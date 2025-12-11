Как составить политику конфиденциальности для сайта: пошаговая инструкция

Политика конфиденциальности — это юридический документ, который определяет правила сбора, хранения и использования персональных данных (ПДн) пользователей вашего сайта. Политика должна полностью соответствовать требованиям ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ и реальным процессам работы с ПДн в вашей компании.

В документе подробно описывается, какие данные собираются (например, ФИО, контакты, cookie-файлы, история покупок), как они защищаются и кому передаются. Это важный инструмент защиты как интересов пользователей, так и вашего бизнеса от возможных штрафов и судебных исков.

Разработка и размещение Политики обязательны для всех, кто обрабатывает личную информацию посетителей. Документ должен быть опубликован на сайте так, чтобы с ним мог ознакомиться любой желающий ( ч.2 ст.18.1 ФЗ №152-ФЗ ).

Для чего нужна Политика конфиденциальности

Важно! Политика должна быть доступна в один клик.

размещение форм для комментариев и отзывов с указанием авторства;

наличие форм для приема заявок, где пользователи оставляют телефоны, имена или email;

Основные признаки того, что вашему сайту необходима политика конфиденциальности:

Политика конфиденциальности обязательна для любого сайта, который собирает информацию о посетителях. По закону, вы становитесь оператором ПДн как только начали фиксировать любые сведения о пользователях .

Кому нужна политика конфиденциальности персональных данных для сайта

Содержание политики конфиденциальности

Четких требований к содержанию нет, но лучше руководствоваться рекомендациями Роскомнадзора от 31.07.2017 по составлению документа, определяющего политику обработки ПДн. Важно, чтобы любой пользователь, прочитав документ, мог понять, какие данные вы обрабатываете, какими способами и в каких целях. Рассмотрим содержание более подробно. Учтите, что оно лишь примерное, а текст Политики конфиденциальности для сайта должен быть адаптирован конкретно под ваши процессы обработки ПДн.

Термины и определения

В данном разделе Политики конфиденциальности устанавливаются основные понятия, используемые в документе: Оператор персональных данных — организация или индивидуальный предприниматель, которые самостоятельно или совместно с другими лицами организуют обработку ПДн и определяют цели их обработки. Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному физическому лицу (пользователю). Обработка ПДн — любое действие или совокупность действий, совершаемых с персданными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. Конфиденциальность ПДн — обязательное требование, запрещающее распространение данных без согласия пользователя. Пользователь — любое лицо, использующее сайт и предоставляющее свои данные. Cookies — небольшие текстовые файлы, которые веб-сервер сохраняет на устройстве пользователя для работы сайта и анализа пользовательского поведения. IP-адрес — уникальный сетевой адрес устройства пользователя в сети Интернет. Трансграничная передача персональных данных — передача ПДн на территорию иностранного государства. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному пользователю без использования дополнительной информации.

Цели сбора персональных данных

Здесь устанавливаются законные основания и конкретные цели обработки данных пользователя. Они должны быть конкретными, заранее определенными и законными. Нельзя обрабатывать ПДн, которые не соответствуют указанным целям сбора или объединять все цели в одну. Например: 1. Обработка осуществляется для заключения и исполнения договоров по оказанию услуг, а также для выполнения требований законодательства Российской Федерации. 2. Конкретные цели обработки включают: идентификацию пользователя при регистрации и авторизации на сайте;

обработку заказов, запросов и заявок от пользователя;

предоставление доступа к персонализированным разделам сайта;

осуществление клиентской поддержки и информирование о статусе заказов;

проведение расчетов за оказанные услуги и реализованные товары;

аналитику поведения пользователей для улучшения работы сайта;

предотвращение мошеннических действий и обеспечение безопасности. 3. Для целей маркетинговой коммуникации ПДн обрабатываются исключительно при наличии отдельного согласия пользователя и включают: направление информации о новых услугах и специальных предложениях;

проведение опросов и маркетинговых исследований;

информирование о текущих акциях и бонусных программах. 4. Персональные данные используются для обеспечения корректной работы сайта, статистического учета и технической диагностики при возникновении неисправностей.

Общие положения

Настоящий раздел устанавливает основные принципы взаимодействия между Компанией и пользователем в области обработки ПДн: Использование сайта означает безоговорочное согласие пользователя с условиями настоящей Политики конфиденциальности. При несогласии с любым из условий Политики пользователь обязан немедленно прекратить использование сайта и его сервисов. Действие Политики распространяется исключительно на данный сайт. Компания не несет ответственности за обработку данных третьими лицами, чьи ресурсы доступны через ссылки на сайте. Компания исходит из предположения о достоверности предоставляемых пользователем данных и не осуществляет их дополнительную проверку, возлагая ответственность за точность информации на самого пользователя. Все спорные вопросы, связанные с обработкой данных, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также этот раздел должен содержать права и обязанности сторон. Обязанности есть как у оператора, так и у пользователя: 1. Пользователь обязан: предоставлять достоверные данные, необходимые для использования функционала сайта;

своевременно обновлять предоставленные ПДн в случае их изменения;

ознакомиться с положениями настоящей Политики до начала использования сайта. 2. Компания обязуется: использовать персданные пользователя исключительно в целях, указанных в Политике;

обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых данных и не раскрывать их третьим лицам без согласия пользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

реализовывать необходимые организационные и технические меры для защиты ПДн от неправомерного доступа;

осуществить блокирование или удаление данных по требованию пользователя или уполномоченных органов;

предоставлять пользователю информацию об обработке его персональных данных по письменному запросу. 3. В случае утраты или разглашения данных компания информирует пользователя и Роскомнадзор в установленные законодательством сроки.

Объем и категории обрабатываемых данных

В этом разделе определяется перечень обрабатываемых данных и обязательства компании по их защите: 1. Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки персданных, которые пользователь добровольно предоставляет при использовании сайта — при регистрации, оформлении заказа, подписке на рассылку или заполнении любых форм обратной связи. 2. К обрабатываемым ПДн относятся: фамилия, имя, отчество пользователя;

контактный телефон и адрес электронной почты;

географическая информация (регион проживания, почтовый индекс);

реквизиты платежных документов при осуществлении расчетов;

профессиональная информация (место работы, должность) при необходимости оказания услуг. 3. Технические данные, автоматически собираемые при посещении сайта: IP-адрес устройства и географическое положение;

информация из cookie-файлов и аналогичных технологий;

сведения о браузере и операционной системе;

время посещения и последовательность просмотра страниц;

источник перехода на сайт и данные о реферере. 4. Компания гарантирует использование собранных данных исключительно для целей, указанных в настоящей Политике, и принимает все необходимые организационные и технические меры для их защиты в соответствии с требованиями законодательства. Важно! Для каждой категории субъектов и каждой цели необходимо перечислить обрабатываемые ПДн: например, ФИО, адрес, телефон, паспортные данные и т.д. Также следует отдельно описать случаи работы со специальными категориями ПДн. Выше представлено лишь примерное содержание, потому что на каждом сайте перечень обрабатываемых данных и категорий может быть свой.

Порядок и условия обработки ПДн

Обработка персональных данных пользователя осуществляется в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и предусматривает следующие принципы: 1. Обработка ограничивается достижением конкретных, заранее определенных целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Не допускается обработка данных, несовместимая с первоначальными целями сбора информации. 2. Все операции с персданными осуществляются с использованием автоматизированных систем и включают следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение. 3. Сроки хранения данных определяются в соответствии со следующими критериями: до достижения целей обработки или до момента отзыва согласия пользователем;

в течение сроков, установленных договором с пользователем;

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 4. Обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых данных гарантируется посредством реализации комплекса организационных и технических мер защиты, включая: регулярное обновление систем защиты информации;

ограничение доступа к данным авторизованных сотрудников;

использование шифровальных средств при передаче данных. 5. Пользователь имеет право в любой момент отозвать согласие на обработку персданных, направив соответствующее уведомление по электронной почте на адрес компании. В случае отзыва согласия компания прекращает обработку данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Важно! Содержание раздела должно охватывать следующие аспекты: полный перечень действий, которые оператор совершает с ПДн; применяемые способы и сроки обработки данных, условия и порядок передачи третьим лицам. Также необходимо отразить меры, обеспечивающие конфиденциальность и обстоятельства, влекущие прекращение обработки (например, достижение целей, истечение установленного срока, отзыв согласия субъектов). Дополнительно отразите, какие меры безопасности ПДн реализуются; опишите процедуры актуализации и исправления ПДн; особенности и условия хранения, удаления и уничтожения данных, порядок рассмотрения запросов субъектов о предоставлении доступа к их ПДн.

Ответственность сторон

Здесь определяются условия ответственности компании и пользователя при обработке ПДн: 1. Оператор несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обработки и защиты персданных в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 2. Компания освобождается от ответственности за нарушение конфиденциальности информации в следующих случаях: если информация стала публично доступной до момента ее утраты или разглашения;

если разглашение информации произошло по вине пользователя. 3. Пользователь несет ответственность за: достоверность предоставляемых данных;

последствия, вызванные предоставлением недостоверных или неактуальных ПДн;

сохранность своих учетных данных для доступа к сайту.

Разрешение споров

В этом разделе устанавливается порядок разрешения споров, связанных с обработкой персональных данных: Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением настоящей Политики конфиденциальности, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны вправе предпринять досудебные меры по урегулированию спора путем направления письменной претензии и проведения переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней с момента ее получения. В случае невозможности достижения согласия путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

Дополнительные условия