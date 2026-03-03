Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

Но если процедура проведена с ошибками, последствия могут быть серьезными:
оспаривание решений участников/акционеров, в т.ч. признание решений недействительными;
корпоративные конфликты;
налоговые доначисления;
потеря долей/акций.
Чтобы бизнес не терял миллионы и время на судебные споры, мы подготовили практический вебинар: «Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году: что необходимо знать бизнесу».
Почему тема увеличения УК особенно актуальна в 2026 году
Уставный капитал напрямую влияет на:
финансовую устойчивость компании;
привлечение инвесторов;
получение банковского финансирования;
участие в крупных контрактах;
соблюдение требований по чистым активам.
Если чистые активы ниже уставного капитала — возникают риски претензий со стороны контролирующих органов и участников/акционеров общества.
Если в компанию входит инвестор — увеличение УК становится инструментом перераспределения долей.
Если бизнес масштабируется — необходимо юридически усилить структуру компании.
Типовые ошибки при увеличении уставного капитала
Практика показывает, что чаще всего компании допускают следующие ошибки:
неверно выбран способ увеличения (деньги, имущество, зачет требований);
нарушение процедуры созыва собраний и оформления решений;
некорректное отражение вкладов;
несоблюдение сроков регистрации;
игнорирование особенностей для АО.
Итог — оспаривание в суде, штрафы, потеря контроля над бизнесом.
На вебинаре разберем
1. Нормативная база и цели увеличения уставного капитала. На что обратить внимание до начала процедуры.
2. Способы увеличения УК для ООО и АО. Сходства и ключевые различия.
3. Общая процедура увеличения УК:
Пошаговый алгоритм без ошибок.
Особенности для акционерных обществ и публичных компаний.
4. Типовые ошибки и судебная практика. Кейсы и выводы.
5. Итоговые рекомендации для бизнеса в 2026 году.
Спикер вебинара
Алла Левина — ведущий эксперт в области корпоративного права с 20-летней практикой. Автор публикаций в профессиональном издании «Акционерное общество». Спикер Всероссийской конференции Сколково по корпоративному праву.
Практика, а не теория. Только реальные кейсы и алгоритмы.
Кому будет полезен вебинар
собственникам ООО и АО;
бухгалтерам и финансовым директорам;
корпоративным юристам;
консалтинговым компаниям.
Вам необходимо прослушать вебинар, если
вы планируете масштабирование бизнеса;
в компанию входит инвестор;
меняется состав участников;
требуется увеличить уставный капитал перед кредитором;
готовитесь к крупному контракту;
чистые активы ниже уставного капитала и есть риски претензий;
хотите провести процедуру без судов и штрафов.
Что вы получите после вебинара
понимание, нужен ли вам рост уставного капитала
выбор безопасного способа увеличения
пошаговый алгоритм действий
понимание налоговых и юридических рисков
практические рекомендации для вашей ситуации
Увеличение уставного капитала — это не формальность. Это инструмент защиты и развития бизнеса.
Если вы не хотите потерять миллионы на ошибках — разберитесь в процедуре заранее. 👉 Зарегистрируйтесь на вебинар и получите практический алгоритм увеличения УК в 2026 году.
