Как выполнить требования Роскомнадзора, чтобы не платить многомиллионные штрафы

Регистрация в реестре операторов — одно из главных требований Роскомнадзора

Требование: оператор до начала обработки персональных данных (ПДн) обязан подать уведомление в Роскомнадзор и зарегистрироваться в реестре операторов (ст. 22 ФЗ № 152-ФЗ). Есть исключения, когда это не нужно делать, но они не касаются большей части представителей бизнеса.

Решение: подайте уведомление через специальный сервис на официальном сайте Роскомнадзора до того, как приступите к сбору ПДн.

Штраф за нарушение: для юрлиц и ИП — от 100 000 до 300 000 рублей (ч.10 ст.13.11 КоАП).