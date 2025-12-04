Федресурс и лицензии. Инструкция по публикации лицензии в реестре Федресурс для всех организаций и ИП

Обязанность сообщения о лицензии в реестр Федресурс, а именно сведений о получении, переоформлении (продлении), прекращении действия, возобновлении, приостановке действия, аннулировании и любом ином изменении статуса лицензии или получении новой — подлежит обязательному опубликованию в Федресурсе самой организаций или ИП в течение 3 рабочих дней с даты события.
Обязанность по публикации сведений о лицензиях в Федресурсе установлена для юридических лиц и ИП на основании подпункта «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП»
Какие законы обязывают организации и ИП публиковать лицензии в Федресурсе
О том, что сведения о лицензиях в Федресурсе должны публиковать сами юридические лица и ИП, а не государственные органы регламентировано:
Пунктом 8 статьи 7 ФЗ № 129: «Сведения, указанные в пункте 7 настоящей статьи, а также иные сведения, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является обязательным, подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим лицом, за исключением сведений, внесение которых является обязанностью федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц»
Пунктом 8.3. статьи 7 ФЗ № 129: «Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения, указанные в подпунктах "а" — "и" пункта 7 настоящей статьи».
Отсюда следует, что все другие сведения (с подпунктов «к»–«о») вносит само юридическое лицо или ИП.
Пунктом 9 статьи 7 ФЗ № 129: «Сведения, предусмотренные подпунктами "м"–"п" пункта 7 настоящей статьи в отношении индивидуального предпринимателя, и уведомление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц соответствующим физическим лицом, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя».
Указанная норма устанавливает обязанность публикации сведений для ИП, включая лицензии (подпункт «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ №129).
Пунктом 9 статьи 7 ФЗ № 129: «Сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц лицом, на которого возложена обязанность по опубликованию соответствующих сведений, за исключением сведений, внесение которых в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц является обязанностью уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, подлежат внесению указанным лицом в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта».
То есть срок публикации получения или иного изменения статуса лицензии составляет 3 рабочих дня.
Как опубликовать сообщение о лицензии в Федресурсе
Размещение сведений о лицензии в Федресурсе имеет свой непростой порядок. Разберем на примере публикации сообщения типа «Получение лицензии». При составлении сообщения о лицензиина сайте Федресурс необходимо правильно составить сообщение.
В личном кабинете заполняются следующие поля:
Номер лицензии — указан в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий. Номер может состоять из букв, цифр и их сочетаний.
Дата выдачи лицензии — также указана в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий.
Срок действия — указывается временной диапазон «с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.» либо ставится галочка «Бессрочно» при неограниченном сроке действия лицензии. Данная информация также указана в самой лицензии (выписке).
Лицензируемая деятельность — деятельность, на право выполнения которой, организация (ИП) имеет возможность после получения лицензии (медицинская, образовательная, фармацевтическая, частная охранная деятельность, деятельность по использованию отходов, оказание услуг связи и т. д.). Указана, непосредственно, в самом начале (вверху) лицензии либо в выписке из реестра лицензий. На сайте Федресурс лицензируемая деятельность выбирается из списка уже существующих на сайте видов деятельности с помощью поиска по наименованию. Произвольно указать формулировку, которую вам хочется — нельзя. Поэтому искать нужный вид деятельности нужно строго в соответствии с тем, как указано в самой лицензии.
Например, лицензия на перевозки может называться «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» либо «Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд». Выбрать необходимо тот вариант, который прописан в вашей лицензии.
Редко бывает так, что в базе данных Федресурса отсутствует имеющийся у вас вид деятельности. В этом случае для добавления лицензируемого вида деятельности необходимо оформить заявку и приложить файлом скан лицензии (выписку из реестра лицензий). Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензируемый вид деятельности в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Далее прописываете вид деятельности и лицензирующий орган, тк они вносятся в связке друг с другом. Заявка отправляется на почту help@fedresurs.ru. Далее вам последует ответ от службы поддержи о том, что ваш вид деятельности добавлен. Также ответ от поддержки может быть с предложением попробовать немного другую, уже существующую на сайте формулировку (поменять порядок слов в строке поиска, к примеру). Это изменение является несущественным с точки зрения правильности составления сообщения.
Лицензирующий орган — государственный орган, непосредственно выдавший организации данную лицензию. Наименование лицензирующего органа указано, как правило, в шапке лицензии. Может быть как общим («Федеральная служба по надзору в сфере транспорта») так и региональным («Управление государственного автодорожного надзора по Курской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»).
Поиск лицензирующего органа осуществляется также из существующего списка по наименованию либо идентификатору (ИНН, ОГРН). Поиск по идентификатору будет более точным, так как, например, у старых лицензий, наименование органа могло измениться (например, с «Комитет по образованию Курской области» на «Министерство образования Курской области») при том, что орган этот остался тем же самым.
При отсутствии на сайте вашего лицензирующего органа (так часто бывает с региональными отделениями) необходимо по аналогии с лицензируемой деятельностью оформить заявку, приложив скан лицензии (выписки из реестра). Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензирующий орган в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Прописывается и лицензируемая деятельность, тк они вносятся в связке (см. пункт 4).
Поле «Оказываемые услуги» является не обязательным для заполнения. В нем может прописываться в свободной форме любая дополнительная информация на усмотрение публикатора (развернутое перечисление услуг в рамках лицензируемой деятельности, место осуществления деятельности и т. д.)
В последнем поле «Текст сообщения» прописывается резюмирующая информация из обязательных полей: «Настоящим (наименование организации) ______________ ИНН______________ уведомляет о получении лицензии на осуществление (вид и номер, лицензирующий орган, срок действия)».
Основные ошибки при составлении лицензии для сайта Федресурс
Путают номер лицензии с серией либо номером выписки из реестра лицензий. Номер лицензии указан, как правило, жирным шрифтом в заголовке либо посередине страницы, на нем акцентируется внимание. Серия прописана мелким шрифтом справа внизу страницы либо на последней странице — ее указывать не нужно.
Путают поля «Лицензируемая деятельность» и «Оказываемые услуги». Например, в лицензируемой деятельности перечисляют всю дополнительную информацию в произвольной форме, в результате чего невозможно найти ее в базе данных. Лицензируемая деятельность должна указываться СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ с имеющейся на руках лицензией (выпиской) — слово в слово! Всю дополнительную информацию можно указать в поле «Оказываемые услуги».
Важно! Необходимо правильно заполнять поля, поскольку за неккоректное размещение обязательных сообщений также предусмотрена административная ответственность.
Ответственность и штрафы за нарушения обязанности по Федресурсу
За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:
Штрафа до 50 000 рублей.
Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
Кроме того, в настоящее время за обязанностью пристально следит прокуратура. В случае нарушений она направляет предписание (представление) с требованием устранить нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, допустившего нарушение и отчитаться об этом в орган прокуратуры.
Иные обязательные сообщения в Федресурсе, которые контролируются со стороны надзорных органов наиболее пристально
сведения о результатах аудита и финансовой отчетности (касаются абсолютно всех юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);
сведения о стоимости чистых активов (предусмотрены только для акционерных обществ);
сведения о недостаточности имущества (в случае отрицательных активов);
Как сделать все правильно при публикации обязательных сообщений в Федресурсе
