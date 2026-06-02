Упрощенная ликвидация 2026: подробный порядок

Представление заявления

Заявление подается по форме № Р19001 (утв. приказом ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@).

При этом важно, чтобы заявленные сведения соответствовали фактическому состоянию дел: нужно завершить расчеты со всеми кредиторами, включая работников, которым должны быть выплачены все причитающиеся суммы. Это требование установлено п. 5 ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее — закон о госрегистрации).

При подаче заявления заявитель принимает обязательства, которые должны быть выполнены не позднее чем за один рабочий день до даты исключения из ЕГРЮЛ:

представить налоговую отчетность;

уплатить все обязательные платежи, включая налоги, сборы и иные начисления.

Подписи в заявлении зависят от состава участников. Если участник один, достаточно его подписи. Если участников несколько, заявление подписывают все. Решение об упрощенной ликвидации принимается единогласно (п. 1 ст. 21.3 закона о госрегистрации).

Заявление можно подать на бумаге — в этом случае подписи нужно нотариально удостоверить. Альтернатива — подача в электронном виде с использованием УКЭП всех участников (пп. 3, 4 ст. 21.3 закона о госрегистрации). Также можно использовать приложение Госключ. Но чтобы выпустить через него КЭП, у всех участников / учредителей должен быть биометрический загранпаспорт.

Если учредитель одновременно является директором, заявление подписывается УКЭП учредителя, так как именно он принимает решение об упрощенной ликвидации. Подпись руководителя (директора) в этом случае не подойдет.

Наиболее удобный способ подачи — через личный кабинет на сайте ФНС или по ТКС. Это позволяет избежать формального отказа, связанного с подачей заявления не в тот регистрирующий орган (подп. «б» п. 1 ст. 23 закона о госрегистрации).

Также заявление можно подать лично или через представителя в налоговый орган, либо через нотариуса — все эти способы предусмотрены законом (п. 6 ст. 21.3 закона о госрегистрации).