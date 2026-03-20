Федресурс — отчетность. Новый порядок публикации сообщений в 2026 году о бухгалтерской финансовой отчетности в Федресурсе

В статье разбираем следующие вопросы:
Кто обязан публиковать отчетность в Федресурсе?
Сколько сообщений о финансовой отчетности теперь обязаны публиковать организации в Федресурсе, и в какие сроки в 2026 году?
Как сведения о результатах аудита теперь связаны с финансовой отчетностью при публикации в Федресурсе?
1. Кто обязан размещать финансовую отчетность в Федресурсе?
Первое, что необходимо понимать — это то, что в 2026 году сведения о финансовой бухгалтерской отчетности в Федресурсе обязаны размещать все организации, которые обязаны проводить аудит.
Согласно пп. «л.2» пункта 7 статьи 7.1 закона № 129 «О государственной регистрации юридических лиц», таких организаций три группы:
Первая группа: это организации, чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.
Вторая группа: те, чья отчетность и аудиторское заключение не подлежат представлению ГИРБО. Этим организациям обязательно нужно указывать в тексте публикации еще и мнение аудитора.
Третья группа: это те, кто размещает сведения об отчетности и аудите в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных Банком России: а это: Интерфакс, ПРАЙМ, СКРИН", АКМ, АЗИПИ). Таким организациям нужно указывать в тексте сообщения в Федресурсе еще и ссылку на публикацию в СМИ.
2. Сколько сообщений отчетности в Федресурсе обязана опубликовать организация, и в какие сроки?
Сроки публикации — 3 рабочих дня после события (эти событиями являются: подписание отчетности и подписание аудиторского заключения)
Если даты подписания финансовой отчетности и аудиторского заключения не совпадают более чем на 3 рабочих дня (а так и происходит в 80% процентах случаев), то организация обязана опубликовать 2 сообщения в Федресурсе, иначе получит административный штраф до 50 000 тысяч рублей за пропуск срока, требование ИФНС и Предписание Прокуратуры.
3. Как же в этом случае опубликовать сведения о финансовой отчетности правильно?
Правильный порядок публикации сведений о бухгалтерской в Федресурсе в 2026 году:
Первое сообщение — о финансовой бухгалтерской отчетности (публикуется без данных аудита, в течение 3 рабочих дней, с даты подписания финансового отчета руководителем).
Второе сообщение — о финансовой бухгалтерской отчетности заполняется уже с данными о результатах аудита (публикуется в течение 3 рабочих дней, с даты подписания аудиторского заключения).
3. Ответственность и штрафы за нарушения обязанности по Федресурсу
За нарушения в Федресурсе установлена административная ответственность ст.14.25 КоАП в виде:
Штрафа до 50 000 рублей.
Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.
Кроме того, в настоящее время за обязанностью пристально следит Прокуратура. В случае нарушений она направляет Предписание (Представление) с требованием устранить нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника, допустившего нарушение и отчитаться об этом в орган Прокуратуры
4. Другие обязательные сообщения в Федресурсе, которые контролируются со стороны надзорных органов наиболее пристально
сведения о стоимости чистых активов (предусмотрены только для акционерных обществ);
сведения о недостаточности имущества (в случае отрицательных активов);
