Реестр операторов персональных данных: как проверить компанию или ИП по ИНН 

2. Когда и кто проверяет реестр операторов

Проверка записи в реестре операторов РКН обязательна при участии в государственных и муниципальных закупках. Заказчики и операторы электронных площадок запрашивают сведения о регистрации в реестре как подтверждение легальности обработки персональных данных. Отсутствие записи — основание для отклонения заявки.

Проверять контрагента стоит и в других ситуациях:

Перед заключением договора, особенно если по нему партнер получит доступ к базе клиентов.

При передаче персональных данных подрядчику — курьерской службе, колл-центру, бухгалтерии на аутсорсе.

При подключении внешних сервисов — CRM, систем аналитики, email-рассылок, онлайн-чатов.

При слияниях и поглощениях, когда правопреемник принимает массивы данных.

При проверке арендаторов и франчайзи, которые будут работать с клиентской базой под вашим брендом.