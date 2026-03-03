Акция Женская сила моб
Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

В 2026 году увеличение уставного капитала ООО и АО становится не просто корпоративной процедурой, а стратегическим инструментом защиты бизнеса.

Но если процедура проведена с ошибками, последствия могут быть серьезными:

  • оспаривание решений участников/акционеров, в т.ч. признание решений недействительными;

  • корпоративные конфликты;

  • налоговые доначисления;

  • потеря долей/акций.

Чтобы бизнес не терял миллионы и время на судебные споры, мы подготовили практический вебинар: «Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году: что необходимо знать бизнесу».

Почему тема увеличения УК особенно актуальна в 2026 году

Уставный капитал напрямую влияет на:

  • финансовую устойчивость компании;

  • привлечение инвесторов;

  • получение банковского финансирования;

  • участие в крупных контрактах;

  • соблюдение требований по чистым активам.

Если чистые активы ниже уставного капитала — возникают риски претензий со стороны контролирующих органов и участников/акционеров общества.

Если в компанию входит инвестор — увеличение УК становится инструментом перераспределения долей.

Если бизнес масштабируется — необходимо юридически усилить структуру компании.

Типовые ошибки при увеличении уставного капитала

Практика показывает, что чаще всего компании допускают следующие ошибки:

  • неверно выбран способ увеличения (деньги, имущество, зачет требований);

  • нарушение процедуры созыва собраний и оформления решений;

  • некорректное отражение вкладов;

  • несоблюдение сроков регистрации;

  • игнорирование особенностей для АО.

Итог — оспаривание в суде, штрафы, потеря контроля над бизнесом.

Программа вебинара

На вебинаре разберем

1. Нормативная база и цели увеличения уставного капитала. На что обратить внимание до начала процедуры.

2. Способы увеличения УК для ООО и АО. Сходства и ключевые различия.

3. Общая процедура увеличения УК:

  • Пошаговый алгоритм без ошибок.

  • Особенности для акционерных обществ и публичных компаний.

4. Типовые ошибки и судебная практика. Кейсы и выводы.

5. Итоговые рекомендации для бизнеса в 2026 году.

Спикер вебинара

Алла Левина — ведущий эксперт в области корпоративного права с 20-летней практикой. Автор публикаций в профессиональном издании «Акционерное общество». Спикер Всероссийской конференции Сколково по корпоративному праву.

Практика, а не теория. Только реальные кейсы и алгоритмы.

Кому будет полезен вебинар

  • собственникам ООО и АО;

  • бухгалтерам и финансовым директорам;

  • корпоративным юристам;

  • консалтинговым компаниям.

Вам необходимо прослушать вебинар, если

  • вы планируете масштабирование бизнеса;

  • в компанию входит инвестор;

  • меняется состав участников;

  • требуется увеличить уставный капитал перед кредитором;

  • готовитесь к крупному контракту;

  • чистые активы ниже уставного капитала и есть риски претензий;

  • хотите провести процедуру без судов и штрафов.

Что вы получите после вебинара

  • понимание, нужен ли вам рост уставного капитала

  • выбор безопасного способа увеличения

  • пошаговый алгоритм действий

  • понимание налоговых и юридических рисков

  • практические рекомендации для вашей ситуации

Увеличение уставного капитала — это не формальность. Это инструмент защиты и развития бизнеса.

Если вы не хотите потерять миллионы на ошибках — разберитесь в процедуре заранее. 👉 Зарегистрируйтесь на вебинар и получите практический алгоритм увеличения УК в 2026 году.

