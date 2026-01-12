Информационная безопасность в банковской сфере: специфика угроз и способы защиты

Самые распространенные угрозы в банковской сфере

Угрозы информационной безопасности в банках эволюционируют, становясь комплексными и нацеленными как на технологии, так и на человеческий фактор. Сейчас ландшафт киберугроз характеризуется следующими ключевыми векторами:

1. Техногенные атаки на доступность (DDoS). Цель — парализовать онлайн-сервисы: интернет-банкинг, мобильное приложение, сайт. Атаки стали мощнее, умнее и часто используются как отвлекающий маневр для хищения средств или данных. Вместо простого «завала» трафиком применяются сложные методы, нацеленные на уязвимости конкретных банковских API и архитектур.

2. Мошенничество с применением социальной инженерии и вредоносного ПО. Это основной канал потерь для клиентов, а значит — и репутационных рисков для банка. Схемы включают:

фишинг и вишинг: рассылка писем и СМС, имитирующих банковские, а также звонки от «службы безопасности»;

установка троянов: например, мобильных банковских троянов типа «Анкур» или «Годзилла», которые перехватывают пароли, 2FA-коды и даже удаленно управляют устройством через опции для людей с ограниченными возможностями;

скимминг — физическое считывание данных карт через установленные на банкоматы устройства.

3. Инсайдерские угрозы. Риски исходят не только от уволенных или недовольных сотрудников. Чаще встречаются сценарии, когда рядовые служащие, не понимая последствий, нарушают политику безопасности: поддаются на фишинг, используют слабые пароли, передают данные через незащищенные каналы. Умышленные действия — кража и продажа персональных данных клиентов (ПДн), — наносят максимальный ущерб.

4. Целевые атаки на операционные и технологические процессы (APT). Это сложные, многоэтапные кибератаки, часто спонсируются другими государствами. Их цель — длительное незаметное присутствие в сети банка для сбора информации, саботажа или будущей масштабной атаки. Например, компрометация систем управления финансовыми транзакциями (SWIFT) или биллинга.

5. Уязвимости в стороннем программном обеспечении и цепочке поставок. Банки зависят от сотен вендоров: процессинговые центры, сервисы скоринга, облачные провайдеры. Уязвимость в одном звене ставит под удар данные всех его клиентов. Отдельная проблема — устаревшее ПО, которое невозможно быстро обновить.

6. Атаки на интерфейсы прикладного программирования (API). Поскольку банки активно переходят на Open Banking и предоставляют услуги через API, эти интерфейсы становятся лакомой целью. Неправильно настроенная аутентификация, лимитирование запросов или логические ошибки в API могут привести к утечке данных и мошенническим транзакциям.