Регистрация в Роскомнадзоре: полный гайд для ИП и организаций

В этой статье — четкий и практичный гайд по регистрации в Роскомнадзоре: кому она нужна, как правильно ее пройти и какие ошибки не стоит допускать, чтобы работать спокойно и легально.
Для чего нужна регистрация в Роскомнадзоре
Если вы обрабатываете данные клиентов, сотрудников или партнеров, по закону вы являетесь оператором персональных данных (ПДн). Вы обязаны подать уведомление в Роскомнадзор до начала фактической обработки ПДн (статья 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Но учтите, что Роскомнадзор не просто принимает уведомление и забывает о вас. Ведомство активно контролирует всех операторов. Оно ведет общий реестр и регулярно проводит проверки — как по графику, так и внепланово при наличии оснований.
Если вашей компании нет в этом реестре, но вы обязаны были подать уведомление, это считается грубым нарушением. Последствия — крупные штрафы по КоАП.
Кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре
Регистрация оператора персональных данных в Роскомнадзоре для ИП, юридических лиц и даже самозанятых в большинстве случаев обязательна, если они работают с данными физлиц. Причина проста: сейчас бизнес не обходится без средств автоматизации, следовательно, регистрироваться нужно.
Конкретно к средствам автоматизации относятся:
любое программное обеспечение (CRM, 1С, иные бухгалтерские программы);
сайты и интернет-сервисы, собирающие данные через формы;
мессенджеры и почтовые сервисы для деловой переписки;
онлайн-кассы, связанные с ОФД;
даже простая Excel-таблица, если она используется для систематического учета данных.
Примеры, когда нужна регистрация:
Интернет-магазин (ИП или ООО): сбор ФИО, телефонов и адресов доставки покупателей через сайт или CRM-систему.
Салон красоты: ведение электронной записи клиентов, где фиксируются их ФИО, контакты и история посещений.
Медицинская клиника или стоматология: обработка данных пациентов в медицинской информационной системе для записи, хранения историй болезни и выставления счетов.
HR-агентство: формирование базы резюме соискателей в электронном виде для подбора персонала клиентам.
Для кого регистрация в Роскомнадзоре необязательна
Ст.22 ФЗ № 152-ФЗ устанавливает исчерпывающие исключения. Регистрация в Роскомнадзоре не нужна при соблюдении одного из нескольких условий:
Обработка исключительно без средств автоматизации. Если вы ведете картотеку на бумаге и работаете с данными только вручную, уведомлять не нужно. Однако сегодня такая ситуация — большая редкость.
Данные включены в ГИС, разработанные в целях обеспечения госбезопасности и правопорядка.
Обработка ведется строго в рамках законодательства о транспортной безопасности для защиты от актов незаконного вмешательства.
Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция
Шаг 1: назначьте ответственного за организацию обработки персональных данных
Это обязательное требование для юридических лиц (ст.22.1 ФЗ №152-ФЗ). Назначить ответственного нужно до регистрации в Роскомнадзоре.
Ответственным может быть как штатный сотрудник (например, руководитель отдела, юрист, системный администратор), так и сторонний специалист, работающий по гражданско-правовому договору. Важно зафиксировать его полномочия документально.
Ответственный должен:
осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства о персональных данных;
доводить требования до сведения работников оператора;
организовывать прием и обработку обращений субъектов ПДн.
Порядок назначения:
Заключается трудовой или гражданско-правовой договор, где четко прописывается эта функция.
Издается приказ (распоряжение) о назначении конкретного физического лица.
С этим приказом ответственного знакомят под подпись.
Индивидуальный предприниматель автоматически считается ответственным лицом.
Шаг 2: подготовьте документы по персональным данным
Это самый объемный этап. Все документы необходимо разработать и утвердить до подачи уведомления. Сведения из них (цели, категории данных, меры защиты и т.д.) вносятся в форму уведомления.
Вот базовый комплект документов, необходимых для регистрации в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных:
1. Политика обработки ПДн (публичный документ). Это главный документ, который вы обязаны опубликовать на сайте. Он описывает ваши принципы, цели обработки, права субъектов и другие вопросы, связанные с обработкой ПДн.
2. Локальные нормативные акты (внутренние). Их состав зависит от вашей деятельности. Основные:
положение о защите ПДн работников и клиентов;
приказ о назначении ответственного лица;
перечень лиц, допущенных к обработке ПДн;
инструкции, регламенты и т.д.
3. Иные локальные документы и журналы:
образцы согласий субъекта на обработку, распространение, передачу ПДн;
журнал учета обращений субъектов ПДн;
договоры с исполнителями (аутсорсерами) на обработку, если они есть;
приказ об утверждении перечня мер защиты.
Важно: документы должны реально описывать ваши бизнес-процессы. Не копируйте шаблоны слепо — адаптируйте их под свою компанию, иначе при проверке это приведет к штрафам.
Регистрация в Роскомнадзоре для обработки персональных данных за 1 день
Шаг 3: заполните уведомление в Роскомнадзор для регистрации
Для регистрации в Роскомнадзоре для обработки данных подается уведомление в электронной форме через официальный сервис ведомства.
Основные разделы формы уведомления Роскомнадзора, которые вам нужно будет заполнить:
Сведения об операторе. Указываются полные регистрационные данные юрлица или ИП, включая ИНН, ОГРН, контакты и адреса филиалов (при наличии).
Цели и условия обработки. Здесь вы выбираете цели из списка и указываете правовые основания (ст. 6 ФЗ №152-ФЗ).
Категории данных и субъектов. Отмечаете, с чьими данными работаете (сотрудники, клиенты и т.д.) и какие именно сведения обрабатываете (ФИО, паспорт, контакты и пр.). Указывайте только те данные, которые реально собираете.
Сведения о защите. Один из самых важных блоков. Необходимо детально описать принятые организационные и технические меры защиты данных, требуемые ст. 18.1 и 19 ФЗ №152-ФЗ.
Данные ответственного лица. Вносите ФИО и должность лица, назначенного на предыдущем шаге. Это актуально при подаче уведомления для регистрации компании в реестре.
Заполняя форму, важно придерживаться нескольких ключевых принципов. В первую очередь, не указывайте ничего лишнего. Если ваша компания, к примеру, не собирает номера СНИЛС клиентов, не отмечайте эту категорию данных. Избыточная информация не только загромождает документ, но и необоснованно расширяет ваши обязательства, увеличивая юридические риски.
Во-вторых, внимательно следите за соответствием. Все указанные цели обработки, категории ПДн и меры их защиты должны полностью совпадать с текстом вашей Политики обработки и других локальных актов. Любое расхождение может стать основанием для претензий со стороны контролирующих органов.
Наконец, будьте предельно точны в датах. Как правило, дата начала обработки совпадает с датой государственной регистрации компании или ИП.
Шаг 4: отправьте уведомление
Отправить заполненное уведомление можно несколькими способами:
Через портал Роскомнадзора с ЭЦП. Для подписания и отправки формы потребуется электронная подпись руководителя или уполномоченного представителя. Необходимо установить и настроить плагин КриптоПро.
Через портал Госуслуг. Регистрация в Роскомнадзоре через Госуслуги — самый простой вариант. Для подачи нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах, привязанная к организации (для юрлиц) или к вашему профилю ИП. Сервис позволяет заполнить форму, подписать ее с помощью учетной записи и отправить напрямую в ведомство без установки дополнительного ПО.
На бумажном носителе. Распечатанное и подписанное руководителем уведомление можно лично отнести или отправить почтовым отправлением с описью вложения в территориальное управление Роскомнадзора по месту вашей регистрации. Этот способ занимает значительно больше времени.
Главный плюс электронной подачи — скорость. Как только вы отправляете уведомление через сайт Роскомнадзора или через Госуслуги, система автоматически его проверяет. Если все заполнено верно, вы сразу же получаете регистрационный номер и дату приема.
Шаг 5: проверьте регистрацию в Роскомнадзоре
Уведомление рассмотрят в течение 30 календарных дней. Проверить регистрацию оператора персональных данных можно на сайте РКН:
Зайдите в раздел «Реестр операторов ПДн».
Введите ИНН или название компании/ИП.
Получите информацию о регистрации оператора через несколько секунд.
Важно! В реестре отражаются все сведения, указанные в уведомлении, кроме мер обеспечения безопасности.
Если не успели подать уведомление и начали обрабатывать ПДн: что делать
Если вы уже работаете с ПДн, но не прошли регистрацию в Роскомнадзоре, этот риск: как минимум вы можете получить предписание, как максимум — штраф.
Ваши действия должны быть быстрыми и четкими:
Немедленно подготовьте необходимые документы. Перечень документов мы подробно описали выше.
Подайте уведомление в срочном порядке. Используйте самый быстрый электронный способ — через портал Госуслуг или сайт Роскомнадзора с ЭЦП.
Не пытайтесь скрыть факт начала обработки. В форме уведомления укажите реальную дату, когда вы начали собирать данные.
Проверьте и приведите в порядок всю цепочку работы с данными. Убедитесь, что у вас есть законные основания для обработки (согласия, договоры) и реализованы базовые меры безопасности.
Относитесь к этому как к срочному вопросу, который нужно решить в первую очередь. Да, подача уведомления с опозданием не сотрет уже допущенное нарушение, но это единственный правильный шаг, чтобы снизить вероятность крупного штрафа и начать работать легально.
Ответственность за неподачу уведомления в Роскомнадзор
Если регистрация в Роскомнадзоре не пройдена, когда она обязательна, есть риск получить штраф по ч.10 ст.13.11 КоАП:
для граждан: от 5 000 до 10 000 рублей;
для должностных лиц: от 30 000 до 50 000 рублей;
для юридических лиц и ИП: от 100 000 до 300 000 рублей.
Регистрация в Роскомнадзоре для обработки персональных данных за 1 день
Распространенные ошибки при регистрации в Роскомнадзоре
При подаче уведомления люди часто допускают ошибки, из-за которых компания может столкнуться с неприятностями. Мы подготовили самые распространенные из них. Таких ошибок стоит избегать, если хотите успешно пройти регистрацию в Роскомнадзоре как оператора персональных данных:
Неверное правовое основание обработки. Нельзя указывать только отсылку на ФЗ № 152-ФЗ. Сам закон не дает права обрабатывать ПДн, он только регламентирует процессы. Нужно указывать конкретную норму из ст.6 ФЗ № 152-ФЗ, например, «исполнение договора» или «согласие субъекта».
Избыточность в категориях данных. Не надо указывать категории ПДн «про запас». Указывать нужно только те данные, которые вы реально обрабатываете.
Шаблонное описание мер защиты. Не копируйте общие фразы о безопасности без привязки к реально принятым в вашей компании мерам. Описание должно соответствовать вашим внутренним документам и фактическому уровню защиты.
Расхождение с внутренними документами. Несоответствие целей, категорий данных или мер защиты, указанных в уведомлении, положениям вашей Политики обработки ПДн. Это прямое основание для санкций.
Ошибки в реквизитах оператора. Указывайте адрес, наименование и другие данные, которые есть в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Сведения должны быть точными и актуальными.
Неполное указание целей. Например, указание только цели «кадровый учет», но пропуск обязательной цели «исполнение налогового законодательства» для перечисления НДФЛ. Это актуально для всех организаций.
Регистрация в Роскомнадзоре — это ваша официальная «легализация» как оператора данных. Сделайте это вовремя и без ошибок. Это не только страховка от крупных штрафов, но и основа для спокойной и законной работы с клиентами и сотрудниками.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGcFfgM
Начать дискуссию