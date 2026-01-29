Документы по персональным данным в 2026 году: чек-лист для бизнеса 

Кто считается оператором персональных данных

Вы — оператор персональных данных, если обрабатываете сведения, по которым можно узнать конкретного человека. Например, собираете ФИО и номера телефонов для оформления заказов или оказания услуг. Кто попадает в эту категорию (ст. 3 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ):

компании любого типа: например, ООО или АО;

индивидуальные предприниматели;

самозанятые;

физические лица;

государственные и муниципальные органы.

ПДн бывают двух видов. Внутренние — это, например, данные ваших сотрудников: паспортные данные, СНИЛС, контакты, зарплата. Внешние — это данные клиентов, пациентов, учеников, подписчиков рассылки и других физлиц.

Важно! По закону вы становитесь оператором в момент сбора данных. Даже если в дальнейшем вы просто храните их, это не отменяет того, что вам нужно соблюдать ФЗ № 152-ФЗ. Поэтому обязательно нужно оформить перечень документов по персональным данным. Они показывают, что вы соблюдаете закон, и позволяют спокойно работать с данными людей.