Федресурс — отчетность. Новый порядок публикации сообщений в 2026 году о бухгалтерской финансовой отчетности в Федресурсе

3. Ответственность и штрафы за нарушения обязанности по Федресурсу

За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:

Штрафа до 50 000 рублей. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Кроме того, в настоящее время за обязанностью пристально следит Прокуратура. В случае нарушений она направляет Предписание (Представление) с требованием устранить нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, допустившего нарушение и отчитаться об этом в орган Прокуратуры