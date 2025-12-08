Чистые активы в Федресурсе — правила публикации для акционерных обществ

1. Порядок и сроки публикации чистых активов в Федресурсе
В Федресурсе активы обязаны размещать все виды акционерных обществ столько раз, сколько чистые активы рассчитываются в течение года в отчетности. Для большинства АО это происходит 1 раз в год, а для ПАО или АО с количеством акционеров более 500 — обязанность наступает 4 раза в год, поскольку они обязаны отчитываться в форме ежеквартального отчета.
Обязанность сообщения о стоимости чистых активов в Федресурс установлена на основании с пп.«к» п. 7 ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц».
Срок публикации чистых активов в Федресурсе — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расчета стоимости чистых активов.
Отсюда сразу вытекает тот факт, что ПАО, а также АО, которые отчитываются в форме ежеквартального отчета (с количеством акционеров более 500, или имеющие признаки публичности) — обязаны размещать сведения о стоимости чистых активов в Федресурсе 4 раза в год.
2. Составление сообщения о стоимости чистых активов в Федресурсе
Для составления сообщения о стоимости чистых активов необходимо:
1. Определить актуальные данные о стоимости чистых активов.
Важно! Если у организации стоимость чистых активов вышла отрицательная, то при указании стоимости необходимо не забыть перед суммой поставить знак «-» (минус). Это частая ошибка, когда в тексте сообщения прописывают минус, а в обязательном поле «Стоимость чистых активов» забывают.
2. Обязательными полями при заполнении сообщения, помимо указания стоимости чистых активов, являются «Дата расчета» и «Отчетная дата»:
«дата расчета»: обычно это является дата составления/подписания обществом бухгалтерской отчетности;
«отчетная дата»: является дата окончания отчетного периода (отчетность составляется по состоянию на отчетную дату). Соответственно, отчетной датой является последний календарный день отчетного периода.
3. Непосредственно сам текст сообщения о стоимости чистых активов. Здесь необходимо прописать наименование организации, указать по состоянию на какую отчетную дату чистые активы, их стоимость в рублях и дату расчета.
3. Ответственность и штрафы за нарушения Федресурсе
За отсутствие обязательной информации в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по статье 14.25 КоАП в виде:
штрафа до 50 000 рублей;
дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от 1 года до 3 лет.
Предписания Прокуратуры.
Контроль и проверки соблюдения обязанности внесения сведений в Федресурс в настоящее время осуществляет Прокуратура. Все организации подвергаются проверкам со стороны органов Прокуратуры и получают Предписания о:
Немедленном устранение правонарушения.
Требование о необходимости отчитаться в орган Прокуратуры об устранении правонарушения и состоявшемся факте публикации в Федресурсе. В случае неисполнения таких требований Прокуратура направляет иск в суд.
Чтобы ознакомиться с практикой Предписаний за нарушения по лицензиям в Федресурсе перейдите по ссылке.
4. Другие обязательные сообщения в Федресурсе
сведения о результатах аудита и финансовой отчетности (касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);
сведения о лицензиях (не только о наличии или получении, но и о любом изменении статуса лицензии);
сведения о недостаточности имущества (в случае отрицательных активов);
5. Как сделать все правильно при публикации обязательных сообщений в Федресурсе
