Ликвидация компании: как грамотно составить сообщение в Федресурс

Какие сведения указываются в сообщении о ликвидации в Федресурсе

Конструктор сообщения на сайте Федресурса предельно лаконичен: всего два поля для заполнения. Но кажущаяся простота обманчива, нужно учитывать много факторов. Мы расскажем, как все заполнить правильно.

Поле 1. Дата принятия решения о ликвидации. Указывается строго та дата, которая стоит на решении, протоколе или судебном акте. Перенос выходных на рабочий день не применяется.

Поле 2. Текст сообщения. Это структурированный блок. Ошибки в нем — самая частая причина проблем. Разберем элементы:

Кем принято решение. Нельзя написать: «Решением единственного участника...». Верно: «Единственным участником ООО «Альфа» Петровым И.И. принято решение о ликвидации...». Решение принимает одушевленный субъект (участник, собрание, губернатор), а не документ. Если решение принимает общее собрание, указываем: «Общим собранием участников ООО... (Протокол №... от...)». Для госорганов — максимальная детализация: «Администрацией Сямженского муниципального округа Вологодской области принято Постановление от ... № ...». Тип и номер документа.

Единственный участник -> Решение (если нет номера, пишем «Решение б/н». Присваивать номер самостоятельно нельзя).

Общее собрание -> Протокол.

Госорган -> Постановление, Распоряжение, Указ.

Суд -> Решение (указываем наименование суда и номер дела, например: «Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-123456/2024»).

3. Ликвидатор (ликвидационная комиссия). Указываем Ф.И.О. ликвидатора или председателя комиссии полностью. Важно учитывать, что ИНН ликвидатора — это ИНН физического лица, а не компании. Узнать его можно по паспортным данным через нотариальный запрос или сервисы ФНС. В тексте сообщения ИНН ликвидатора должен быть прописан корректно.

4. Срок предъявления требований кредиторов. Минимум — «2 месяца» или «60 дней» с даты публикации в Федресурсе. Вы вправе установить больший срок (90 дней, 6 месяцев) — это ваше право. Формулировка: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: ...».

5. Адрес для приема требований. Указываем только юридический адрес общества.

6. Ссылка на «Вестник государственной регистрации» (опционально). Если сообщение в «Вестнике» уже опубликовано, можно сослаться на него. Формулировка: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение срока, указанного в сообщении, опубликованном в журнале «Вестник государственной регистрации» часть № ___ от ..20, публикация № ___». Номер и дату берите строго с сайта vestnik-gosreg.ru.