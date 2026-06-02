Регистрация в Роскомнадзоре оператора ПДн в 2026 году: пошаговая инструкция, сроки и штрафы

Порядок включения в реестр

После того как ведомство получит ваше уведомление, инициируется проверка предоставленной информации. При отсутствии замечаний организация фиксируется в госреестре. С этого этапа юридическое лицо или ИП официально подтверждает свой статус законопослушного оператора и принимает на себя полноту ответственности за безопасность, конфиденциальность и правомерность использования ПДн.

В соответствии с ч. 2 ст. 22 закона о персональных данных, предусмотрен ряд случаев, когда уведомлять Роскомнадзор не нужно:

обработка информации ведется исключительно в бумажном виде (без применения средств автоматизации);

данные используются в рамках обеспечения государственной и транспортной безопасности.

Важно для ИП: если индивидуальный предприниматель работает в одиночку (нет наемного персонала) и не собирает личные данные своих клиентов, он не считается оператором ПДн. В этом случае подавать документы в Роскомнадзор не требуется (п. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 22 закона № 152-ФЗ).