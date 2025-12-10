Как составить Политику обработки персональных данных

Кому нужна Политика обработки

Документ обязателен для всех лиц, обрабатывающих ПДн. Это могут быть организации и ИП, самозанятые, физлица, государственные и муниципальные учреждения. Также Политика должна быть размещена на сайте, который собирает данные пользователей. Например:

интернет-магазины — собирают ФИО, контакты, адреса доставки;

онлайн-сервисы услуг (такси, доставка еды, бронирование жилья) — обрабатывают телефоны, местоположение, историю заказов;

сайты с личными кабинетами — хранят логины, пароли, профили пользователей;

платформы с подписками и рассылками — накапливают email-адреса, предпочтения пользователей;

социальные сети и форумы — собирают личную информацию, фотографии, интересы;

сайт госуслуг и медицинские порталы — работают с паспортными данными, СНИЛС, медицинской информацией;

образовательные платформы — хранят данные студентов, прогресс обучения.

Даже если сайт собирает минимальный набор данных (например, только email для рассылки), на нем все равно должна быть размещена Политика обработки ПДн. Это требование относится и к мобильным приложениям, собирающим любую информацию о пользователях.