегический ответ на налоговую реформу 2026
Налоговая реформа 2026 года предъявляет новые требования к бухгалтерскому и налоговому учету. Поэтапное снижение лимитов, повышение ставок, сложные расчеты по прогрессивной шкале НДФЛ — все это увеличивает риск ошибок при ручной обработке.
Что необходимо внедрять для улучшения работы?
1. CRM-систему.
2. Настраивать интеграцию между сервисами по:
Автоматизации бухгалтерского учета.
Электронного документооборота.
Электронной отчетности.
Управления персоналом и учета кадров.
3. Автоматизировать и внедрять бизнес-процессы для работы бухгалтерии и кадровой службы в CRM-системе
Наиболее подходящей системой для решения этих задач является CRM-система Битрикс 24.
Важно! Нагрузка на бухгалтерию будет огромной. Необходимо внедрение CRM-системы и настройка автоматических бизнес-процессов, настройка интеграции между сервисами и работой бухгалтера, автоматическое формирование необходимых документов.
Инвестиция в автоматизацию окупается:
сокращением времени на рутину;
исключением штрафов и ошибок;
оптимизацией налоговой нагрузки.
Налоговая реформа сделает вопрос финансовой дисциплины для бизнеса особенно острым. И первый шаг к экономии — не допустить штрафов, которые компания может получить уже сейчас. Самые высокие среди них связаны с нарушениями в сфере персональных данных. Поэтому именно 2026 год станет временем, когда корректная работа с ПДн превратится не просто в формальность, а в один из ключевых инструментов снижения расходов и защиты компании от непредвиденных затрат.
