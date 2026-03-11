Бесплатный вебинар: увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году, практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

Спикеры вебинара

Алла Константиновна Левина — ведущий эксперт в области корпоративного права с более чем 20-летней практикой.

🥇 Автор статей в профессиональном издании «Акционерное общество».

🥇 Спикер всероссийских конференций СКОЛКОВО по корпоративному праву.

🥇 Член НАКЮР.

🥇 Постоянный спикер семинаров и вебинаров Института корпоративных технологий.

Алла Константиновна много лет сопровождает корпоративные процедуры российских компаний и помогает бизнесу безопасно проводить сложные изменения в структуре капитала. На вебинаре эксперт разберет практические вопросы увеличения уставного капитала, типовые ошибки компаний и судебную практику, которая помогает избежать серьезных финансовых и корпоративных рисков.

Также в вебинаре примет участие Стелла Меликсетян — руководитель юридического отдела АО «Консалтинг Онлайн», корпоративный юрист, практикующий специалист по сопровождению корпоративных процедур.

Эксперты поделятся практическими рекомендациями и пошаговым алгоритмом увеличения уставного капитала, который поможет провести процедуру без судов, штрафов и корпоративных конфликтов.

Алла Константиновна и Стелла будут рады поделиться с вами своим опытом на бесплатном вебинаре «Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок».

Если вы еще не зарегистрировались на вебинар, рекомендуем поторопиться — количество мест ограничено.

Если у вас есть вопросы по увеличению уставного капитала или по теме вебинара, пишите их в комментариях к этому посту. Мы обязательно передадим их экспертам и подготовим подробные ответы на вебинаре.

Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFGaYbNq