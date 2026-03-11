КПП ЗП моб
Бесплатный вебинар: увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году, практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

В 2026 году увеличение уставного капитала ООО и АО становится не просто корпоративной процедурой, а стратегическим инструментом защиты бизнеса.

Почему это важно сейчас

Уставный капитал влияет на:

  • Доступ к кредитам и инвесторам.

  • Участие в тендерах.

  • Соответствие требованиям по чистым активам.

  • Стабильность при масштабировании.

Если чистые активы УК — контролирующие органы и участники могут требовать ликвидации или перераспределения. Чтобы бизнес не терял миллионы и время на судебные споры, мы подготовили практический вебинар: «Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году: что необходимо знать бизнесу».

Почему тема увеличения УК особенно актуальна в 2026 году

Уставный капитал напрямую влияет на:

  • финансовую устойчивость компании;

  • привлечение инвесторов;

  • получение банковского финансирования;

  • участие в крупных контрактах;

  • соблюдение требований по чистым активам.

Если чистые активы ниже уставного капитала — возникают риски претензий со стороны контролирующих органов и участников/акционеров общества.

Если в компанию входит инвестор — увеличение УК становится инструментом перераспределения долей.

Если бизнес масштабируется — необходимо юридически усилить структуру компании.

Программа вебинара

На вебинаре разберем:

  1. Нормативная база и цели увеличения уставного капитала. На что обратить внимание до начала процедуры.

  2. Способы увеличения УК для ООО и АО. Сходства и ключевые различия.

  3. Общая процедура увеличения УК. Пошаговый алгоритм без ошибок. Особенности для акционерных обществ и публичных компаний.

  4. Типовые ошибки и судебная практика.Кейсы и выводы.

  5. Итоговые рекомендации для бизнеса в 2026 году.

Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году

Спикеры вебинара

Алла Константиновна Левина — ведущий эксперт в области корпоративного права с более чем 20-летней практикой.

🥇 Автор статей в профессиональном издании «Акционерное общество».

🥇 Спикер всероссийских конференций СКОЛКОВО по корпоративному праву.

🥇 Член НАКЮР.

🥇 Постоянный спикер семинаров и вебинаров Института корпоративных технологий.

Алла Константиновна много лет сопровождает корпоративные процедуры российских компаний и помогает бизнесу безопасно проводить сложные изменения в структуре капитала. На вебинаре эксперт разберет практические вопросы увеличения уставного капитала, типовые ошибки компаний и судебную практику, которая помогает избежать серьезных финансовых и корпоративных рисков.

Также в вебинаре примет участие Стелла Меликсетян — руководитель юридического отдела АО «Консалтинг Онлайн», корпоративный юрист, практикующий специалист по сопровождению корпоративных процедур.

Эксперты поделятся практическими рекомендациями и пошаговым алгоритмом увеличения уставного капитала, который поможет провести процедуру без судов, штрафов и корпоративных конфликтов.

Алла Константиновна и Стелла будут рады поделиться с вами своим опытом на бесплатном вебинаре «Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок».

