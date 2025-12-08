Премиум 8012 Мобильная
Чистые активы в Федресурсе — правила публикации для акционерных обществ

Чистые активы в Федресурсе — правила публикации для акционерных обществ

Публикация стоимости чистых активов в Федресурсе — это обязанность примерно 50 000 организаций в стране. Подавать сообщение об активах в Федресурс обязаны только акционерные общества, но и здесь есть свои нюансы.

1. Порядок и сроки публикации чистых активов в Федресурсе

В Федресурсе активы обязаны размещать все виды акционерных обществ столько раз, сколько чистые активы рассчитываются в течение года в отчетности. Для большинства АО это происходит 1 раз в год, а для ПАО или АО с количеством акционеров более 500 — обязанность наступает 4 раза в год, поскольку они обязаны отчитываться в форме ежеквартального отчета.

Обязанность сообщения о стоимости чистых активов в Федресурс установлена на основании с пп.«к» п. 7 ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц».

Срок публикации чистых активов в Федресурсе — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расчета стоимости чистых активов.

Отсюда сразу вытекает тот факт, что ПАО, а также АО, которые отчитываются в форме ежеквартального отчета (с количеством акционеров более 500, или имеющие признаки публичности) — обязаны размещать сведения о стоимости чистых активов в Федресурсе 4 раза в год.

2. Составление сообщения о стоимости чистых активов в Федресурсе

Для составления сообщения о стоимости чистых активов необходимо:

1. Определить актуальные данные о стоимости чистых активов.

Важно! Если у организации стоимость чистых активов вышла отрицательная, то при указании стоимости необходимо не забыть перед суммой поставить знак «-» (минус). Это частая ошибка, когда в тексте сообщения прописывают минус, а в обязательном поле «Стоимость чистых активов» забывают.

2. Обязательными полями при заполнении сообщения, помимо указания стоимости чистых активов, являются «Дата расчета» и «Отчетная дата»:

  • «дата расчета»: обычно это является дата составления/подписания обществом бухгалтерской отчетности;

  • «отчетная дата»: является дата окончания отчетного периода (отчетность составляется по состоянию на отчетную дату). Соответственно, отчетной датой является последний календарный день отчетного периода.

3. Непосредственно сам текст сообщения о стоимости чистых активов. Здесь необходимо прописать наименование организации, указать по состоянию на какую отчетную дату чистые активы, их стоимость в рублях и дату расчета.

3. Ответственность и штрафы за нарушения Федресурсе

За отсутствие обязательной информации в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по статье 14.25 КоАП в виде:

  • штрафа до 50 000 рублей;

  • дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от 1 года до 3 лет.

  • Предписания Прокуратуры.

Контроль и проверки соблюдения обязанности внесения сведений в Федресурс в настоящее время осуществляет Прокуратура. Все организации подвергаются проверкам со стороны органов Прокуратуры и получают Предписания о:

  1. Немедленном устранение правонарушения.

  2. Требование о необходимости отчитаться в орган Прокуратуры об устранении правонарушения и состоявшемся факте публикации в Федресурсе. В случае неисполнения таких требований Прокуратура направляет иск в суд.

Чтобы ознакомиться с практикой Предписаний за нарушения по лицензиям в Федресурсе перейдите по ссылке.

4. Другие обязательные сообщения в Федресурсе

Не знаете, какие сообщения вы обязаны публиковать в Федресурсе?

Скачайте бесплатно полный список обязательных сообщений, а также сроки и порядок их публикации

5. Как сделать все правильно при публикации обязательных сообщений в Федресурсе

