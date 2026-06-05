Ликвидация ООО: пошаговая инструкция

Также существует ликвидация через банкротство , но она инициируется при неспособности компании рассчитаться с долгами и регулируется отдельным законом № 127-ФЗ .

Упрощенная ликвидация ООО ( ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ ) доступна только субъектам МСП при одновременном соблюдении строгих условий. Если хотя бы одно из условий не выполняется — применяется стандартный порядок.

Стандартная ликвидация ООО применяется в любых обстоятельствах — независимо от долгов, активов и числа учредителей. Это универсальный, но более длительный путь.

Законодательством предусмотрено два способа добровольного прекращения деятельности ООО: стандартный и упрощенный. Выбор зависит от статуса компании и ее финансового положения.

Стандартная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция

Порядок ликвидации ООО в стандартном режиме состоит из последовательных шагов. Общий срок — от 4 до 12 месяцев.

Шаг 1. Принимаем решение о ликвидации ООО и назначаем ликвидатора

Решение принимается на общем собрании участников, должно быть единогласным (п. 8 ст. 37 закона № 14-ФЗ «Об ООО»). Оно фиксируется в протоколе или решении единственного учредителя. В документе обязательно указывают три момента: решение о прекращении деятельности, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии и предельный срок ликвидации (по закону — до одного года). С этого дня начинается отсчет для уведомления налоговой.

Шаг 2. Уведомляем ФНС

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения подайте в налоговую уведомление по форме № Р15016 с нотариально удостоверенной подписью заявителя-ликвидатора и приложением копии протокола или решения. Налоговики в течение пяти рабочих дней вносят в ЕГРЮЛ запись о том, что ООО находится в процессе ликвидации. Пропуск трехдневного срока влечет штраф по ч. 3 ст. 14.25 КоАП в размере 5 000 рублей.

Шаг 3. Публикуем сообщение в Федресурсе

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации ООО обязательно разместите уведомление в Едином федеральном реестре сведений (Федресурс). В сообщении указываются: полное наименование ООО, ИНН и ОГРН, дата принятия решения, сведения о ликвидаторе, а также порядок и срок предъявления требований кредиторами. Публикация платная — 1 061,76 рубля.

Шаг 4. Размещаем сообщение в «Вестнике государственной регистрации»

После внесения записи в ЕГРЮЛ о начале ликвидации необходимо опубликовать объявление в журнале «Вестник государственной регистрации». В публикации указываются порядок и срок для предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев с даты публикации. Раньше этого срока закрыться не получится: сначала нужно дать кредиторам время заявить о своих претензиях.

Шаг 5. Уведомляем кредиторов

Помимо публикаций, ликвидатору стоит персонально уведомить всех известных кредиторов в письменной форме. Это поможет защитить интересы в суде при возникновении споров.

Шаг 6. Составляем промежуточный ликвидационный баланс

Через два месяца после публикации в «Вестнике» и по истечении срока на предъявление требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс при ликвидации ООО. До истечения этого срока составлять его запрещено — это нарушает права кредиторов (п. 2 ст. 63 ГК). Баланс отражает состав имущества, перечень требований кредиторов и результаты их рассмотрения.

Шаг 7. Рассчитываемся с кредиторами

Погашение долгов производится в строгой очередности, установленной ст. 64 ГК. Сначала выплаты за причинение вреда жизни и здоровью, затем зарплата и выходные пособия, потом расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, и в последнюю очередь — остальные кредиторы.

Шаг 8. Оформляем окончательный баланс и подаем итоговые документы