Регистрация в Роскомнадзоре: полный гайд для ИП и организаций

Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция

Шаг 1: назначьте ответственного за организацию обработки персональных данных

С этим приказом ответственного знакомят под подпись.

Заключается трудовой или гражданско-правовой договор, где четко прописывается эта функция.

Ответственным может быть как штатный сотрудник (например, руководитель отдела, юрист, системный администратор), так и сторонний специалист, работающий по гражданско-правовому договору. Важно зафиксировать его полномочия документально.

Это обязательное требование для юридических лиц ( ст.22.1 ФЗ №152-ФЗ ). Назначить ответственного нужно до регистрации в Роскомнадзоре .

Шаг 2: подготовьте документы по персональным данным

Это самый объемный этап. Все документы необходимо разработать и утвердить до подачи уведомления. Сведения из них (цели, категории данных, меры защиты и т.д.) вносятся в форму уведомления.

Вот базовый комплект документов, необходимых для регистрации в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных:

1. Политика обработки ПДн (публичный документ). Это главный документ, который вы обязаны опубликовать на сайте. Он описывает ваши принципы, цели обработки, права субъектов и другие вопросы, связанные с обработкой ПДн.

2. Локальные нормативные акты (внутренние). Их состав зависит от вашей деятельности. Основные:

положение о защите ПДн работников и клиентов;

приказ о назначении ответственного лица;

перечень лиц, допущенных к обработке ПДн;

инструкции, регламенты и т.д.

3. Иные локальные документы и журналы:

образцы согласий субъекта на обработку, распространение, передачу ПДн;

журнал учета обращений субъектов ПДн;

договоры с исполнителями (аутсорсерами) на обработку, если они есть;

приказ об утверждении перечня мер защиты.

Важно: документы должны реально описывать ваши бизнес-процессы. Не копируйте шаблоны слепо — адаптируйте их под свою компанию, иначе при проверке это приведет к штрафам.