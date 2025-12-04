Федресурс и лицензии. Инструкция по публикации лицензии в реестре Федресурс для всех организаций и ИП

Как опубликовать сообщение о лицензии в Федресурсе

Размещение сведений о лицензии в Федресурсе имеет свой непростой порядок. Разберем на примере публикации сообщения типа «Получение лицензии». При составлении сообщения о лицензиина сайте Федресурс необходимо правильно составить сообщение.

В личном кабинете заполняются следующие поля:

Номер лицензии — указан в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий. Номер может состоять из букв, цифр и их сочетаний. Дата выдачи лицензии — также указана в самой лицензии, находящейся на руках у организации (ИП) либо в выписке из реестра лицензий. Срок действия — указывается временной диапазон «с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ.» либо ставится галочка «Бессрочно» при неограниченном сроке действия лицензии. Данная информация также указана в самой лицензии (выписке). Лицензируемая деятельность — деятельность, на право выполнения которой, организация (ИП) имеет возможность после получения лицензии (медицинская, образовательная, фармацевтическая, частная охранная деятельность, деятельность по использованию отходов, оказание услуг связи и т. д.). Указана, непосредственно, в самом начале (вверху) лицензии либо в выписке из реестра лицензий. На сайте Федресурс лицензируемая деятельность выбирается из списка уже существующих на сайте видов деятельности с помощью поиска по наименованию. Произвольно указать формулировку, которую вам хочется — нельзя. Поэтому искать нужный вид деятельности нужно строго в соответствии с тем, как указано в самой лицензии.

Например, лицензия на перевозки может называться «Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» либо «Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд». Выбрать необходимо тот вариант, который прописан в вашей лицензии.

Редко бывает так, что в базе данных Федресурса отсутствует имеющийся у вас вид деятельности. В этом случае для добавления лицензируемого вида деятельности необходимо оформить заявку и приложить файлом скан лицензии (выписку из реестра лицензий). Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензируемый вид деятельности в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Далее прописываете вид деятельности и лицензирующий орган, тк они вносятся в связке друг с другом. Заявка отправляется на почту help@fedresurs.ru. Далее вам последует ответ от службы поддержи о том, что ваш вид деятельности добавлен. Также ответ от поддержки может быть с предложением попробовать немного другую, уже существующую на сайте формулировку (поменять порядок слов в строке поиска, к примеру). Это изменение является несущественным с точки зрения правильности составления сообщения.

Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией лицензии в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить предписание прокуратуры и штраф) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте всероссийского сервиса «Федресурс Онлайн».

Лицензирующий орган — государственный орган, непосредственно выдавший организации данную лицензию. Наименование лицензирующего органа указано, как правило, в шапке лицензии. Может быть как общим («Федеральная служба по надзору в сфере транспорта») так и региональным («Управление государственного автодорожного надзора по Курской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»).

Поиск лицензирующего органа осуществляется также из существующего списка по наименованию либо идентификатору (ИНН, ОГРН). Поиск по идентификатору будет более точным, так как, например, у старых лицензий, наименование органа могло измениться (например, с «Комитет по образованию Курской области» на «Министерство образования Курской области») при том, что орган этот остался тем же самым.

При отсутствии на сайте вашего лицензирующего органа (так часто бывает с региональными отделениями) необходимо по аналогии с лицензируемой деятельностью оформить заявку, приложив скан лицензии (выписки из реестра). Заявка составляется с текстом: «Просьба добавить лицензирующий орган в соответствии с приложенной лицензией (выпиской из реестра лицензий)». Прописывается и лицензируемая деятельность, тк они вносятся в связке (см. пункт 4).

Поле «Оказываемые услуги» является не обязательным для заполнения. В нем может прописываться в свободной форме любая дополнительная информация на усмотрение публикатора (развернутое перечисление услуг в рамках лицензируемой деятельности, место осуществления деятельности и т. д.)

В последнем поле «Текст сообщения» прописывается резюмирующая информация из обязательных полей: «Настоящим (наименование организации) ______________ ИНН______________ уведомляет о получении лицензии на осуществление (вид и номер, лицензирующий орган, срок действия)».