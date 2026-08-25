Реестр операторов персональных данных: как проверить компанию или ИП по ИНН 

1.Где находится официальный реестр операторов персональных данных
Реестр операторов размещен на портале Роскомнадзора. Это публичный ресурс: доступ к нему не требует регистрации, электронной подписи или подтверждения личности. Любой человек может открыть сайт, ввести ИНН или наименование организации и получить сведения из карточки оператора.
2. Когда и кто проверяет реестр операторов
Проверка записи в реестре операторов РКН обязательна при участии в государственных и муниципальных закупках. Заказчики и операторы электронных площадок запрашивают сведения о регистрации в реестре как подтверждение легальности обработки персональных данных. Отсутствие записи — основание для отклонения заявки.
Проверять контрагента стоит и в других ситуациях:
Перед заключением договора, особенно если по нему партнер получит доступ к базе клиентов.
При передаче персональных данных подрядчику — курьерской службе, колл-центру, бухгалтерии на аутсорсе.
При подключении внешних сервисов — CRM, систем аналитики, email-рассылок, онлайн-чатов.
При слияниях и поглощениях, когда правопреемник принимает массивы данных.
При проверке арендаторов и франчайзи, которые будут работать с клиентской базой под вашим брендом.
Во всех этих случаях отсутствие записи в реестре операторов данных Роскомнадзора означает, что вторая сторона либо не знает о своих обязанностях, либо игнорирует их, что может свидетельствовать о недобросовестности и в других сферах. Оба варианта повышают риск срыва сделки и налоговых последствий.
3. Как проверить себя в реестре операторов персональных данных по ИНН
Шаг 1. Перейдите на страницу реестра.
Шаг 2. В поисковой строке введите ИНН компании или ИП. Можно искать также по наименованию или регистрационному номеру.
Шаг 3. Нажмите кнопку поиска. Если запись есть, система покажет карточку оператора с основными сведениями.
Шаг 4. Откройте карточку и проверьте данные. Если же ничего не нашлось — организации в реестре нет.
4. Что проверить в карточке оператора Роскомнадзора
В публичной карточке реестра операторов обработки персональных данных указываются следующие сведения:
регистрационный номер записи;
дата и основание внесения оператора в реестр;
полное наименование оператора;
ИНН;
юридический адрес;
дата регистрации уведомления;
субъекты РФ, на территории которых ведется обработка;
наличие шифровальных средств;
сведения о трансграничной передаче;
страны размещения баз данных;
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 152-ФЗ;
ФИО ответственного за организацию обработки;
контактные телефоны и адреса ответственного;
дата начала обработки;
срок или условие прекращения обработки;
дата и основание внесения последней записи.
Отдельным блоком раскрываются цели обработки. По каждой цели указываются: формулировка, категории персональных данных, категории субъектов, правовое основание, перечень действий и способ обработки.
Запись в реестре стоит сверять не только по ИНН и наименованию. Проверьте цели обработки, категории ПДн, сведения об информационных системах, мерах защиты и ответственном лице. Если данные в карточке уже не соответствуют реальным процессам компании, их необходимо актуализировать — специалисты помогут определить, какие сведения нужно изменить и подготовить корректное уведомление.
5. Что делать, если компании или ИП нет в реестре
Сначала проверьте, обязательна ли регистрация. Уведомление подают все, кто обрабатывает персональные данные с использованием средств автоматизации: компьютеров, смартфонов, CRM, сайтов, мобильных приложений.
Регистрация обязательно нужна:
интернет-магазинам и сервисам с формами заявок;
работодателям, которые ведут кадровый учет в электронном виде;
клиникам, образовательным центрам, фитнес-клубам;
службам доставки, бухгалтерским компаниям, маркетинговым агентствам;
самозанятым, собирающим данные через сайт или мессенджер-боты.
Регистрация не требуется, если обработка ведется исключительно на бумаге без применения электронных устройств (ст. 22 ФЗ № 152). Как только данные попадают в Excel, Google-таблицу или CRM — обязанность возникает.
Если организация обязана подать уведомление, но отсутствует в реестре операторов обработки персональных данных, нужно исправить это как можно быстрее.
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6. Где посмотреть регистрационный номер оператора персональных данных
Регистрационный номер указывается в публичной карточке оператора на портале РКН. Он присваивается при внесении записи в реестр операторов данных Роскомнадзора и используется при взаимодействии с ведомством, например, при подаче уведомлений об изменениях.
7. Что делать, если запись есть, но сведения устарели
Подайте уведомление об изменении сведений. Срок — не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения. Это касается адреса, целей обработки, категорий данных, ответственного лица и другой информации, которая передается в реестр.
8. Запись в реестре есть: значит ли это, что требования 152-ФЗ выполнены
Нет. Регистрация — лишь одна из обязанностей. Помимо нее, оператор должен:
опубликовать политику обработки персональных данных;
утвердить локальные акты — положения, приказы, инструкции, акты и т.д.;
получить согласия субъектов там, где они требуются;
назначить ответственного за организацию обработки;
вести журналы учета обращений и машинных носителей;
обеспечить защиту данных техническими и организационными мерами;
реагировать на запросы субъектов и уничтожать данные по их требованию;
уведомлять Роскомнадзор об утечках.
Наличие записи в реестре не освобождает от этих обязанностей.
Наличие компании в реестре Роскомнадзора подтверждает факт подачи уведомления, но не означает, что работа с персональными данными полностью соответствует 152-ФЗ. Если политика, согласия, формы на сайте и внутренние документы не соответствуют сведениям из реестра, стоит провести аудит и устранить расхождения до проверки.
9. Чем грозит отсутствие необходимого уведомления
За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по регистрации в Роскомнадзоре предусмотрен штраф по части 10 статьи 13.11 КоАП. Для граждан — от 5 000 до 10 000 рублей. Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. Для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей. Индивидуальные предприниматели по данной норме отвечают как юридические лица.
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10. Как зарегистрироваться в реестре операторов: пошаговая инструкция
Шаг 1. Назначьте ответственного за организацию обработки персональных данных. Им может быть руководитель компании, штатный юрист, IT-специалист или специально назначенный сотрудник. Функция закрепляется приказом. Индивидуальные предприниматели и самозанятые считаются ответственными автоматически.
Шаг 2. Подготовьте документы по персональным данным. До подачи уведомления утвердите политику обработки, положение об обработке и защите, приказы о назначении ответственных, формы согласий, журналы учета. Данные в уведомлении должны совпадать с этими документами.
Шаг 3. Авторизуйтесь на портале Роскомнадзора. Войдите туда через Госуслуги с подтвержденной учетной записью или с помощью квалифицированной электронной подписи. Если уведомление подается с аккаунта физлица на Госуслугах, он должен быть привязан к профилю организации.
Шаг 4. Заполните форму уведомления. Последовательно внесите сведения об операторе, целях обработки, категориях данных и субъектов, правовых основаниях и мерах защиты. Не копируйте чужие формулировки — описывайте реальные процессы.
Шаг 5. Проверьте данные перед отправкой. Сверьте ИНН, ОГРН и адрес с выпиской из ЕГРЮЛ. Убедитесь, что каждая цель обработки должна быть привязана к конкретному правовому основанию, а также к соответствующим категориям ПДн и субъектов.
Шаг 6. Подпишите и отправьте уведомление. Для подписания используйте УКЭП или учетную запись Госуслуг. После отправки зафиксируйте номер заявки.
Шаг 7. Дождитесь внесения в реестр. Срок рассмотрения — 30 календарных дней. Обязательно проверьте карточку оператора и убедитесь, что вас зарегистрировали в реестре РКН.
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