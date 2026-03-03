Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

Что вы получите после вебинара

понимание, нужен ли вам рост уставного капитала

выбор безопасного способа увеличения

пошаговый алгоритм действий

понимание налоговых и юридических рисков

практические рекомендации для вашей ситуации

Увеличение уставного капитала — это не формальность. Это инструмент защиты и развития бизнеса.

Если вы не хотите потерять миллионы на ошибках — разберитесь в процедуре заранее. 👉 Зарегистрируйтесь на вебинар и получите практический алгоритм увеличения УК в 2026 году.

Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJoQo2y