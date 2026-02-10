Получили предписание Роскомнадзора: что делать и как снизить риски

Кто может получить предписание Роскомнадзора по ФЗ №152-ФЗ

По закону предписание Роскомнадзора по персональным данным (ПДн) может получить любой оператор — тот, кто самостоятельно или совместно с другими определяет цели и способы обработки персональных данных (ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ). Оператором может быть как организация, так и ИП, самозанятый или даже физлицо.

На практике под действие ФЗ № 152-ФЗ подпадают почти все, кто работает с людьми и информацией о них — независимо от масштаба бизнеса и формы деятельности. Например:

Онлайн-магазин, собирающий данные клиентов для оформления и доставки заказов. Сервисы доставки и маркетплейсы, регистрирующие пользователей на сайте или в приложении. Медицинские, образовательные и консалтинговые организации, оказывающие услуги физлицам. Работодатели, обрабатывающие данные сотрудников и соискателей. Владельцы сайтов с формами обратной связи, заявками или подписками на рассылку.