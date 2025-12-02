ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа-2026: разбор изменений в НДС, УСН, прибыли и взносах →
Консалтинг Онлайн
Налоговые изменения 2026
Налоги 2026. Гайд «Налоговая реформа 2026 — полный разбор изменений»

Налоги 2026. Гайд «Налоговая реформа 2026 — полный разбор изменений»

Налоговая реформа с 01.01.2026 является самым масштабным событием за последние 25 лет в налогообложении. Изменения затронут все сферы: от НДС и УСН до страховых взносов, НДФЛ и имущественных налогов. В этом гайде — все, что нужно знать руководителям и бухгалтерам, чтобы избежать штрафов, снизить налоговую нагрузку и сохранить прибыль.

1. Изменения по налогу на добавленную стоимость

Повышение базовой ставки НДС

Общая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 20% до 22%. Повышение распространяется на все отгрузки, осуществляемые с 1 января 2026 года. Последний раз ставка повышалась в 2019 году — с 18% до 20%.

Льготная ставка 10% сохраняется для следующих категорий товаров:

  • продукты питания первой необходимости;

  • детские товары;

  • лекарственные средства и медицинские изделия;

  • периодические издания и книжная продукция;

  • племенные сельскохозяйственные животные.

НДС на банковские операции

С 1 января 2026 года отменяется мораторий на НДС для отдельных банковских операций, действовавший с 2006 года. Облагаться налогом по ставке 22% будут:

  • эквайринг;

  • процессинг операций по банковским картам;

  • переводы через СБП.

По расчетам Минфина, это принесет в бюджет дополнительно 30 млрд рублей.

Для бизнеса это означает удорожание приема безналичных платежей: НДС рассчитывается не от суммы покупки, а от комиссии эквайринга (1,5–2,5%). Особенно остро это скажется на ИП и компаниях на УСН и ПСН — у них отсутствует право на вычет входного НДС.

Прочие изменения по НДС

  • Сохранение льгот для IT-сектора: аккредитованные IT-компании сохраняют нулевую ставку НДС при реализации программного обеспечения собственной разработки.

  • Продление заявительного порядка возмещения НДС на 2026 год — позволяет получить возмещение до завершения камеральной проверки, ускоряя оборот денежных средств.

  • Продление льготы для туроператоров: освобождение от НДС для внутренних туристических продуктов продлевается до 2030 года.

  • Изменения в счетах-фактурах: при отгрузке по ранее полученному авансу необходимо указывать дату и номер авансового счета-фактуры

  • ИП вместо реквизитов свидетельства о госрегистрации указывают ОГРНИП и дату его присвоения.

2. Упрощенная система налогообложения: ключевые изменения

Поэтапное снижение лимита для освобождения от НДС

Одно из самых значимых изменений для малого бизнеса — снижение порога доходов, позволяющего применять УСН без уплаты НДС:

Период

Лимит доходов для освобождения от НДС

2025 г.

60 000 000 ₽

2026 г.

20 000 000 ₽

2027 г.

15 000 000 ₽

2028 и далее

10 000 000 ₽

При превышении лимита в течение месяца (например, в марте 2026 года) обязанность уплачивать НДС возникает с 1 апреля.

Ставки НДС для упрощенцев

Для налогоплательщиков на УСН, превысивших лимит освобождения, действуют пониженные ставки:

  • 5% — при годовом доходе от 20 до 250 000 000 ₽ (без права на вычет);

  • 7% — при доходе от 250 до 450 000 000 ₽ (без права на вычет);

  • 22% — стандартная ставка с правом на вычет входного НДС.

Важное послабление: с 2026 года компании и ИП, впервые ставшие плательщиками НДС на УСН, могут однократно в течение первого года отказаться от льготной ставки (5% или 7%) в пользу общей ставки 22% с вычетами. Ранее это было возможно только через три года.

Открытый перечень расходов на УСН «Доходы минус расходы»

В статью 346.16 НК добавлен новый подпункт 45: можно учитывать иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК.

Теперь можно списывать:

  • представительские расходы;

  • расходы на специальную оценку условий труда;

  • экспортные пошлины;

  • отрицательные курсовые разницы;

  • пени и штрафы, уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды;

  • потери от порчи товаров сверх норм естественной убыли;

  • создание резервов на оплату отпусков.

По оценкам экспертов, это снизит налоговую нагрузку на 5–10% для бизнеса с маржинальностью 30–40%.

Лимиты для применения УСН в 2026 году

С учетом коэффициента-дефлятора 1,09 (проект Приказа № 160965):

Показатель

Значение

Максимальный доход для применения УСН 

490 500 000 ₽ 

Лимит для перехода на УСН (за 9 месяцев предыдущего года

367 875 000 ₽ 

Остаточная стоимость основных средств 

218 000 000 ₽ 

Средняя численность работников 

130 человек 

Максимальная доля участия других организаций 

25% 

Ограничение региональных льгот

С 2026 года Правительство утверждает перечень видов деятельности, для которых регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН до 1% или 5%. Нулевые и универсальные пониженные ставки для всех «упрощенцев» в регионе больше не допускаются (например, как в Калмыкии).

Мораторий на штрафы за первую декларацию по НДС

Бизнес на УСН, впервые ставший плательщиком НДС в 2026 году, не будет оштрафован за несдачу декларации по налогу за квартал, в котором возникла обязанность исчислять НДС. Мораторий действует и в 2025 году.

Скачайте бесплатно самый полный гайд по налоговой реформе 2026

Узнайте, что изменится в 2026 году

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

3. Изменения по патентной системе налогообложения

Снижение лимита доходов для ПСН

Лимит доходов, позволяющий применять ПСН, поэтапно снижается:

Период 

Максимальный доход для применения ПСН 

2025 год

60 000 000 ₽

2026 год

20 000 000 ₽

2027 год

15 000 000 ₽

2028 год и далее

10 000 000 ₽

Для получения патента на 2026 год налоговая инспекция проверит доходы за 2025 год. Если превышен лимит — право на патент утрачивается.

Сохранение ПСН для розничной торговли и грузоперевозок

Первоначально планировалась отмена ПСН для стационарной розничной торговли (кроме сельской местности) и автотранспортных услуг по перевозке грузов. Однако Госдума сохранила эти виды деятельности на патенте.

При совмещении УСН и ПСН доходы по обеим системам суммируются. Если общий доход превысит лимит, ИП обязан:

  • уведомить ФНС в течение 10 календарных дней;

  • пересчитать налоги с даты начала действия патента;

  • перейти на УСН с уплатой НДС.

4. Страховые взносы: отмена льгот для МСП

Отмена пониженного тарифа 15% для большинства отраслей

С 1 января 2026 года большинство субъектов МСП утрачивают право на пониженный тариф 15%. Льготу сохранят только те, чей основной вид деятельности войдет в специальный перечень приоритетных отраслей, утверждаемый Правительством.

Условия сохранения льготного тарифа

Необходимо одновременно выполнить два условия:

  1. Основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП должен входить в перечень приоритетных отраслей.

  2. Доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70% от общей суммы всех доходов.

Проверка производится нарастающим итогом с начала года. Если доля опустится ниже 70% — право на льготу утрачивается с 1 января текущего года.

Кто сохранит льготы

  • Обрабатывающие производства: 30% с выплат в пределах 1,5 МРОТ, 7,6% — сверху.

  • Предприятия общественного питания (более 250 работников): 30% до 1,5 МРОТ, 15% — сверху.

  • IT-компании: новый тариф — 15% с выплат в пределах предельной базы, 7,6% — сверху (ранее был единый 7,6% со всей суммы).

Тарифы для остальных МСП

Компании, не вошедшие в перечень, уплачивают по общему тарифу:

  • 30% — с выплат в пределах предельной базы (2 979 000 ₽ в 2026 году);

  • 15,1% — с суммы, превышающей предельную базу.

Страховые взносы за руководителя-учредителя

С 2026 года обязательно уплачиваются страховые взносы за руководителя организации даже при отсутствии начислений зарплаты. Минимальная база — федеральный МРОТ на 1 января года. Это направлено против «фирм-призраков».

5. Налог на прибыль организаций

Ставка налога на прибыль

Общая ставка остается на уровне 25% (8% — федеральный бюджет, 17% — региональный).

Льготная ставка для IT-компаний

Для аккредитованных IT-компаний сохраняется льготная ставка:

  • 5% — в федеральный бюджет;

  • 0% — в региональный бюджет.

Условие: не менее 70% доходов должно поступать от IT-деятельности.

Срок действия: 2025–2030 годы.

Ограничение на перенос убытков

Срок действия ограничения продлевается до 2030 года: уменьшать налоговую базу текущего периода на убытки прошлых лет можно не более чем на 50%.

Федеральный инвестиционный вычет (ФИВ)

С 2025 года действует ФИВ — уменьшение федеральной части налога на прибыль (8%) на сумму до 50% от затрат на приобретение ОС и НМА. Право на ФИВ имеют организации из отраслей:

  • добыча полезных ископаемых;

  • обрабатывающие производства (кроме пищевых продуктов, напитков, табака);

  • обеспечение электрической энергией, газом, паром;

  • гостиницы и общественное питание;

  • научные исследования и разработки;

  • телекоммуникации;

  • обработка данных и IT.

Максимальный размер вычета — 3% от налоговой базы. Вычет можно передавать любому участнику группы компаний.

6. НДФЛ: прогрессивная шкала и новые вычеты

Пятиступенчатая шкала НДФЛ

С 1 января 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ из пяти ставок:​ 

Годовой доход

Ставка

Формула расчета

До 2 400 000 ₽ 

13%

Доход × 13% 

От 2 400 001 до 5 000 000 ₽ 

15%

312 000 ₽ + 15% от суммы свыше 2,4 000 000 

От 5 000 001 до 20 000 000 ₽ 

18%

702 000 ₽ + 18% от суммы свыше 5 000 000 

От 20 000 001 до 50 000 000 ₽ 

20%

3 402 000 ₽ + 20% от суммы свыше 20 000 000 

Свыше 50 000 000 ₽ 

22%

9 402 000 ₽ + 22% от суммы свыше 50 000 000 

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей пороговое значение.​ 

Увеличение стандартных вычетов на детей 

С 2025 года значительно увеличены стандартные налоговые вычеты на детей:​ 

Категория

До 2025 года

С 2025 года

На второго ребенка 

1 400 ₽ 

2 800 ₽ 

На третьего и последующих 

3 000 ₽ 

6 000 ₽ 

На ребенка-инвалида (для опекунов

6 000 ₽ 

12 000 ₽ 

Предельный доход для вычетов увеличен с 350 000 до 450 000 рублей с начала года.

Семейная налоговая выплата (кешбэк НДФЛ)

С 2026 года вводится выплата для семей с двумя и более детьми:

  • пересчет НДФЛ по ставке 6% вместо 13% с возвратом разницы.

Условия:

  • 2+ детей до 18 лет (или до 23 при очном обучении);

  • постоянное проживание в РФ;

  • статус налогового резидента;

  • среднедушевой доход ≤ 1,5 прожиточного минимума региона;

  • отсутствие задолженности по алиментам.

Размер выплаты — от 56 000 до 189 000 рублей в год. В 2026 году ее получат 7,3 000 000 родителей, на это выделено 119 млрд рублей.

7. Имущественные налоги

Транспортный налог

Льготы: освобождение от налога для Героев РФ/СССР, кавалеров ордена Славы трех степеней, ветеранов БД, участников СВО и членов их семей — в отношении одного ТС с максимальной исчисленной суммой налога.

Сельхозтехника: освобождение от налога на тракторы, комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения удобрений.

Новые сроки с 2027 года:

  • авансовые платежи — не позднее 28 мая, августа, ноября;

  • налог за год — не позднее 28 марта.

Земельный налог

С 2026 года предоставляется вычет, уменьшающий налоговую базу на 600 кв. м кадастровой стоимости одного земельного участка — для участников СВО и многодетных семей.

Налог на имущество организаций

С 2027 года отменяется обязанность подавать уведомления об исчисленных суммах имущественных налогов. Расчет будет производить ФНС на основании данных регистрирующих органов.

8. Порядок расчета пени и налоговое администрирование

Особый порядок расчета пени продлен на 2026 год:

  • Первые 30 дней — 1/300 ключевой ставки ЦБ;

  • С 31 по 90 день — 1/150 ключевой ставки;

  • С 91 дня — 1/300 ключевой ставки.

  • С 1 января 2027 года — возврат к общим правилам.

Упрощение отчетности

С 2027 года отменяется сдача деклараций по налогу на прибыль по обособленным подразделениям.

Перечисление части налога в бюджет региона по месту нахождения подразделения — остается обязательным.

Новые правила камеральных проверок

ФНС может передать камеральную проверку уполномоченной ИФНС. Бизнес уведомляется в течение 5 рабочих дней. Документы можно подать как в свою инспекцию, так и в уполномоченную.

9. Технологический сбор: новый платеж с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор на импорт и производство электроники. Плательщики — юрлица и ИП, которые:

  • ввозят в РФ электронную компонентную базу или продукцию с электронными модулями;

  • производят такую продукцию на территории РФ.

Размер сбора — до 5 000 рублей за единицу в зависимости от вида по ТНВЭД ЕАЭС и ОКПД2.

Затронет: смартфоны, серверы, бытовую электронику.

Эффект: возможный рост цен на электронику.

10. Практические рекомендации для бухгалтеров

До конца 2025 года необходимо:

1. По УСН и ПСН:

  • Оценить текущий и прогнозируемый доход за 2025 год;

  • Если доход близок к 20 000 000 ₽ — рассмотреть возможность закрытия максимума сделок до конца года;

  • При совмещении УСН и ПСН — проверить совокупный доход;

  • Рассмотреть переход на АУСН, где лимит освобождения от НДС пока сохраняется на уровне 60 000 000 ₽.

2. По страховым взносам:

  • Проверить основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и при необходимости внести изменения.

  • Пересчитать фонд оплаты труда с учетом новых тарифов.

  • Обновить штатное расписание и локальные нормативные акты.

3. По НДС:

  • Подготовить договорную базу к переходу на ставку 22%.

  • Предусмотреть в договорах условия о корректировке цены при изменении ставки НДС.

  • Настроить учетные системы для работы с новыми ставками.

4. Документы, требующие обновления:

  • Учетная политика организации.

  • Ценовая политика и прайс-листы.

  • Договоры с контрагентами.

  • Штатное расписание.

  • Положение об оплате труда.

  • Планы премирования.

11. Ожидаемые последствия реформы

Налоговая реформа 2026 направлена на унификацию налоговых режимов, повышение прозрачности и усиление фискального контроля.

По данным исследований, 15% предпринимателей рассматривают возможность закрытия бизнеса. Наибольшее влияние окажет на:

  • малый бизнес с оборотом 10–60 000 000 ₽ — из-за обязанности уплачивать НДС;

  • сферу торговли, строительства и услуг — из-за отмены льгот по страховым взносам;

  • бизнес с высокой долей безналичных платежей — из-за удорожания эквайринга;

  • IT-компании — из-за роста тарифа страховых взносов с 7,6% до 15%.

Смягчающие меры:

  • открытый перечень расходов на УСН;

  • продление льготных ставок НДС;

  • сохранение заявительного порядка возмещения НДС;

  • федеральный инвестиционный вычет.

12. Автоматизация работы — это необходимый и стратегический ответ на налоговую реформу 2026

Налоговая реформа 2026 года предъявляет новые требования к бухгалтерскому и налоговому учету. Поэтапное снижение лимитов, повышение ставок, сложные расчеты по прогрессивной шкале НДФЛ — все это увеличивает риск ошибок при ручной обработке.

Что необходимо внедрять для улучшения работы?

1. CRM-систему.

2. Настраивать интеграцию между сервисами по:

  • Автоматизации бухгалтерского учета.

  • Электронного документооборота.

  • Электронной отчетности.

  • Управления персоналом и учета кадров. 

3. Автоматизировать и внедрять бизнес-процессы для работы бухгалтерии и кадровой службы в CRM-системе

Наиболее подходящей системой для решения этих задач является CRM-система Битрикс 24.

Важно! Нагрузка на бухгалтерию будет огромной. Необходимо внедрение CRM-системы и настройка автоматических бизнес-процессов, настройка интеграции между сервисами и работой бухгалтера, автоматическое формирование необходимых документов.

Инвестиция в автоматизацию окупается:

  • сокращением времени на рутину;

  • исключением штрафов и ошибок;

  • оптимизацией налоговой нагрузки.

Налоговая реформа сделает вопрос финансовой дисциплины для бизнеса особенно острым. И первый шаг к экономии — не допустить штрафов, которые компания может получить уже сейчас. Самые высокие среди них связаны с нарушениями в сфере персональных данных. Поэтому именно 2026 год станет временем, когда корректная работа с ПДн превратится не просто в формальность, а в один из ключевых инструментов снижения расходов и защиты компании от непредвиденных затрат.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJg5M3E

Информации об авторе

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

12 880 подписчиков324 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет