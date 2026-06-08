Требования Роскомнадзора к сайтам в 2026 году

2. Кто должен соблюдать требования Роскомнадзора к сайтам

Закон о персональных данных (ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ) охватывает любые интернет-ресурсы, где происходит сбор личной информации. Если на сайте есть хотя бы одно поле для ввода контактов, вы автоматически становитесь оператором ПДн и обязаны выполнять требования. Это касается:

коммерческих и некоммерческих организаций и ИП, получающих заявки и контакты;

медицинских организаций (государственных и частных клиник);

образовательных учреждений (от детских садов до университетов);

IT-компаний;

государственных органов (федеральных, региональных и муниципальных структур).

Даже простой лендинг с формой обратной связи подпадает под регулирование. Правила одинаковы для всех форм бизнеса и масштаба ресурса.