Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция, форма Р19001 и причины отказа ФНС 

4. Чем упрощенная ликвидация ООО отличается от банкротства

Банкротство — это судебный процесс, который инициируется, если компания не может самостоятельно рассчитаться с кредиторами. Он требует обязательного участия арбитражного управляющего, занимает от полугода до двух и более лет и сопряжен с высокими рисками субсидиарной ответственности для руководителя и учредителей.

Упрощенная ликвидация ООО, напротив, проводится без суда. Она доступна только при полном отсутствии долгов и активов. Это самый быстрый и наименее затратный способ прекратить деятельность компании, которая больше не нужна ее владельцам.