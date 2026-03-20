Подборка ОК 2 моб
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса
Федресурс — отчетность. Новый порядок публикации сообщений в 2026 году о бухгалтерской финансовой отчетности в Федресурсе

Разбираемся, кто обязан публиковать отчетность в Федресурсе, сколько сообщений необходимо разместить и как связаны сведения о ррезультате аудите с финансовой отчетностью.

In article разбираем следующие вопросы:

  1. Кто обязан публиковать отчетность в Федресурсе?

  2. Сколько сообщений о финансовой отчетности теперь обязаны публиковать организации в Федресурсе, и в какие сроки в 2026 году?

  3. Как сведения о результатах аудита теперь связаны с финансовой отчетностью при публикации в Федресурсе?

1. Кто обязан размещать финансовую отчетность в Федресурсе?

Первое, что необходимо понимать — это то, что в 2026 году сведения о финансовой бухгалтерской отчетности в Федресурсе обязаны размещать все организации, которые обязаны проводить аудит

Согласно пп. «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129 «О государственной регистрации юридических лиц», таких организаций три группы:

  • Первая группа: это организации, чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

  • Вторая группа: те, чья отчетность и аудиторское заключение не подлежат представлению ГИРБО. Этим организациям обязательно нужно указывать в тексте публикации еще и мнение аудитора. 

  • Третья группа: это те, кто размещает сведения об отчетности и аудите в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных Банком России: а это: Интерфакс, ПРАЙМ, СКРИН", АКМ, АЗИПИ). Таким организациям нужно указывать в тексте сообщения в Федресурсе еще и ссылку на публикацию в СМИ.

2. Сколько сообщений отчетности в Федресурсе обязана опубликовать организация, и в какие сроки? 

Сроки публикации — 3 рабочих дня после события (эти событиями являются: подписание отчетности и подписание аудиторского заключения)

Если даты подписания финансовой отчетности и аудиторского заключения не совпадают более чем на 3 рабочих дня (а так и происходит в 80% процентах случаев), то организация обязана опубликовать 2 сообщения в Федресурсе, иначе получит административный штраф до 50 000 тысяч рублей за пропуск срока, требование ИФНС и Предписание Прокуратуры.

3. Как же в этом случае опубликовать сведения о финансовой отчетности правильно?

Правильный порядок публикации сведений о бухгалтерской в Федресурсе в 2026 году:

  • Первое сообщение — о финансовой бухгалтерской отчетности (публикуется без данных аудита, в течение 3 рабочих дней, с даты подписания финансового отчета руководителем).

  • Второе сообщение — о финансовой бухгалтерской отчетности заполняется уже с данными о результатах аудита (публикуется в течение 3 рабочих дней, с даты подписания аудиторского заключения).

3. Ответственность и штрафы за нарушения обязанности по Федресурсу

За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:

  1. Штрафа до 50 000 рублей.

  2. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Кроме того, в настоящее время за обязанностью пристально следит Прокуратура. В случае нарушений она направляет Предписание (Представление) с требованием устранить нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, допустившего нарушение и отчитаться об этом в орган Прокуратуры

Информации об авторе

Консалтинг Онлайн

Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

12 970 подписчиков377 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим