Регистрация в Роскомнадзоре: полный гайд для ИП и организаций

Если вы работаете с данными клиентов — собираете заявки, ведете записи, оформляете договоры, — вам наверняка нужно регистрироваться в реестре операторов персональных данных, поскольку это касается большинства владельцев бизнеса. Многие упускают этот момент, пока не получают первый штраф.

В этой статье — четкий и практичный гайд по регистрации в Роскомнадзоре: кому она нужна, как правильно ее пройти и какие ошибки не стоит допускать, чтобы работать спокойно и легально.

Для чего нужна регистрация в Роскомнадзоре

Если вы обрабатываете данные клиентов, сотрудников или партнеров, по закону вы являетесь оператором персональных данных (ПДн). Вы обязаны подать уведомление в Роскомнадзор до начала фактической обработки ПДн (статья 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Но учтите, что Роскомнадзор не просто принимает уведомление и забывает о вас. Ведомство активно контролирует всех операторов. Оно ведет общий реестр и регулярно проводит проверки — как по графику, так и внепланово при наличии оснований.

Если вашей компании нет в этом реестре, но вы обязаны были подать уведомление, это считается грубым нарушением. Последствия — крупные штрафы по КоАП

Кто обязан регистрироваться в Роскомнадзоре

Регистрация оператора персональных данных в Роскомнадзоре для ИП, юридических лиц и даже самозанятых в большинстве случаев обязательна, если они работают с данными физлиц. Причина проста: сейчас бизнес не обходится без средств автоматизации, следовательно, регистрироваться нужно. 

Конкретно к средствам автоматизации относятся:

  • любое программное обеспечение (CRM, 1С, иные бухгалтерские программы);

  • сайты и интернет-сервисы, собирающие данные через формы;

  • мессенджеры и почтовые сервисы для деловой переписки;

  • онлайн-кассы, связанные с ОФД;

  • даже простая Excel-таблица, если она используется для систематического учета данных.

Примеры, когда нужна регистрация:

  1. Интернет-магазин (ИП или ООО): сбор ФИО, телефонов и адресов доставки покупателей через сайт или CRM-систему.

  2. Салон красоты: ведение электронной записи клиентов, где фиксируются их ФИО, контакты и история посещений.

  3. Медицинская клиника или стоматология: обработка данных пациентов в медицинской информационной системе для записи, хранения историй болезни и выставления счетов.

  4. HR-агентство: формирование базы резюме соискателей в электронном виде для подбора персонала клиентам.

Для кого регистрация в Роскомнадзоре необязательна

Ст.22 ФЗ № 152-ФЗ устанавливает исчерпывающие исключения. Регистрация в Роскомнадзоре не нужна при соблюдении одного из нескольких условий:

  1. Обработка исключительно без средств автоматизации. Если вы ведете картотеку на бумаге и работаете с данными только вручную, уведомлять не нужно. Однако сегодня такая ситуация — большая редкость.

  2. Данные включены в ГИС, разработанные в целях обеспечения госбезопасности и правопорядка.

  3. Обработка ведется строго в рамках законодательства о транспортной безопасности для защиты от актов незаконного вмешательства.

Как зарегистрироваться в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция

Шаг 1: назначьте ответственного за организацию обработки персональных данных

Это обязательное требование для юридических лиц (ст.22.1 ФЗ №152-ФЗ). Назначить ответственного нужно до регистрации в Роскомнадзоре

Ответственным может быть как штатный сотрудник (например, руководитель отдела, юрист, системный администратор), так и сторонний специалист, работающий по гражданско-правовому договору. Важно зафиксировать его полномочия документально.

Ответственный должен:

  • осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства о персональных данных;

  • доводить требования до сведения работников оператора;

  • организовывать прием и обработку обращений субъектов ПДн.

Порядок назначения:

  1. Заключается трудовой или гражданско-правовой договор, где четко прописывается эта функция.

  2. Издается приказ (распоряжение) о назначении конкретного физического лица.

  3. С этим приказом ответственного знакомят под подпись.

Индивидуальный предприниматель автоматически считается ответственным лицом. 

Шаг 2: подготовьте документы по персональным данным

Это самый объемный этап. Все документы необходимо разработать и утвердить до подачи уведомления. Сведения из них (цели, категории данных, меры защиты и т.д.) вносятся в форму уведомления.

Вот базовый комплект документов, необходимых для регистрации в Роскомнадзоре в качестве оператора персональных данных:

1. Политика обработки ПДн (публичный документ). Это главный документ, который вы обязаны опубликовать на сайте. Он описывает ваши принципы, цели обработки, права субъектов и другие вопросы, связанные с обработкой ПДн.

2. Локальные нормативные акты (внутренние). Их состав зависит от вашей деятельности. Основные:

  • положение о защите ПДн работников и клиентов;

  • приказ о назначении ответственного лица;

  • перечень лиц, допущенных к обработке ПДн;

  • инструкции, регламенты и т.д.

3. Иные локальные документы и журналы:

  • образцы согласий субъекта на обработку, распространение, передачу ПДн;

  • журнал учета обращений субъектов ПДн;

  • договоры с исполнителями (аутсорсерами) на обработку, если они есть;

  • приказ об утверждении перечня мер защиты.

Важно: документы должны реально описывать ваши бизнес-процессы. Не копируйте шаблоны слепо — адаптируйте их под свою компанию, иначе при проверке это приведет к штрафам.

Шаг 3: заполните уведомление в Роскомнадзор для регистрации

Для регистрации в Роскомнадзоре для обработки данных подается уведомление в электронной форме через официальный сервис ведомства. 

Основные разделы формы уведомления Роскомнадзора, которые вам нужно будет заполнить:

  1. Сведения об операторе. Указываются полные регистрационные данные юрлица или ИП, включая ИНН, ОГРН, контакты и адреса филиалов (при наличии).

  2. Цели и условия обработки. Здесь вы выбираете цели из списка и указываете правовые основания (ст. 6 ФЗ №152-ФЗ).

  3. Категории данных и субъектов. Отмечаете, с чьими данными работаете (сотрудники, клиенты и т.д.) и какие именно сведения обрабатываете (ФИО, паспорт, контакты и пр.). Указывайте только те данные, которые реально собираете.

  4. Сведения о защите. Один из самых важных блоков. Необходимо детально описать принятые организационные и технические меры защиты данных, требуемые ст. 18.1 и 19 ФЗ №152-ФЗ.

  5. Данные ответственного лица. Вносите ФИО и должность лица, назначенного на предыдущем шаге. Это актуально при подаче уведомления для регистрации компании в реестре. 

Заполняя форму, важно придерживаться нескольких ключевых принципов. В первую очередь, не указывайте ничего лишнего. Если ваша компания, к примеру, не собирает номера СНИЛС клиентов, не отмечайте эту категорию данных. Избыточная информация не только загромождает документ, но и необоснованно расширяет ваши обязательства, увеличивая юридические риски.

Во-вторых, внимательно следите за соответствием. Все указанные цели обработки, категории ПДн и меры их защиты должны полностью совпадать с текстом вашей Политики обработки и других локальных актов. Любое расхождение может стать основанием для претензий со стороны контролирующих органов.

Наконец, будьте предельно точны в датах. Как правило, дата начала обработки совпадает с датой государственной регистрации компании или ИП. 

Шаг 4: отправьте уведомление

Отправить заполненное уведомление можно несколькими способами:

  1. Через портал Роскомнадзора с ЭЦП. Для подписания и отправки формы потребуется электронная подпись руководителя или уполномоченного представителя. Необходимо установить и настроить плагин КриптоПро. 

  2. Через портал Госуслуг. Регистрация в Роскомнадзоре через Госуслуги — самый простой вариант. Для подачи нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах, привязанная к организации (для юрлиц) или к вашему профилю ИП. Сервис позволяет заполнить форму, подписать ее с помощью учетной записи и отправить напрямую в ведомство без установки дополнительного ПО.

  3. На бумажном носителе. Распечатанное и подписанное руководителем уведомление можно лично отнести или отправить почтовым отправлением с описью вложения в территориальное управление Роскомнадзора по месту вашей регистрации. Этот способ занимает значительно больше времени.

Главный плюс электронной подачискорость. Как только вы отправляете уведомление через сайт Роскомнадзора или через Госуслуги, система автоматически его проверяет. Если все заполнено верно, вы сразу же получаете регистрационный номер и дату приема. 

Шаг 5: проверьте регистрацию в Роскомнадзоре

Уведомление рассмотрят в течение 30 календарных дней. Проверить регистрацию оператора персональных данных можно на сайте РКН:

  1. Зайдите в раздел «Реестр операторов ПДн».

  2. Введите ИНН или название компании/ИП.

  3. Получите информацию о регистрации оператора через несколько секунд. 

Важно! В реестре отражаются все сведения, указанные в уведомлении, кроме мер обеспечения безопасности. 

Если не успели подать уведомление и начали обрабатывать ПДн: что делать

Если вы уже работаете с ПДн, но не прошли регистрацию в Роскомнадзоре, этот риск: как минимум вы можете получить предписание, как максимум — штраф. 

Ваши действия должны быть быстрыми и четкими:

  1. Немедленно подготовьте необходимые документы. Перечень документов мы подробно описали выше. 

  2. Подайте уведомление в срочном порядке. Используйте самый быстрый электронный способ — через портал Госуслуг или сайт Роскомнадзора с ЭЦП. 

  3. Не пытайтесь скрыть факт начала обработки. В форме уведомления укажите реальную дату, когда вы начали собирать данные. 

  4. Проверьте и приведите в порядок всю цепочку работы с данными. Убедитесь, что у вас есть законные основания для обработки (согласия, договоры) и реализованы базовые меры безопасности.

Относитесь к этому как к срочному вопросу, который нужно решить в первую очередь. Да, подача уведомления с опозданием не сотрет уже допущенное нарушение, но это единственный правильный шаг, чтобы снизить вероятность крупного штрафа и начать работать легально. 

Ответственность за неподачу уведомления в Роскомнадзор

Если регистрация в Роскомнадзоре не пройдена, когда она обязательна, есть риск получить штраф по ч.10 ст.13.11 КоАП:

  • для граждан: от 5 000 до 10 000 рублей;

  • для должностных лиц: от 30 000 до 50 000 рублей;

  • для юридических лиц и ИП: от 100 000 до 300 000 рублей.

Распространенные ошибки при регистрации в Роскомнадзоре

При подаче уведомления люди часто допускают ошибки, из-за которых компания может столкнуться с неприятностями. Мы подготовили самые распространенные из них. Таких ошибок стоит избегать, если хотите успешно пройти регистрацию в Роскомнадзоре как оператора персональных данных:

  1. Неверное правовое основание обработки. Нельзя указывать только отсылку на ФЗ № 152-ФЗ. Сам закон не дает права обрабатывать ПДн, он только регламентирует процессы. Нужно указывать конкретную норму из ст.6 ФЗ № 152-ФЗ, например, «исполнение договора» или «согласие субъекта».

  2. Избыточность в категориях данных. Не надо указывать категории ПДн «про запас». Указывать нужно только те данные, которые вы реально обрабатываете.

  3. Шаблонное описание мер защиты. Не копируйте общие фразы о безопасности без привязки к реально принятым в вашей компании мерам. Описание должно соответствовать вашим внутренним документам и фактическому уровню защиты.

  4. Расхождение с внутренними документами. Несоответствие целей, категорий данных или мер защиты, указанных в уведомлении, положениям вашей Политики обработки ПДн. Это прямое основание для санкций.

  5. Ошибки в реквизитах оператора. Указывайте адрес, наименование и другие данные, которые есть в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Сведения должны быть точными и актуальными.

  6. Неполное указание целей. Например, указание только цели «кадровый учет», но пропуск обязательной цели «исполнение налогового законодательства» для перечисления НДФЛ. Это актуально для всех организаций. 

Регистрация в Роскомнадзоре — это ваша официальная «легализация» как оператора данных. Сделайте это вовремя и без ошибок. Это не только страховка от крупных штрафов, но и основа для спокойной и законной работы с клиентами и сотрудниками.

