Хеджирование рисков: как превратить налоговый учет из головной боли в инструмент управления прибылью

5. Раздельный аналитический учет: что именно нужно отделить

Не стоит путать раздельный учет операций хеджирования и отдельную налоговую базу. По операциям хеджирования ведется отдельный аналитический регистр. При правильной квалификации доход и расходы по операции хеджирования учитываются в той налоговой базе, где отражается объект хеджирования. Поэтому можно одновременно вести раздельный регистр и не формировать обособленную от основного бизнеса базу.

Пример: компания-экспортер ожидает валютную выручку 500 000 долларов через месяц. Маржа заложена из расчета курса 80 рублей за доллар. Банк предлагает NDF с курсом 80,5. Компания фиксирует курс и заключает форвардный контракт.

К моменту расчета курс ЦБ вырос до 85 рублей. Экспортная выручка при конвертации составила 42,5 млн рублей вместо плановых 40 млн. Разница в 2,5 млн — дополнительная прибыль по основной деятельности. Одновременно по форварду возникает убыток: компания платит банку разницу между 85 и 80,5, умноженную на объем, — те же 2,25 млн рублей. Суммарный экономический результат — 40,25 млн рублей. Курс зафиксирован, маржа защищена.

Теперь два налоговых сценария. Если хеджирование подтверждено документально (в первую очередь — справкой по операции хеджирования, составленной на дату заключения форварда), то убыток по форварду уменьшает общую налоговую базу. Результаты отражаются в Листе 02 декларации (внереализационные доходы и расходы), а не в Листе 05. Если документального подтверждения нет, налоговая база формируется без учета убытка по необращающемуся ПФИ.