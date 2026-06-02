Упрощенная ликвидация 2026: подробный порядок

Самое главное:
Упрощенная ликвидация — это исключение ООО из ЕГРЮЛ без стандартной процедуры ликвидации, доступное только для субъектов МСП.
Компания должна быть включена в реестр МСП и не иметь ограничений, в том числе налоговых задолженностей. Также бизнес не должен находиться в стадии банкротства.
Перед подачей заявления нужно полностью завершить расчеты с кредиторами и сдать отчетность.
Заявление подается по форме № Р19001, решение принимается всеми участниками ООО единогласно.
После подачи заявления ФНС публикует сведения, и при отсутствии возражений в течение трех месяцев компания исключается из ЕГРЮЛ.
Сразу уточним терминологию: грамотнее говорить не о «ликвидации», а об исключении компании из ЕГРЮЛ. Под упрощенной ликвидацией будем иметь именно эту процедуру для субъектов МСП, которая запускается решением собственников бизнеса.
Первый шаг — проверить, применим ли в принципе этот сценарий к вашему ООО. Ключевое требование: компания должна числиться в реестре МСП, иначе воспользоваться упрощенной процедурой не получится.
Проверьте наличие компании в реестре МСП
Зайдите на страницу реестра на портале ФНС, введите в поисковую строку ИНН, ОГРН, название компании. Если ООО включено в реестр МСП, можно использовать упрощенную процедуру. Если нет — потребуется разобраться в причинах.
Реестр формируется автоматически: ФНС анализирует отчетность и при соответствии установленным лимитам (см. ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, постановление Правительства от 04.04.2016 № 265) присваивает статус субъекта МСП.
Если компания должна быть в реестре, но не отражена в нем, на странице сервиса можно подать заявление на проверку сведений. При технической ошибке данные скорректируют, и запись появится в реестре.
После этого можно переходить к упрощенному исключению из ЕГРЮЛ — при условии, что отсутствуют другие ограничения.
Что еще может помешать упрощенной ликвидации
Обязанность платить НДС исключает упрощенную ликвидацию.
Также препятствием станет наличие задолженности — как перед контрагентами, так и по обязательным платежам в бюджет. Эти вопросы нужно урегулировать заранее. Следует провести сверку расчетов, подтвердить отсутствие претензий со стороны кредиторов и убедиться, что все штрафы погашены, а исполнительные производства не возбуждены.
Дополнительно проверьте, нет ли у вашего ООО иных ограничений для применения упрощенной процедуры:
В ЕГРЮЛ есть записи о недостоверности сведений об ООО.
У ООО в собственности имеются недвижимость, транспорт.
ООО в процессе ликвидации, реорганизации или принудительного исключения из ЕГРЮЛ по решению ФНС.
ООО в процессе банкротства или проводятся ли процедуры в рамках этого дела.
Кто-то из учредителей (если их два и более) против упрощенной ликвидации.
Если на все вопросы получен отрицательный ответ, формальных препятствий для подачи заявления нет.
Процедура будет выглядеть следующим образом:
Принятие решения о прекращении деятельности ООО. Если участник один, то достаточно его решения, если два и более — нужно согласие всех.
Представление в ФНС заявления на упрощенную ликвидацию.
Публикация информации о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ (это делает ФНС).
Три месяца ожидания (считая со дня опубликования). Этот срок установлен для того, чтобы заинтересованные лица могли представить возражения.
Если претензий не возникло, осталось убедиться в том, что ООО исключено из ЕГРЮЛ.
Представление заявления
Заявление подается по форме № Р19001 (утв. приказом ФНС от 22.04.2024 № ЕД-7-14/329@).
При этом важно, чтобы заявленные сведения соответствовали фактическому состоянию дел: нужно завершить расчеты со всеми кредиторами, включая работников, которым должны быть выплачены все причитающиеся суммы. Это требование установлено п. 5 ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее — закон о госрегистрации).
При подаче заявления заявитель принимает обязательства, которые должны быть выполнены не позднее чем за один рабочий день до даты исключения из ЕГРЮЛ:
представить налоговую отчетность;
уплатить все обязательные платежи, включая налоги, сборы и иные начисления.
Подписи в заявлении зависят от состава участников. Если участник один, достаточно его подписи. Если участников несколько, заявление подписывают все. Решение об упрощенной ликвидации принимается единогласно (п. 1 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Заявление можно подать на бумаге — в этом случае подписи нужно нотариально удостоверить. Альтернатива — подача в электронном виде с использованием УКЭП всех участников (пп. 3, 4 ст. 21.3 закона о госрегистрации). Также можно использовать приложение Госключ. Но чтобы выпустить через него КЭП, у всех участников / учредителей должен быть биометрический загранпаспорт.
Если учредитель одновременно является директором, заявление подписывается УКЭП учредителя, так как именно он принимает решение об упрощенной ликвидации. Подпись руководителя (директора) в этом случае не подойдет.
Наиболее удобный способ подачи — через личный кабинет на сайте ФНС или по ТКС. Это позволяет избежать формального отказа, связанного с подачей заявления не в тот регистрирующий орган (подп. «б» п. 1 ст. 23 закона о госрегистрации).
Также заявление можно подать лично или через представителя в налоговый орган, либо через нотариуса — все эти способы предусмотрены законом (п. 6 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Период ожидания
Далее в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления налоговики проводят проверку (п. 7 ст. 21.3 закона о госрегистрации). Когда они убедятся в том, что нет препятствий для упрощенной ликвидации, в ЕГРЮЛ будет внесена запись о будущем исключении.
Налоговые органы также продублируют в «Вестник государственной регистрации» само сообщение о предстоящем исключении плюс информацию о том, куда, когда и в каком порядке направлять возражения против этого (пп. 7, 9 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Самому ООО не нужно заниматься публикацией (п. 9 ст. 21.3 закона о госрегистрации, п.п. 4, 5 приказа ФНС от 16.06.06 № САЭ-3-09/355@).
Далее нужно подождать три месяца. Если в этот период возражения не поступили, ФНС принимает решение об исключении ООО из ЕГРЮЛ, после чего в реестре вносится соответствующая запись (п. 12 ст. 21.3 закона о госрегистрации).
Возможен ли отказ в упрощенной ликвидации
Если не выполнено одно или несколько условий, предусмотренных в п. 7 ст. 21.3 закона о госрегистрации, налоговые органы сообщают о невозможности упрощенной ликвидации и о причинах. Например, если компания не завершила расчеты с кредиторами, может прийти отказ с формулировкой: «не соответствует условиям, предусмотренным подп. «в» п. 7 ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ».
Также решение об исключении не будет принято, если (п. 11 ст. 21.3 закона о госрегистрации):
по состоянию на последний день третьего месяца не соблюдены условия упрощенной ликвидации;
в течение трех месяцев поступила просьба прекратить процедуру ликвидации (ф. № Р19002).
За неуплату госпошлины отказ не последует, потому что госпошлину платить не нужно.
Могут ли помешать кредиторы
Да. Препятствием для упрощенной ликвидации могут стать не только непогашенные задолженности, но и действия самих кредиторов, а также любых заинтересованных лиц, чьи права затрагивает процедура.
Даже если информация о предстоящем исключении не была замечена и трехмесячный срок прошел, у кредиторов и иных лиц сохраняется право на обжалование в течение года с момента внесения записи в ЕГРЮЛ (п. 13 ст. 21.3 закона о госрегистрации). Как правило, этот срок отсчитывается с даты публикации в «Вестнике государственной регистрации».
Упрощенная ликвидация действительно позволяет сократить сроки и упростить процедуру закрытия бизнеса. Но на практике она связана с рядом условий и ограничений, которые важно учитывать заранее.
Игнорировать закрытие компании нецелесообразно: сохраняется обязанность сдавать отчетность, возможны требования о принудительной ликвидации, а также риски банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.
Что в итоге
Упрощенная ликвидация подходит для компаний, которые фактически не ведут деятельность и соответствуют установленным требованиям. При соблюдении всех условий процедура позволяет закрыть ООО быстрее и без лишних формальностей.
В то же время важно заранее проверить ограничения, урегулировать расчеты с кредиторами и корректно оформить документы. Ошибки на любом этапе могут привести к отказу или затянуть процесс, поэтому к процедуре стоит подходить внимательно и последовательно.
