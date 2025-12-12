Что такое Федресурс и как он работает

Если не опубликовать сообщение вовремя

Пропуск срока или публикация неверных данных в Федресурсе — это административное правонарушение. Ответственность за него персонально несут должностные лица компании: генеральный директор, главный бухгалтер или иной уполномоченный руководитель.

Ст.14.25 КоАП устанавливает четкую градацию санкций. За несвоевременное представление сведений (например, вы опоздали с публикацией решения о ликвидации) следует предупреждение или штраф в размере 5 000 рублей с виновного должностного лица.

Более серьезное последствие наступает за непредставление или представление недостоверных сведений. Это ситуация, когда информация в реестре отсутствует вовсе или является ложной. Штраф для должностного лица составит уже от 5 000 до 10 000 рублей.

Наиболее суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение или за внесение заведомо ложных сведений. В этом случае штраф может достигнуть 50 000 рублей, а руководителя могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Все это время он не сможет заниматься предпринимательской деятельностью или работать на руководящих должностях.

Важно! Всегда проверяйте публикации в Федресурсе: например, вы или ваш сотрудник могли забыть о размещении сообщения, или оно не опубликовалось из-за технического сбоя. Ответственность в любом случае на вас.