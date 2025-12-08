Чистые активы в Федресурсе — правила публикации для акционерных обществ

1. Порядок и сроки публикации чистых активов в Федресурсе

В Федресурсе активы обязаны размещать все виды акционерных обществ столько раз, сколько чистые активы рассчитываются в течение года в отчетности. Для большинства АО это происходит 1 раз в год, а для ПАО или АО с количеством акционеров более 500 — обязанность наступает 4 раза в год, поскольку они обязаны отчитываться в форме ежеквартального отчета.

Обязанность сообщения о стоимости чистых активов в Федресурс установлена на основании с пп.«к» п. 7 ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц».

Срок публикации чистых активов в Федресурсе — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расчета стоимости чистых активов.

Отсюда сразу вытекает тот факт, что ПАО, а также АО, которые отчитываются в форме ежеквартального отчета (с количеством акционеров более 500, или имеющие признаки публичности) — обязаны размещать сведения о стоимости чистых активов в Федресурсе 4 раза в год.