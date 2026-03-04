Ликвидация компании: как грамотно составить сообщение в Федресурс

Но статистика неумолима: до 80% проблем при ликвидации возникают именно из-за некорректного заполнения этого сообщения. Мы расскажем, как его составить правильно и какие ошибки допускают чаще всего.
Кто обязан публиковать сообщение о ликвидации в Федресурсе
Обязанность публиковать сведения о ликвидации в Федресурсе возникает у всех без исключения юридических лиц (пп. «н.5» п. 7 ст. 7.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). Однако не стоит сводить аудиторию Федресурса только к коммерческим организациям. Разместить сообщение обязаны:
Унитарные предприятия и учреждения (на основании решений администраций, комитетов по управлению имуществом).
Некоммерческие организации, включая потребительские кооперативы и СРО.
Казенные и бюджетные учреждения (с учетом особенностей распоряжения имуществом).
Важно понимать: Федресурс — это реестр фактов деятельности. В отличие от «Вестника государственной регистрации», который адресован неопределенному кругу кредиторов, публикация в Федресурсе является способом информирования профессионального сообщества и контролирующих органов о старте процедуры. Несоблюдение срока или игнорирование этой обязанности квалифицируется как несоблюдение порядка ликвидации, что влечет отказ в регистрации ликвидации (пп. «т» п.1 ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ).
Срок публикации сообщения о ликвидации в Федресурсе
Сообщение должно быть размещено в течение 3 рабочих дней с даты, когда учредители (участники) или уполномоченный орган подписали решение/протокол/постановление.
Что важно учитывать:
Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты принятия решения.
Если решение принято 10 числа (пятница), три рабочих дня истекают в среду следующей недели (с учетом субботы и воскресенья).
Техническое размещение сообщения после подготовки текста должно укладываться в этот период.
Пропуск срока — прямое нарушение, которое фиксируется налоговым органом. Должностное лицо могут оштрафовать по ч.6 ст.14.25 КоАП на сумму до 5 000 рублей.
Какие сведения указываются в сообщении о ликвидации в Федресурсе
Конструктор сообщения на сайте Федресурса предельно лаконичен: всего два поля для заполнения. Но кажущаяся простота обманчива, нужно учитывать много факторов. Мы расскажем, как все заполнить правильно.
Поле 1. Дата принятия решения о ликвидации. Указывается строго та дата, которая стоит на решении, протоколе или судебном акте. Перенос выходных на рабочий день не применяется.
Поле 2. Текст сообщения. Это структурированный блок. Ошибки в нем — самая частая причина проблем. Разберем элементы:
Кем принято решение. Нельзя написать: «Решением единственного участника...». Верно: «Единственным участником ООО «Альфа» Петровым И.И. принято решение о ликвидации...». Решение принимает одушевленный субъект (участник, собрание, губернатор), а не документ. Если решение принимает общее собрание, указываем: «Общим собранием участников ООО... (Протокол №... от...)». Для госорганов — максимальная детализация: «Администрацией Сямженского муниципального округа Вологодской области принято Постановление от ... № ...».
Тип и номер документа.
Единственный участник -> Решение (если нет номера, пишем «Решение б/н». Присваивать номер самостоятельно нельзя).
Общее собрание -> Протокол.
Госорган -> Постановление, Распоряжение, Указ.
Суд -> Решение (указываем наименование суда и номер дела, например: «Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-123456/2024»).
3. Ликвидатор (ликвидационная комиссия). Указываем Ф.И.О. ликвидатора или председателя комиссии полностью. Важно учитывать, что ИНН ликвидатора — это ИНН физического лица, а не компании. Узнать его можно по паспортным данным через нотариальный запрос или сервисы ФНС. В тексте сообщения ИНН ликвидатора должен быть прописан корректно.
4. Срок предъявления требований кредиторов. Минимум — «2 месяца» или «60 дней» с даты публикации в Федресурсе. Вы вправе установить больший срок (90 дней, 6 месяцев) — это ваше право. Формулировка: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: ...».
5. Адрес для приема требований. Указываем только юридический адрес общества.
6. Ссылка на «Вестник государственной регистрации» (опционально). Если сообщение в «Вестнике» уже опубликовано, можно сослаться на него. Формулировка: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение срока, указанного в сообщении, опубликованном в журнале «Вестник государственной регистрации» часть № ___ от ..20, публикация № ___». Номер и дату берите строго с сайта vestnik-gosreg.ru.
Что еще нужно сделать при ликвидации компании
Опубликуйте сообщение в «Вестнике государственной регистрации»
При ликвидации ООО в Федресурсе обязательно публикуется сообщение, но не стоит забывать и про «Вестник госрегистрации». Требование п. 1 ст. 63 ГК гласит: сообщение о ликвидации публикуется в СМИ. Приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ определено конкретное СМИ — журнал «Вестник государственной регистрации».
В отличие от Федресурса, жестких сроков для «Вестника» нет. Но привязать его к дате все равно придется: двухмесячный срок для кредиторов отсчитывается именно с момента выхода номера. Без этого вы просто не сдвинетесь с этапа промежуточного баланса. И еще раз: журнал — не замена Федресурсу. Нужно делать обе публикации.
Уведомите ФНС о ликвидации
Параллельно с подачей сообщения в Федресурс о ликвидации вы обязаны подать в налоговую форму Р15016 (причина подачи — код «3»). Срок — 3 рабочих дня с даты решения. Подпись заявителя (ликвидатора) заверяется нотариально, если документы не направляются электронно с УКЭП.
С момента внесения записи о начале ликвидации налоговая вправе назначить выездную проверку вне зависимости от даты предыдущей (п.11 ст. 89 НК).
Оповестите кредиторов и контрагентов
Публикация в «Вестнике» не освобождает от персонального уведомления. Ликвидационная комиссия обязана письменно известить каждого известного кредитора. Доказательство — заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении либо подпись уполномоченного лица кредитора под экземпляром уведомления. Неисполнение этой обязанности — прямое основание для отказа в регистрации ликвидации по пп. «т» п. 1 ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ, даже если публикации состоялись.
Составьте ликвидационный баланс
После истечения срока (минимум 2 месяца с даты публикации в «Вестнике») составляется промежуточный ликвидационный баланс (ПЛБ). Форма свободная, но содержание строго определено п. 2 ст. 63 ГК: состав имущества, перечень требований кредиторов и результаты их рассмотрения.
О составлении ПЛБ подается уведомление в ФНС по форме Р15016 с кодом причины «4». Срок подачи — 7 рабочих дней с даты утверждения баланса.
Важно: уведомление о составлении ПЛБ нельзя подать ранее окончания двухмесячного срока для кредиторов. Расчеты с кредиторами производятся в очередности ст. 64 ГК. Если денег недостаточно — имущество реализуется с торгов.
Распространенные ошибки при составлении сообщения о ликвидации в Федресурс
Мы подготовили список самых распространенных ошибок, из-за которых не удается корректно разместить публикацию в Федресурсе при ликвидации компании:
Неверная ссылка на «Вестник». Указан номер публикации, которой не существует, либо дата не совпадает. Или хуже: ссылка идет на старую публикацию (например, решение 2022 года), а ликвидация проводится по новому решению от 2026 года. Правило: если публикация в Вестнике относится к другому решению — ссылку удалить. Несоответствие данных = недостоверные сведения.
ИНН ликвидатора = ИНН компании. В поле «ИНН ликвидатора» вбивают КПП или ИНН юрлица. Правило: ликвидатор — это человек. ИНН должен быть его личным (12 цифр для физлица). Ошибка возникает из-за того, что составители копируют ИНН из шапки решения о ликвидации, где он стоит рядом с названием общества.
Одушевление документа. Классика: «Решением единственного участника принято решение...» (масло масляное). Правило: решение принимает субъект. Пишем: «Единственный участник РЕШИЛ». В тексте сообщения делаем акцент на органе, издавшем акт.
Если вы будете учитывать распространенные ошибки и соблюдать правила, публикация сообщения в Федресурсе о ликвидации компании не займет много времени и пройдет корректно. Если же вы не уверены в своих силах или хотите, чтобы сообщение гарантированно было размещено без проблем, доверьте это юристам.
