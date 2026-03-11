Бесплатный вебинар: увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году, практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

Почему это важно сейчас
Если чистые активы УК — контролирующие органы и участники могут требовать ликвидации или перераспределения. Чтобы бизнес не терял миллионы и время на судебные споры, мы подготовили практический вебинар: «Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году: что необходимо знать бизнесу».
Почему тема увеличения УК особенно актуальна в 2026 году
Если чистые активы ниже уставного капитала — возникают риски претензий со стороны контролирующих органов и участников/акционеров общества.
Если в компанию входит инвестор — увеличение УК становится инструментом перераспределения долей.
Если бизнес масштабируется — необходимо юридически усилить структуру компании.
На вебинаре разберем:
Нормативная база и цели увеличения уставного капитала. На что обратить внимание до начала процедуры.
Способы увеличения УК для ООО и АО. Сходства и ключевые различия.
Общая процедура увеличения УК. Пошаговый алгоритм без ошибок. Особенности для акционерных обществ и публичных компаний.
Типовые ошибки и судебная практика.Кейсы и выводы.
Итоговые рекомендации для бизнеса в 2026 году.
Увеличение уставного капитала АО и ООО в 2026 году
Спикеры вебинара
Алла Константиновна Левина — ведущий эксперт в области корпоративного права с более чем 20-летней практикой.
🥇 Автор статей в профессиональном издании «Акционерное общество».
🥇 Спикер всероссийских конференций СКОЛКОВО по корпоративному праву.
🥇 Член НАКЮР.
🥇 Постоянный спикер семинаров и вебинаров Института корпоративных технологий.
Алла Константиновна много лет сопровождает корпоративные процедуры российских компаний и помогает бизнесу безопасно проводить сложные изменения в структуре капитала. На вебинаре эксперт разберет практические вопросы увеличения уставного капитала, типовые ошибки компаний и судебную практику, которая помогает избежать серьезных финансовых и корпоративных рисков.
Также в вебинаре примет участие Стелла Меликсетян — руководитель юридического отдела АО «Консалтинг Онлайн», корпоративный юрист, практикующий специалист по сопровождению корпоративных процедур.
Эксперты поделятся практическими рекомендациями и пошаговым алгоритмом увеличения уставного капитала, который поможет провести процедуру без судов, штрафов и корпоративных конфликтов.
Алла Константиновна и Стелла будут рады поделиться с вами своим опытом на бесплатном вебинаре «Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок».
