Налоги 2026. Гайд «Налоговая реформа 2026 — полный разбор изменений»

1. Изменения по налогу на добавленную стоимость

Повышение базовой ставки НДС

Общая ставка налога на добавленную стоимость увеличивается с 20% до 22% . Повышение распространяется на все отгрузки, осуществляемые с 1 января 2026 года. Последний раз ставка повышалась в 2019 году — с 18% до 20%.

НДС на банковские операции

С 1 января 2026 года отменяется мораторий на НДС для отдельных банковских операций, действовавший с 2006 года. Облагаться налогом по ставке 22% будут:

эквайринг;

процессинг операций по банковским картам;

переводы через СБП.

По расчетам Минфина, это принесет в бюджет дополнительно 30 млрд рублей.

Для бизнеса это означает удорожание приема безналичных платежей: НДС рассчитывается не от суммы покупки, а от комиссии эквайринга (1,5–2,5%). Особенно остро это скажется на ИП и компаниях на УСН и ПСН — у них отсутствует право на вычет входного НДС.