Ликвидация ООО: пошаговая инструкция

Способы ликвидации ООО
Законодательством предусмотрено два способа добровольного прекращения деятельности ООО: стандартный и упрощенный. Выбор зависит от статуса компании и ее финансового положения.
Стандартная ликвидация ООО применяется в любых обстоятельствах — независимо от долгов, активов и числа учредителей. Это универсальный, но более длительный путь.
Упрощенная ликвидация ООО (ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) доступна только субъектам МСП при одновременном соблюдении строгих условий. Если хотя бы одно из условий не выполняется — применяется стандартный порядок.
Также существует ликвидация через банкротство, но она инициируется при неспособности компании рассчитаться с долгами и регулируется отдельным законом № 127-ФЗ.
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Стандартная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция
Порядок ликвидации ООО в стандартном режиме состоит из последовательных шагов. Общий срок — от 4 до 12 месяцев.
Шаг 1. Принимаем решение о ликвидации ООО и назначаем ликвидатора
Решение принимается на общем собрании участников, должно быть единогласным (п. 8 ст. 37 закона № 14-ФЗ «Об ООО»). Оно фиксируется в протоколе или решении единственного учредителя. В документе обязательно указывают три момента: решение о прекращении деятельности, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и предельный срок ликвидации (по закону — до одного года). С этого дня начинается отсчет для уведомления налоговой.
Шаг 2. Уведомляем ФНС
В течение трех рабочих дней с даты принятия решения подайте в налоговую уведомление по форме № Р15016 с нотариально удостоверенной подписью заявителя-ликвидатора и приложением копии протокола или решения. Налоговики в течение пяти рабочих дней вносят в ЕГРЮЛ запись о том, что ООО находится в процессе ликвидации. Пропуск трехдневного срока влечет штраф по ч. 3 ст. 14.25 КоАП в размере 5 000 рублей.
Шаг 3. Публикуем сообщение в Федресурсе
В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации ООО обязательно разместите уведомление в Едином федеральном реестре сведений (Федресурс). В сообщении указываются: полное наименование ООО, ИНН и ОГРН, дата принятия решения, сведения о ликвидаторе, а также порядок и срок предъявления требований кредиторами. Публикация платная — 1 061,76 рубля.
Шаг 4. Размещаем сообщение в «Вестнике государственной регистрации»
После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации необходимо опубликовать объявление в журнале «Вестник государственной регистрации». В публикации указываются порядок и срок для предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с даты публикации. Раньше этого срока закрыться не получится: сначала нужно дать кредиторам время заявить о своих претензиях.
Шаг 5. Уведомляем кредиторов
Помимо публикаций, ликвидатору стоит персонально уведомить всех известных кредиторов в письменной форме. Это поможет защитить интересы в суде при возникновении споров.
Шаг 6. Составляем промежуточный ликвидационный баланс
Через два месяца после публикации в «Вестнике» и по истечении срока на предъявление требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс при ликвидации ООО. До истечения этого срока составлять его запрещено — это нарушает права кредиторов (п. 2 ст. 63 ГК). Баланс отражает состав имущества, перечень требований кредиторов и результаты их рассмотрения.
Шаг 7. Рассчитываемся с кредиторами
Погашение долгов производится в строгой очередности, установленной ст. 64 ГК. Сначала выплаты за причинение вреда жизни и здоровью, затем зарплата и выходные пособия, потом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, и в последнюю очередь — остальные кредиторы.
Шаг 8. Оформляем окончательный баланс и подаем итоговые документы
После завершения всех расчетов составляется окончательный ликвидационный баланс. Имущество, оставшееся после погашения долгов, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале. Финальный пакет документов включает заявление по форме № Р16001, окончательный баланс и протокол (решение) о его утверждении.
Госпошлина составляет 800 рублей, если документы подаются в бумажном виде. При подаче через нотариуса или сервис ФНС госпошлина не уплачивается. Налоговая проверяет документы в течение пяти рабочих дней, после чего вносит запись об исключении ООО из ЕГРЮЛ. С этого момента компания официально прекращает существование.
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Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году
Под упрощенной ликвидацией подразумевается специальная процедура для субъектов МСП, которая позволяет закрыть компанию в среднем за три с половиной месяца без назначения ликвидатора, составления балансов и самостоятельных публикаций.
Условия для упрощенной ликвидации ООО
Компания должна одновременно соответствовать всем перечисленным ниже требованиям (п. 7 ст. 21.3 закона № 129-ФЗ):
Включена в Единый реестр субъектов МСП (проверить статус можно на официальном сайте ФНС).
Не является плательщиком НДС.
Не имеет долгов по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам.
Не имеет незавершенных расчетов с кредиторами.
Не имеет в собственности недвижимости и транспортных средств.
В ЕГРЮЛ нет записей о недостоверности сведений.
Не находится в процессе реорганизации, другой ликвидации или банкротства.
Порядок упрощенной ликвидации ООО
Учредители принимают единогласное решение о прекращении деятельности.
Подается одно заявление по форме № Р19001 через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», через МФЦ или нотариуса. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, в том числе через приложение «Госключ».
ФНС в течение пяти рабочих дней проверяет заявление и вносит в ЕГРЮЛ запись о начале упрощенной процедуры. Налоговая служба сама публикует информацию в Федресурсе и в «Вестнике», заявитель в этой процедуре не участвует. Далее предоставляется трехмесячный срок для возможных возражений кредиторов. Если за это время возражений не поступило, компания исключается из ЕГРЮЛ. Государственная пошлина при упрощенной ликвидации не уплачивается.
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Подведем итоги: главное о ликвидации ООО
Какой порядок ликвидации ООО в 2026 году?
Порядок зависит от статуса компании. Стандартный путь включает восемь шагов: от решения участников и уведомления ФНС до публикаций в Федресурсе и «Вестнике», расчетов с кредиторами и сдачи итогового пакета. Упрощенный — всего три шага и только для субъектов МСП без долгов и активов.
Как долго длится стандартная ликвидация ООО?
Минимально возможный срок — 4–5 месяцев. Он включает месяц на принятие решения и уведомление ФНС, два месяца на предъявление требований кредиторами и около двух – трех недель на расчеты и сдачу итоговой отчетности. Однако на практике процедура затягивается до года.
Чем отличается упрощенная ликвидация ООО от стандартной?
Главное отличие: упрощенная ликвидация ООО не требует назначения ликвидатора, составления балансов и самостоятельных публикаций — все делает ФНС. Срок — 3,5 месяца вместо 4–12 месяцев, как в стандартной. Но доступна она только субъектам МСП при одновременном соблюдении жестких условий: нет долгов, нет НДС, нет транспорта и недвижимости.
Какие документы нужны при ликвидации ООО с одним учредителем?
При стандартной ликвидации — единоличное решение, форма Р15016, публикации в Федресурсе и «Вестнике», промежуточный и окончательный баланс, форма Р16001. При упрощенной — только решение и заявление по форме Р19001.
В каком случае возможна упрощенная ликвидация ООО в 2026 году?
Такая ликвидация возможна, если компания включена в реестр МСП, не является плательщиком НДС, не имеет долгов по налогам и перед кредиторами, не владеет недвижимостью и транспортом, а в ЕГРЮЛ нет отметок о недостоверности. Все условия должны соблюдаться на момент подачи заявления и на момент исключения из ЕГРЮЛ.
Можно ли закрыть ООО без публикации в «Вестнике государственной регистрации»?
Нет, для стандартной ликвидации это прямое требование закона — без него ФНС не зарегистрирует прекращение деятельности. Единственное исключение — упрощенная ликвидация ООО. В этом случае сведения публикует ФНС.
Что проверяет ФНС при ликвидации ООО и может ли налоговая «завернуть» документы?
ФНС проверяет своевременность подачи форм Р15016 и Р16001, соблюдение сроков публикаций в Федресурсе и «Вестнике», корректность составления ликвидационных балансов. Частые причины отказа: пропуск сроков подачи, ошибки в форме Р15016, несовпадение данных в балансах и отсутствие нотариального удостоверения подписи ликвидатора. Помимо этого, у налоговой есть право назначить выездную проверку за три предшествующих ликвидации года (п. 11 ст. 89 НК). При обнаружении нарушений доначислят налоги, пени и штрафы — это затянет процедуру на неопределенный срок.
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