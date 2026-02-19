Где взять образец согласия на обработку персональных данных: советы по составлению

Когда нужно брать согласие на обработку персональных данных

Во многих ситуациях для законной обработки ПДн нужно согласие субъекта — человека, у которого вы берете данные (ст. 6 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Например:

При рассмотрении анкеты соискателя на вакансию. При регистрации клиента в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. При сборе заявок на онлайн-обучение. При сборе данных через формы на сайте для целей последующего взаимодействия.

Но в некоторых случаях согласие не требуется. Ниже рассмотрим их более подробно с практическими примерами.