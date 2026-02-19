Согласие на обработку персональных данных в 2026 году: правила оформления

Когда нужно согласие на обработку персональных данных в 2026 году

В большинстве случаев работать с ПДн можно только с согласия субъекта (ст.6 ФЗ №152-ФЗ). Однако закон предусматривает исчерпывающий перечень ситуаций, когда получение согласия не требуется. Например:

Данные нужны для исполнения договора, стороной которого является субъект (п.5 ч.1 ст.6 ФЗ №152-ФЗ). Например, для доставки товара, купленного в интернет-магазине, вам не нужно отдельное согласие, так как вы выполняете свои обязанности по договору. ПДн используются для выполнения обязанностей, возложенных законом на оператора (п.2 ч.1 ст.6). Это касается, например, обязанности работодателя вести кадровый учет. Сведения обрабатываются в связи с осуществлением правосудия (п.3 ч.1 ст.6).

Пример: вы открываете кофейню и запускаете программу лояльности, собирая номера телефонов и имена гостей для начисления баллов. Это выходит за рамки простого исполнения договора купли-продажи чашки кофе. Цель — маркетинг и анализ поведения. В этом случае вы обязаны получить у каждого участника программы отдельное согласие на обработку его ПДн, а также согласие на получение маркетинговых рассылок.

Особое внимание требует согласие на обработку ПДн ребенка. Для детей до 14 лет оно дается их законным представителем (родителем, опекуном). Дети старше 14 лет иногда могут давать его самостоятельно: например, при совершении мелких бытовых сделок или регистрации в соцсетях.