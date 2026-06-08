Требования Роскомнадзора к сайтам в 2026 году

1. Как Роскомнадзор проверяет сайты
С 2025 года ведомство внедрило автоматизированную систему мониторинга на базе искусственного интеллекта. Проверки идут не выборочно по жалобам, а сплошным методом.
Как устроен процесс:
Бот сканирует сайт. Алгоритм анализирует код, скрипты, cookie-файлы, формы обратной связи и внешние подключения. Проверяется наличие Политики конфиденциальности, корректность чекбоксов согласия и отсутствие скрытой передачи данных зарубежным сервисам.
Передача инспектору. Если бот фиксирует несоответствие, материалы направляются сотруднику Роскомнадзора для ручной проверки. Инспектор перепроверяет данные, вычитывает документы, сопоставляет их с реальной работой сайта.
Предписание. После подтверждения нарушения владельцу сайта выдается предписание со сроком устранения. На исправление обычно отводится 10–30 дней.
Проверьте сайт на нарушения Роскомнадзора за 1 минуту. Автоматическая проверка поможет выявить возможные нарушения требований 152-ФЗ до того, как ими заинтересуется Роскомнадзор. Без регистрации. Бесплатно. Автоматический анализ.
2. Кто должен соблюдать требования Роскомнадзора к сайтам
Закон о персональных данных (ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ) охватывает любые интернет-ресурсы, где происходит сбор личной информации. Если на сайте есть хотя бы одно поле для ввода контактов, вы автоматически становитесь оператором ПДн и обязаны выполнять требования. Это касается:
коммерческих и некоммерческих организаций и ИП, получающих заявки и контакты;
медицинских организаций (государственных и частных клиник);
образовательных учреждений (от детских садов до университетов);
IT-компаний;
государственных органов (федеральных, региональных и муниципальных структур).
Даже простой лендинг с формой обратной связи подпадает под регулирование. Правила одинаковы для всех форм бизнеса и масштаба ресурса.
3. Что должно быть на сайте
На каждом сайте, который собирает ПДн, должны быть три обязательных документа. Если хотя бы одного из них нет или он составлен некорректно, могут оштрафовать.
Документ
Что указывается
Типичные ошибки
Цели обработки, категории собираемых данных (только необходимые для работы сайта), правовые основания, категории субъектов (клиенты, посетители), порядок и условия работы с ПДн (сбор, хранение, передача и т.д.)
Скачанный из интернета шаблон, не отражающий реальные процессы компании
Согласие на обработку ПДн
Пустой по умолчанию чекбокс рядом с каждой формой сбора данных. Пользователь должен поставить галочку сам — предустановленная галочка является нарушением. Рядом — прямая ссылка на полный текст согласия
Фраза «нажимая кнопку, вы соглашаетесь» без отдельного чекбокса и без фиксации факта согласия
Подробное описание всех аспектов сбора и использования информации о посетителях, включая автоматически собираемые технические данные (IP-адреса, cookie)
Отсутствие документа или его размещение в труднодоступном месте
Если сайт собирает «куки», обязательно должен быть сookie-баннер. При первом посещении пользователь должен увидеть всплывающее окно с кратким описанием используемых cookie-файлов и возможностью выбора категорий: принять все, принять только необходимые или отклонить. Баннер должен блокировать загрузку маркетинговых и аналитических cookie до получения согласия.
4. Другие требования Роскомнадзора к сайтам
№ 1. Информация о владельце сайта
Разместите в футере сайта на всех страницах полные реквизиты. Для юрлиц — наименование, организационно-правовая форма, юрадрес, ОГРН, ИНН, контакты. Для ИП — ФИО, ОГРНИП, ИНН, адрес регистрации. Для самозанятых — ФИО, ИНН, контактная информация. Информация должна быть легкодоступна без дополнительных кликов.
№ 2. Соответствие деятельности ОКВЭДам
Проверьте, что товары или услуги, предлагаемые на сайте, соответствуют виду деятельности организации по ОКВЭД. При несоответствии сайт может быть заблокирован.
№ 3. Ограничения по трансграничной передаче ПДн
С 1 июля 2025 года можно собирать ПДн только в базы с серверами на территории РФ. После этого вы можете отправлять данные за границу, направив в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче, но в первую очередь ПДн должны аккумулироваться в России. Учтите, что использование иностранных сервисов (Google Analytics, Google Tag Manager, WhatsApp1, Telegram) считается трансграничной передачей данных. То есть сейчас их использовать для сбора нельзя.
№ 4. Принадлежность домена и хостинга реальному владельцу
Данные владельца указываются в футере сайта. С 1 сентября 2026 года регистрация, продление и изменение данных о доменном имени в зонах .ru, .рф и .su будут возможны только с подтверждением личности администратора через портал «Госуслуги» (ЕСИА).
№ 5. Доступность для инвалидов по зрению
С 1 марта 2026 года постановлением Правительства от 07.02.2026 № 102 установлены требования к доступности информации на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.
Что должно быть обеспечено:
масштабирование текстовой информации не менее чем на 200% исходного масштаба страницы без потери функциональности;
доступность документов для чтения с помощью программ экранного доступа;
наличие средств управления для приостановки или скрытия движущейся информации; отсутствие мигающих элементов, которые могут вызвать дискомфорт.
Получите аудит сайта и комплект документов по персональным данным
Подготовим сайт к проверке Роскомнадзора
5. Какие штрафы за нарушение требований Роскомнадзора к сайтам
Для организаций и ИП предусмотрена ответственность по ст. 13.11 КоАП, и штрафы довольно серьезные:
Правонарушение
Штраф для юрлиц (руб.)
Штраф для ИП (руб.)
Обработка ПДн без согласия в письменной форме, если оно по закону обязательно, либо с нарушением требований к составу сведений в согласии (некорректный чекбокс, отсутствие прямой ссылки)
300 000–700 000
100 000–300 000
Отсутствие Политики обработки ПДн в открытом доступе на сайте
30 000–60 000
10 000–20 000
Нарушение требования о локализации ПДн на территории РФ (использование иностранных сервисов)
1–6 млн
1–6 млн
Неуведомление Роскомнадзора о намерении обрабатывать ПДн (отсутствие в реестре операторов)
100 000–300 000
100 000–300 000
Самые большие штрафы за утечку — они могут достигать 20 млн рублей, причем это касается не только юрлиц, но и ИП. При повторной утечке могут назначить уже оборотный штраф — от 1 до 3% годового оборота, но не более 500 млн рублей.
Получите отчет с перечнем возможных нарушений и рекомендациями по их устранению в соответствии с требованиями законодательства на 2026 год.
6. Как соблюсти требования Роскомнадзора к сайтам ИП и организаций в 2026 году: чек-лист
Проверьте наличие Политики обработки ПДн. Документ должен отражать реальные процессы вашего бизнеса. Нельзя просто скачать шаблон и разместить его на сайте, не адаптировав под вашу работу с данными.
Настройте согласия в формах. Убедитесь, что все формы обратной связи содержат неактивный по умолчанию чекбокс. Рядом с ним — прямая ссылка на полный текст согласия. Настройте логирование факта дачи согласия (IP-адрес, время).
Внедрите cookie-баннер. При первом посещении пользователь должен увидеть всплывающее окно с описанием используемых файлов и возможностью выбора категорий.
Разместите реквизиты в футере. Информация доступна без дополнительных кликов.
Проверьте соответствие ОКВЭДам. Сверьте товары и услуги на сайте с кодами ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При несоответствии сайт могут заблокировать.
Откажитесь от зарубежных сервисов. Удалите Google Analytics, Google Tag Manager, Meta1 Pixel и аналогичные инструменты.
Проверьте принадлежность домена. Данные WHOIS должны совпадать с данными реального владельца в футере сайта. До 1 сентября 2026 года пройдите идентификацию через ЕСИА для подтверждения прав на домен.
Обеспечьте доступность для инвалидов по зрению. Масштабирование текста не менее чем на 200% без потери функциональности, доступность документов для программ экранного доступа, отсутствие мигающих элементов.
Подайте уведомление в Роскомнадзор. Это можно сделать на сайте ведомства.
Проведите технический аудит кода. Даже незначительные нарушения могут привести к штрафам до 18 млн рублей или блокировке сайта. Проверьте сайт на скрытые скрипты зарубежных сервисов.
Соблюдение этих требований позволит пройти проверку Роскомнадзора без штрафов и предписаний. Если у вас нет штатных специалистов, доверьте аудит профессионалам.
Юридический и технический аудит сайта
Проверим ваш сайт на соответствие требованиям Роскомнадзора
Реклама: АО «Консалтинг онлайн», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHgZDDj
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Начать дискуссию