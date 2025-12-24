Регистрация в Роскомнадзоре — пошаговая инструкция для бизнеса

Регистрация обязательна не для всех

В некоторых случаях регистрация оператора в Роскомнадзоре необязательна (ст.22 ФЗ №152-ФЗ). С 1 сентября 2022 года их список значительно сокращен.

Вы можете не уведомлять Роскомнадзор, если работаете с ПДн без использования средств автоматизации. Например, обрабатываете данные только на бумажных носителях, без применения компьютеров, серверов, облачных хранилищ.

Пример: вы частный мастер, и записываете клиентов в бумажный журнал, где от руки указываете их ФИО и телефон. Договоры хранятся в сейфе. У вас нет электронной базы, Excel-таблицы или чата, где эти данные дублируются. Но на практике такой способ работы в современном бизнесе встречается крайне редко.

Второе исключение — обработка данных, включенных в специальные государственные информационные системы, созданные для защиты безопасности государства и общественного порядка. Третье исключение, когда регистрироваться в Роскомнадзоре не нужно — обработка ПДн в сфере транспортной безопасности.

Важно: даже если вы подпадаете под исключение и нет необходимости подавать уведомление, на вас полностью распространяются все остальные требования ФЗ №152-ФЗ. Вы обязаны защищать данные, получать согласие на их обработку (где это требуется) и соблюдать права субъектов.