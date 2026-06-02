Регистрация в Роскомнадзоре оператора ПДн в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и штрафы

В 2026 году требования к операторам ПДн ужесточились. Усиление контроля со стороны Роскомнадзора, новые регламенты работы с реестрами центров обработки данных и специфические правила трансграничной передачи информации требуют от бизнеса предельной внимательности.
Разбираем все о регистрации в Роскомнадзоре:
кому необходимо подавать уведомление, а кто освобожден от этой обязанности;
чек-лист документов и инструкция по подаче с первой попытки;
Проверка в реестре, штрафы за нарушения и типичные ошибки.
Как получить статус оператора ПДн в 2026 году: правила и изменения
Согласно положениям ст. 22 закона № 152-ФЗ от 27.07.2006, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, систематизацию или хранение личных сведений граждан, обязаны официально зарегистрироваться в качестве операторов персональных данных.
Процесс легализации деятельности подразумевает направление уведомления в Роскомнадзор для последующего внесения компании в специализированный государственный реестр.
Кому необходимо подавать уведомление в Роскомнадзор?
Обязательство по регистрации распространяется на следующие группы субъектов:
Бизнес, работающий с клиентами. Если на вашем ресурсе установлены формы обратной связи, реализованы программы лояльности, анкеты для покупателей или подписки на новости, вы автоматически становитесь оператором. Любой сбор имен, почтовых адресов и телефонов через сайт требует уведомления регулятора.
Работодатели. Сведения о штатных сотрудниках (паспортные данные, информация о доходах, трудовые книжки и личные дела) защищаются законом. Даже стандартный кадровый учет обязывает компанию числиться в реестре.
Владельцы онлайн-площадок. Интернет-магазины и сервисы, запрашивающие данные для доставки товаров, регистрации в личном кабинете или идентификации пользователя, подпадают под действие 152-ФЗ.
Компании, использующие аутсорс. Если вы передаете клиентские базы курьерским службам, маркетинговым агентствам, в колл-центры или CRM-системы, вы несете ответственность как первичный оператор.
Операторы особых категорий данных. К компаниям, обрабатывающим чувствительную информацию (биометрия, медицинские показатели, политические или религиозные взгляды), предъявляются строгие требования.
Порядок включения в реестр
После того как ведомство получит ваше уведомление, инициируется проверка предоставленной информации. При отсутствии замечаний организация фиксируется в госреестре. С этого этапа юридическое лицо или ИП официально подтверждает свой статус законопослушного оператора и принимает на себя полноту ответственности за безопасность, конфиденциальность и правомерность использования ПДн.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 закона о персональных данных, предусмотрен ряд случаев, когда уведомлять Роскомнадзор не нужно:
обработка информации ведется исключительно в бумажном виде (без применения средств автоматизации);
данные используются в рамках обеспечения государственной и транспортной безопасности.
Важно для ИП: если индивидуальный предприниматель работает в одиночку (нет наемного персонала) и не собирает личные данные своих клиентов, он не считается оператором ПДн. В этом случае подавать документы в Роскомнадзор не требуется (п. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 22 закона № 152-ФЗ).
Риски и контроль в 2026 году
В 2026 году Роскомнадзор внедрил современные методы надзора:
Автоматизированный аудит: сайты проверяются специальными алгоритмами на наличие форм сбора данных, скриптов аналитики (Яндекс. Метрика, Google Analytics) и наличие правовых оснований обработки (согласия, куки-баннер).
Дистанционный мониторинг: регулятор сопоставляет реальные бизнес-процессы (категории фактически собираемых данных, субъектов, цели обработки, используемые CRM и подрядчиков) с теми сведениями, которые указаны в реестре.
Любое расхождение между фактической деятельностью и поданным уведомлением может стать поводом для проверки. Оценивается весь цикл работы с ПДн: от наличия согласий и локальных актов до физической защиты серверов.
Подача уведомления в Роскомнадзор: список документов и поэтапный алгоритм
Согласно ст. 22 закона № 152-ФЗ, практически каждый бизнес (ООО или ИП) обязан уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные до начала работы с ними.
Этап 1.Классификация целей и сегментация субъектов персональных данных
Прежде чем приступать к формированию уведомления, необходимо четко структурировать информацию о том, с какими лицами вы взаимодействуете и для чего запрашиваете их сведения. Роскомнадзор (РКН) акцентирует внимание на том, что содержание уведомления должно зеркально отражать положения вашей локальной Политики обработки персональных данных.
Первоочередная задача — распределить лиц, чьи сведения попадают в вашу базу, по категориям:
Трудовой коллектив и соискатели: действующий штат, уволенные сотрудники, кандидаты на вакантные должности, а также члены их семей.
Частные клиенты и контрагенты: физические лица, выступающие в роли покупателей, заказчиков услуг, заемщиков, пассажиров или вкладчиков.
Представители бизнес-сферы: сотрудники, руководители и доверенные лица ваших юридических партнеров.
Для каждой конкретной задачи (цели) необходимо зафиксировать соответствующий юридический базис.
В качестве правового основания выступают случаи, предусмотренные ч. 1 ст. 6 закона:
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором РФ или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством на оператора функций, полномочий и обязанностей (нормы федерального законодательства: например, ТК (при организации кадрового учета) или закон об образовании (для профильных учебных организаций)).
Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.
Важный нюанс: сверяйте формулировки с вашей «Политикой обработки ПДн». Поскольку РКН обязывает включать юридические основания непосредственно в этот документ, данные в уведомлении и Политике должны быть идентичны.
Этап 2. Описание системы защиты и мер безопасности
При подготовке уведомления критически важно зафиксировать комплекс мер, принятых для защиты информации (согласно ст. 18.1 и 19 закона № 152-ФЗ). Законодательство предоставляет организациям и ИП право самостоятельно определять перечень инструментов для выполнения обязанностей оператора, однако они должны быть адекватны рискам.
В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 ФЗ-152, в отчетности рекомендуется отразить следующие группы мер:
1. Организационные решения:
Назначение должностного лица, ответственного за обработку ПДн (актуально для ООО).
Разработка и внедрение внутренних регламентов и политики конфиденциальности.
Систематическое проведение внутреннего контроля (аудита) и оценка потенциальных рисков для субъектов данных.
2. Технические инструменты:
Разграничение прав доступа к информационным системам.
Строгий учет физических носителей конфиденциальной информации.
Протоколирование (логирование) всех операций в базах данных.
Применение сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования), если этого требует специфика деятельности.
Этап 3. Подготовка и заполнение уведомления по утвержденной форме
Для корректной регистрации в качестве оператора персональных данных необходимо использовать либо бланк уведомления, утвержденный Приложением № 1 к приказу Роскомнадзор от 28 октября 2022 года № 180, либо подавать уведомление через официальный портал Роскомнадзора в электронном виде. В документе обязательно должны быть отражены следующие сведения:
Идентификационные данные: полное юридическое наименование организации или ФИО предпринимателя, коды ИНН и ОГРН (ОГРНИП), а также официальный адрес регистрации.
Целеполагание: для каждой отдельной задачи сбора данных (например, «рассылка маркетинговых материалов» или «оформление трудовых отношений») необходимо прописать категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, методы их обработки и правовой базис.
Дополнительно отражаются такие сведения как:
Описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 закона «О персональных данных»;
Использование шифровальных (криптографических) средств;
Ответственный за организацию обработки персональных данных (для юрлиц);
Осуществление трансграничной передачи персональных данных;
Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (ЦОД);
Сведения о лицах, имеющих доступ и (или) осуществляющих на основании договора обработку персональных данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах;
Сведения об обеспечении безопасности персональных данных.
Этап 4. Выбор способа и отправка документов в ведомство
Для финализации процесса регистрации в 2026 году предусмотрено несколько легитимных каналов передачи данных в Роскомнадзор:
Цифровой метод (самый быстрый): отправка через электронную форму на портале Роскомнадзора. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Данный способ минимизирует риск ошибок и ускоряет включение в реестр.
Бумажный документооборот: вы можете сформировать шаблон уведомления на официальном сайте регулятора, распечатать его и направить заказным письмом в территориальное подразделение РКН по месту регистрации бизнеса.
Своевременное внесение сведений в реестр Роскомнадзора не только защищает бизнес от крупных штрафов, но и повышает доверие со стороны пользователей и партнеров, подтверждая прозрачность ваших бизнес-процессов.
Реестр операторов ПДн: как проверить статус и что делать после регистрации
Согласно требованиям статьи 22 закона № 152-ФЗ «О персональных данных», информация о компании должна появиться в официальной базе в течение 30 дней после того, как ведомство получит соответствующее уведомление. Чтобы подтвердить статус оператора и убедиться в корректности внесенных данных, необходимо воспользоваться специальным сервисом на официальном портале Роскомнадзора в разделе «Реестры».
Самым эффективным и быстрым способом идентификации организации является поиск по ИНН. Использование индивидуального номера налогоплательщика позволяет мгновенно найти конкретное юридическое лицо, исключая ошибки и совпадения.
Существует и альтернативный вариант — поиск по наименованию компании. В этом случае в поисковую строку вводится только оригинальная часть названия (без кавычек, указания организационно-правовой формы вроде ООО или АО и других сокращений).
При успешном поиске в результатах выдачи отобразится краткая карточка компании, содержащая следующие сведения:
уникальный регистрационный номер оператора;
полное название, юридическая форма и ИНН;
правовые основания для включения организации в реестр;
дата регистрации поданного уведомления;
фактическая дата начала обработки персональных данных (ПД).
Для получения максимально полной информации о деятельности оператора и детальной проверки сведений достаточно кликнуть на найденную строку.
Ответственность и штрафы: последствия работы без регистрации в РКН
С 30 мая 2025 года действуют обновленные штрафы за отсутствие уведомления Роскомнадзора о начале обработки данных. Игнорирование этой обязанности теперь обходится значительно дороже:
Для юридических лиц максимальный порог взыскания вырос до 300 000 рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные частями 1.1, 8–18 ст. 13.11 КоАП, индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.
Невыполнение или несвоевременное выполнение оператором обязанности по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных о намерении осуществлять обработку персональных данных предусмотрено ч. 10 – соответственно штраф для ИП от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Согласно ч. 10 ст. 13.11 КоАП, административная ответственность наступает не только за полное отсутствие уведомления в Роскомнадзор, но и за нарушение установленных сроков его подачи.
Многие ошибочно полагают, что штрафные санкции грозят только тем, кто полностью игнорирует требования закона. Однако на практике несвоевременное выполнение обязанности по информированию ведомства о начале обработки персональных данных является прямым основанием для наложения штрафа.
Топ-ошибок при заполнении форм, приводящих к отказу РКН
Некорректное заполнение уведомления об обработке персональных данных (ПД) — основная причина отказа в регистрации оператора. Чтобы ваша организация успешно вошла в реестр, избегайте следующих критических недочетов.
1. Ошибки в идентификационных данных. Роскомнадзор тщательно сверяет сведения с ЕГРЮЛ/ЕГРИП. К отказу ведут:
Рассогласование названия компании в тексте, на печати и в госреестрах.
Отсутствие данных о филиалах, обособленных подразделениях или торговых точках.
2. Неверное определение правовых оснований. Многие операторы ошибочно указывают только ФЗ-152 «О персональных данных». Однако этот закон лишь регулирует отношения, но не является основанием для обработки персональных данных.
Как правильно: в уведомлении в Роскомнадзор необходимо указывать конкретные положения ст. 6 ФЗ-152, которые прямо соответствуют заявленным целям обработки персональных данных и объективно их обосновывают. При этом не следует приводить весь перечень правовых оснований из ст. 6 ФЗ-152, если они не связаны с конкретными целями обработки.
3. Размытые цели и категории данных: использование фраз «и др.», «и прочее» является прямым путем к отказу.
Цели: должны соответствовать Уставу (кадровый учет, бухгалтерия, выполнение договорных обязательств).
Категории ПД: нельзя указывать названия документов (паспорт, военный билет). Нужно перечислять конкретные сведения: ФИО, адрес, дата рождения, ИНН, СНИЛС.
Субъекты: указывайте всех, чьи данные обрабатываете: сотрудники, их родственники (если есть выплаты или льготы), клиенты, контрагенты.
4. Описание мер, которые оператор обязуется осуществлять при обработке персональных данных, по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. При заполнении данного поля уведомления либо отсутствует описание мер, либо нет их четкого раскрытия. Необходимо указать конкретные организационные и технические меры, в том числе использование шифровальных (криптографических) средств для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий при их обработке. К организационным мерам можно отнести: принятие локальных нормативных актов (внутренних документов — приказов, положений, регламентов, перечней сведений и т.д.) организации.
5. Не откладывать подачу документов. Оперативность в данном вопросе — залог юридической безопасности вашей организации.
6. Провести аудит сайта и бизнес-процессов. Проверьте, как именно собираются и хранятся данные пользователей на вашем ресурсе прямо сейчас. Своевременный анализ текущей ситуации позволит вам вовремя выявить недочеты и защитить свой бизнес от административного давления и финансовых потерь.
