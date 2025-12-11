Как составить политику конфиденциальности для сайта: пошаговая инструкция

Политика конфиденциальности — это юридический документ, который определяет правила сбора, хранения и использования персональных данных (ПДн) пользователей вашего сайта. Политика должна полностью соответствовать требованиям ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ и реальным процессам работы с ПДн в вашей компании.
Для чего нужна Политика конфиденциальности
Разработка и размещение Политики обязательны для всех, кто обрабатывает личную информацию посетителей. Документ должен быть опубликован на сайте так, чтобы с ним мог ознакомиться любой желающий (ч.2 ст.18.1 ФЗ №152-ФЗ).
Основные задачи Политики конфиденциальности:
обеспечить прозрачность обработки данных;
выполнить требования законодательства;
построить доверительные отношения с клиентами.
В документе подробно описывается, какие данные собираются (например, ФИО, контакты, cookie-файлы, история покупок), как они защищаются и кому передаются. Это важный инструмент защиты как интересов пользователей, так и вашего бизнеса от возможных штрафов и судебных исков.
Кому нужна политика конфиденциальности персональных данных для сайта
Политика конфиденциальности обязательна для любого сайта, который собирает информацию о посетителях. По закону, вы становитесь оператором ПДн как только начали фиксировать любые сведения о пользователях.
Основные признаки того, что вашему сайту необходима политика конфиденциальности:
наличие форм для приема заявок, где пользователи оставляют телефоны, имена или email;
регистрация личных кабинетов с созданием учетных записей;
использование аналитических систем;
применение cookie-файлов для запоминания предпочтений пользователей;
размещение форм для комментариев и отзывов с указанием авторства;
подключение онлайн-чатов и сервисов обратной связи;
Важно! Политика должна быть доступна в один клик.
Разработка политики конфиденциальности и соглашения на обработку персональных данных
Содержание политики конфиденциальности
Четких требований к содержанию нет, но лучше руководствоваться рекомендациями Роскомнадзора от 31.07.2017 по составлению документа, определяющего политику обработки ПДн. Важно, чтобы любой пользователь, прочитав документ, мог понять, какие данные вы обрабатываете, какими способами и в каких целях.
Рассмотрим содержание более подробно. Учтите, что оно лишь примерное, а текст Политики конфиденциальности для сайта должен быть адаптирован конкретно под ваши процессы обработки ПДн.
Термины и определения
В данном разделе Политики конфиденциальности устанавливаются основные понятия, используемые в документе:
Оператор персональных данных — организация или индивидуальный предприниматель, которые самостоятельно или совместно с другими лицами организуют обработку ПДн и определяют цели их обработки.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному физическому лицу (пользователю).
Обработка ПДн — любое действие или совокупность действий, совершаемых с персданными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение.
Конфиденциальность ПДн — обязательное требование, запрещающее распространение данных без согласия пользователя.
Пользователь — любое лицо, использующее сайт и предоставляющее свои данные.
Cookies — небольшие текстовые файлы, которые веб-сервер сохраняет на устройстве пользователя для работы сайта и анализа пользовательского поведения.
IP-адрес — уникальный сетевой адрес устройства пользователя в сети Интернет.
Трансграничная передача персональных данных — передача ПДн на территорию иностранного государства.
Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному пользователю без использования дополнительной информации.
Цели сбора персональных данных
Здесь устанавливаются законные основания и конкретные цели обработки данных пользователя. Они должны быть конкретными, заранее определенными и законными. Нельзя обрабатывать ПДн, которые не соответствуют указанным целям сбора или объединять все цели в одну. Например:
1. Обработка осуществляется для заключения и исполнения договоров по оказанию услуг, а также для выполнения требований законодательства Российской Федерации.
2. Конкретные цели обработки включают:
идентификацию пользователя при регистрации и авторизации на сайте;
обработку заказов, запросов и заявок от пользователя;
предоставление доступа к персонализированным разделам сайта;
осуществление клиентской поддержки и информирование о статусе заказов;
проведение расчетов за оказанные услуги и реализованные товары;
аналитику поведения пользователей для улучшения работы сайта;
предотвращение мошеннических действий и обеспечение безопасности.
3. Для целей маркетинговой коммуникации ПДн обрабатываются исключительно при наличии отдельного согласия пользователя и включают:
направление информации о новых услугах и специальных предложениях;
проведение опросов и маркетинговых исследований;
информирование о текущих акциях и бонусных программах.
4. Персональные данные используются для обеспечения корректной работы сайта, статистического учета и технической диагностики при возникновении неисправностей.
Общие положения
Настоящий раздел устанавливает основные принципы взаимодействия между Компанией и пользователем в области обработки ПДн:
Использование сайта означает безоговорочное согласие пользователя с условиями настоящей Политики конфиденциальности.
При несогласии с любым из условий Политики пользователь обязан немедленно прекратить использование сайта и его сервисов.
Действие Политики распространяется исключительно на данный сайт. Компания не несет ответственности за обработку данных третьими лицами, чьи ресурсы доступны через ссылки на сайте.
Компания исходит из предположения о достоверности предоставляемых пользователем данных и не осуществляет их дополнительную проверку, возлагая ответственность за точность информации на самого пользователя.
Все спорные вопросы, связанные с обработкой данных, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Также этот раздел должен содержать права и обязанности сторон. Обязанности есть как у оператора, так и у пользователя:
1. Пользователь обязан:
предоставлять достоверные данные, необходимые для использования функционала сайта;
своевременно обновлять предоставленные ПДн в случае их изменения;
ознакомиться с положениями настоящей Политики до начала использования сайта.
2. Компания обязуется:
использовать персданные пользователя исключительно в целях, указанных в Политике;
обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых данных и не раскрывать их третьим лицам без согласия пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
реализовывать необходимые организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного доступа;
осуществить блокирование или удаление данных по требованию пользователя или уполномоченных органов;
предоставлять пользователю информацию об обработке его персональных данных по письменному запросу.
3. В случае утраты или разглашения данных компания информирует пользователя и Роскомнадзор в установленные законодательством сроки.
Объем и категории обрабатываемых данных
В этом разделе определяется перечень обрабатываемых данных и обязательства компании по их защите:
1. Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки персданных, которые пользователь добровольно предоставляет при использовании сайта — при регистрации, оформлении заказа, подписке на рассылку или заполнении любых форм обратной связи.
2. К обрабатываемым ПДн относятся:
фамилия, имя, отчество пользователя;
контактный телефон и адрес электронной почты;
географическая информация (регион проживания, почтовый индекс);
реквизиты платежных документов при осуществлении расчетов;
профессиональная информация (место работы, должность) при необходимости оказания услуг.
3. Технические данные, автоматически собираемые при посещении сайта:
IP-адрес устройства и географическое положение;
информация из cookie-файлов и аналогичных технологий;
сведения о браузере и операционной системе;
время посещения и последовательность просмотра страниц;
источник перехода на сайт и данные о реферере.
4. Компания гарантирует использование собранных данных исключительно для целей, указанных в настоящей Политике, и принимает все необходимые организационные и технические меры для их защиты в соответствии с требованиями законодательства.
Важно! Для каждой категории субъектов и каждой цели необходимо перечислить обрабатываемые ПДн: например, ФИО, адрес, телефон, паспортные данные и т.д. Также следует отдельно описать случаи работы со специальными категориями ПДн. Выше представлено лишь примерное содержание, потому что на каждом сайте перечень обрабатываемых данных и категорий может быть свой.
Порядок и условия обработки ПДн
Обработка персональных данных пользователя осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и предусматривает следующие принципы:
1. Обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Не допускается обработка данных, несовместимая с первоначальными целями сбора информации.
2. Все операции с персданными осуществляются с использованием автоматизированных систем и включают следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение.
3. Сроки хранения данных определяются в соответствии со следующими критериями:
до достижения целей обработки или до момента отзыва согласия пользователем;
в течение сроков, установленных договором с пользователем;
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых данных гарантируется посредством реализации комплекса организационных и технических мер защиты, включая:
регулярное обновление систем защиты информации;
ограничение доступа к данным авторизованных сотрудников;
использование шифровальных средств при передаче данных.
5. Пользователь имеет право в любой момент отозвать согласие на обработку персданных, направив соответствующее уведомление по электронной почте на адрес компании. В случае отзыва согласия компания прекращает обработку данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Важно! Содержание раздела должно охватывать следующие аспекты: полный перечень действий, которые оператор совершает с ПДн; применяемые способы и сроки обработки данных, условия и порядок передачи третьим лицам. Также необходимо отразить меры, обеспечивающие конфиденциальность и обстоятельства, влекущие прекращение обработки (например, достижение целей, истечение установленного срока, отзыв согласия субъектов).
Дополнительно отразите, какие меры безопасности ПДн реализуются; опишите процедуры актуализации и исправления ПДн; особенности и условия хранения, удаления и уничтожения данных, порядок рассмотрения запросов субъектов о предоставлении доступа к их ПДн.
Ответственность сторон
Здесь определяются условия ответственности компании и пользователя при обработке ПДн:
1. Оператор несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персданных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
2. Компания освобождается от ответственности за нарушение конфиденциальности информации в следующих случаях:
если информация стала публично доступной до момента ее утраты или разглашения;
если разглашение информации произошло по вине пользователя.
3. Пользователь несет ответственность за:
достоверность предоставляемых данных;
последствия, вызванные предоставлением недостоверных или неактуальных ПДн;
сохранность своих учетных данных для доступа к сайту.
Разрешение споров
В этом разделе устанавливается порядок разрешения споров, связанных с обработкой персональных данных:
Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением настоящей Политики конфиденциальности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны вправе предпринять досудебные меры по урегулированию спора путем направления письменной претензии и проведения переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента ее получения.
В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.
Дополнительные условия
Настоящий раздел устанавливает заключительные положения Политики конфиденциальности:
Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Политику конфиденциальности без предварительного уведомления пользователя.
Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на сайте, если документом не предусмотрено иное.
Все предложения и вопросы, связанные с обработкой ПДн, следует направлять по электронному адресу компании: [указать актуальный email].
Действующая редакция Политики конфиденциальности постоянно доступна на странице по адресу: [указать прямую ссылку на страницу с Политикой].
Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Политике конфиденциальности через регулярное ознакомление с актуальной редакцией документа.
Как составить политику конфиденциальности для сайта: основные способы
Для разработки документа можно выбрать один из трех основных подходов, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения:
Самостоятельная разработка. На основе анализа открытых источников и типовых форм можно создать базовый вариант Политики. Однако такой подход требует глубокого понимания законодательства и сопряжен с рисками пропустить важные положения, что может привести к несоответствию требованиям ФЗ №152-ФЗ.
Использование онлайн-конструкторов. Специализированные сервисы предлагают автоматизированное составление документа по заданным параметрам. Метод обеспечивает более высокое качество по сравнению с самостоятельной разработкой, но может не учесть все нюансы конкретного бизнеса.
Заказ у профессиональных юристов. Наиболее надежный способ, гарантирующий соответствие документа специфике вашей деятельности и актуальным требованиям законодательства. Профессионалы разработают индивидуальную Политику, в которой будут учтены все особенности обработки данных в вашей компании, что минимизирует риски при проверках Роскомнадзора.
Важно! Просто скачать образец или шаблон Политики конфиденциальности — не лучшее решение. Она не будет учитывать реальные процессы в вашей компании, следовательно, у вас появится риск получить как минимум предписание от Роскомнадзора.
Когда вносить изменения в политику конфиденциальности
Обновление политики конфиденциальности требуется в следующих случаях:
Изменения в законодательстве — при принятии новых нормативных актов или внесении поправок в ФЗ № 152-ФЗ.
Расширение целей обработки данных — если компания планирует использовать данные для новых целей, не указанных в текущей редакции Политики.
Изменение состава обрабатываемых данных — при добавлении новых категорий ПДн (например, начало сбора биометрической информации или данных о здоровье).
Смена оператора — при реорганизации компании, изменении наименования или передаче обработки данных другому юридическому лицу.
Изменения в трансграничной передаче — при начале передачи данных в новые иностранные государства или изменениях в механизмах такой передачи.
Обновление технологий обработки — при использовании новых программных решений, алгоритмов анализа данных или автоматизированных систем принятия решений.
Изменение сроков хранения данных — при пересмотре периодов хранения отдельных категорий информации.
Обновление мер защиты данных — при внедрении новых организационных или технических мер обеспечения безопасности ПДн.
Важно: все изменения должны быть своевременно отражены в Политике, а пользователи уведомлены о них доступными способами.
Где разместить политику конфиденциальности
Основным местом размещения ссылки на политику конфиденциальности для сайта является футер (нижний блок). Ссылка должна быть доступна с любой страницы ресурса. Дополнительно рекомендуется размещать прямые ссылки на документ в следующих зонах:
на страницах оформления заказов и заполнения форм обратной связи;
в разделах регистрации и авторизации пользователей;
в подписях к формам сбора персональных данных;
в разделе «О компании» или «Правовая информация».
Важно! Регулярно проверяйте, работает ли ссылка на Политику конфиденциальности. Если она «сломается», а вы не будете об этом знать, компанию могут привлечь к ответственности по ч.3 ст.13.11 КоАП.
Разработка политики конфиденциальности и соглашения на обработку персональных данных
Ответственность за отсутствие политики конфиденциальности на сайте
Если на сайте не будет Политики, оператору грозит административная ответственность и штрафы:
Для граждан — от 1 500 до 3 000 рублей.
Для должностных лиц — от 6 000 до 12 000 рублей.
Для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей.
Для организаций — от 30 000 до 60 000 рублей.
Чтобы избежать штрафов и разместить на сайте Политику конфиденциальности, которая будет соответствовать всем требованиям ФЗ №152-ФЗ, обратитесь к профессионалам. Эксперты сервиса «Роском Онлайн» разработают документ с учетом специфики вашего бизнеса и последних изменений законодательства. Оставьте заявку и получите готовую Политику в кратчайшие сроки.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJ66gyW
Начать дискуссию