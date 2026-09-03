Упрощенная ликвидация ООО в 2026 году: пошаговая инструкция, форма Р19001 и причины отказа ФНС 

Разбираем, кто вправе воспользоваться этим механизмом и как закрыть ООО без ошибок.
1. Что важно знать руководителю за 1 минуту
Упрощенная ликвидация ООО — это ускоренная процедура для субъектов малого и среднего предпринимательства, которая позволяет прекратить деятельность максимально быстро.
Срок ликвидации ООО в упрощенном порядке составляет около трех с половиной месяцев. Процедура доступна только компаниям, которые одновременно соответствуют строгим критериям, установленным ст. 21.3 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Если хотя бы одно условие не выполняется — упрощенный порядок неприменим, и компания обязана проходить стандартную добровольную ликвидацию с полным набором обязательных этапов. Наличие задолженности перед бюджетом или кредиторами, а также владение недвижимостью или транспортными средствами являются безусловными препятствиями для упрощенной процедуры.
2. Что такое упрощенная ликвидация ООО
Упрощенная ликвидация ООО — это специальная процедура прекращения деятельности, введенная статьей 21.3 ФЗ № 129-ФЗ. Она позволяет субъектам МСП закрыть компанию быстро, без назначения ликвидатора и составления ликвидационных балансов.
Процедура построена на принципе «одного окна»: организация подает единственное заявление, а все остальные действия — проверку сведений, публикацию информации для кредиторов и исключение из ЕГРЮЛ — выполняет налоговая инспекция.
3. Чем упрощенная ликвидация отличается от обычной ликвидации (сравнительная таблица)
Параметр
Упрощенная ликвидация
Стандартная ликвидация
Кто может применить
Только субъекты МСП, соответствующие критериям
Любое ООО
Срок
Около 3,5 месяцев
4–12 месяцев
Назначение ликвидатора
Не требуется
Обязательно
Баланс при ликвидации ООО
Не составляется
Обязателен промежуточный и итоговый
Публикации в Вестнике госрегистрации и Федресурсе
Делает ФНС бесплатно
Самостоятельно за свой счет
Количество заявлений в ФНС
Одно (Р19001)
Форма Р15016 подается три раза
Госпошлина
Не уплачивается
800 рублей (при бумажной подаче)
Риск выездной проверки
Минимальный
Высокий
4. Чем упрощенная ликвидация ООО отличается от банкротства
Банкротство — это судебный процесс, который инициируется, если компания не может самостоятельно рассчитаться с кредиторами. Он требует обязательного участия арбитражного управляющего, занимает от полугода до двух и более лет и сопряжен с высокими рисками субсидиарной ответственности для руководителя и учредителей.
Упрощенная ликвидация ООО, напротив, проводится без суда. Она доступна только при полном отсутствии долгов и активов. Это самый быстрый и наименее затратный способ прекратить деятельность компании, которая больше не нужна ее владельцам.
5. Кто может воспользоваться процедурой
Ликвидировать ООО в упрощенном порядке могут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, одновременно соответствующие всем условиям, перечисленным в статье 21.3 закона № 129-ФЗ:
компания включена в единый реестр субъектов МСП на дату подачи заявления;
организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость либо освобождена от его уплаты;
отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам, а также нет незавершенных расчетов с кредиторами и работниками;
в собственности компании нет недвижимости и транспортных средств;
в ЕГРЮЛ отсутствуют записи о недостоверности сведений;
организация не находится в процессе реорганизации, другой ликвидации или банкротства.
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, компания может пройти только стандартную добровольную ликвидацию.
6. Полный чек-лист условий для упрощенной ликвидации
Компания включена в реестр субъектов МСП на дату подачи заявления.
Организация не является плательщиком НДС либо освобождена от его уплаты.
Отсутствует задолженность по налогам, сборам, страховым взносам и иным обязательным платежам.
Нет незавершенных расчетов с кредиторами и работниками.
В собственности нет недвижимости и транспортных средств.
В ЕГРЮЛ отсутствуют записи о недостоверности сведений.
Компания не находится в процессе реорганизации, другой ликвидации или банкротства.
Отсутствуют действующие ограничения на регистрационные действия или корпоративный спор между участниками.
Для упрощенной ликвидации компания должна одновременно соответствовать всем установленным условиям — одного статуса субъекта МСП недостаточно. Долги, имущество или недостоверные сведения в ЕГРЮЛ могут стать препятствием для процедуры. Если сомневаетесь, подходит ли вашей компании упрощенный порядок, проверку можно доверить специалистам — они оценят ситуацию до подачи документов в ФНС.
7. Как проверить право на упрощенную ликвидацию
Проверьте статус компании в едином реестре субъектов МСП на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Для этого введите ИНН организации в сервисе «Единый реестр субъектов МСП». Если компания числится в реестре — первое условие выполнено.
Далее запросите выписку из ЕГРЮЛ и убедитесь, что в ней нет записей о недостоверности сведений, а компания не находится в процессе реорганизации или банкротства. Проверьте, не является ли организация плательщиком НДС, и запросите справку об отсутствии задолженности перед бюджетом. Если у организации есть имущество — уточните его состав по данным бухгалтерского учета и сведениям из Росреестра, а затем продайте до подачи заявления в налоговую.
Узнайте, можно ли ликвидировать ваше ООО в упрощенном порядке
Проверим компанию по основным критериям: статус МСП, сведения в ЕГРЮЛ, задолженности, имущество и другие ограничения. Если упрощенная ликвидация вам подходит — расскажем, какие документы подготовить и как пройти процедуру
8. Решение единственного участника
Если у компании один участник, он принимает решение о ликвидации ООО в упрощенном порядке единолично. Документ оформляется в простой письменной форме.
В решении указывается волеизъявление участника о добровольном прекращении деятельности общества. Обязательно фиксируется, что ликвидация проводится именно в упрощенном порядке со ссылкой на статью 21.3 закона № 129-ФЗ. Также в документе отражается поручение руководителю общества или иному уполномоченному лицу подать заявление по форме Р19001 в регистрирующий орган.
Решение подписывается единственным участником собственноручно. Если оно подается в электронной форме с использованием УКЭП, заверять у нотариуса не нужно.
9. Решение общего собрания участников
Если участников несколько, решение о ликвидации ООО в упрощенном порядке принимается на общем собрании. Оно должно быть единогласным — если хотя бы один участник голосует против или воздерживается, упрощенная процедура невозможна.
По итогам собрания оформляется протокол, в котором фиксируются дата и место проведения, перечень присутствующих, повестка дня и результаты голосования по каждому вопросу. В протоколе обязательно указывается, что ликвидация проводится в упрощенном порядке по статье 21.3 закона № 129-ФЗ, а также назначается участник, который будет подавать документы в ФНС.
Протокол подписывается председательствующим и секретарем собрания. Если уставом общества не предусмотрен иной способ подтверждения принятых решений, протокол подлежит нотариальному удостоверению.
10. Как подать заявление
Заявление на ликвидацию ООО подается по форме Р19001. Есть несколько вариантов подачи:
Через ФНС. Заявление направляется в регистрирующий орган через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью каждого участника общества. Подписать можно через приложение «Госключ». Госпошлина при электронной подаче не уплачивается.
На бумаге лично в регистрирующий орган или в МФЦ. Перед этим все участники должны заверить свои подписи на заявлении у нотариуса. После заверения вы можете отнести документ сами.
Через нотариуса. Участники вправе обратиться к нотариусу, который самостоятельно направит заявление в налоговый орган в электронном виде. В этом случае подписи участников на бумажном заявлении удостоверяются нотариально, а электронная подпись каждого участника не требуется. Это платная услуга.
Форма Р19001 подается один раз, но ошибки в заявлении или способе его подписания могут привести к отказу ФНС и потере времени. Подготовку Р19001 и сопровождение упрощенной ликвидации можно передать специалистам — от проверки компании до исключения ООО из ЕГРЮЛ.
11. Публикация в Вестнике государственной регистрации
При упрощенной ликвидации ООО публикации в Федресурсе и Вестнике государственной регистрации не входят в обязанности заявителя. Все необходимые сведения размещает ФНС самостоятельно и бесплатно для компании.
После проверки заявления и внесения записи в ЕГРЮЛ о начале упрощенной процедуры налоговая инспекция публикует информацию в обоих обязательных источниках. У кредиторов есть три месяца с даты публикации для направления мотивированных возражений. Если за этот срок возражений не поступило, компания исключается из реестра.
Что делать, если есть долги
Наличие задолженности перед бюджетом, контрагентами или работниками — безусловное препятствие для упрощенной ликвидации ООО. Подача заявления при непогашенных долгах приведет к отказу ФНС. Поэтому единственный рабочий вариант — полностью рассчитаться со всеми кредиторами до подачи Р19001.
Запросите в налоговой инспекции справку об исполнении обязанности по уплате налогов и акт сверки расчетов. Сверьтесь с контрагентами, закройте все незавершенные расчеты и получите подтверждающие документы. Убедитесь, что заработная плата, компенсации за неиспользованный отпуск и выходные пособия выплачены сотрудникам в полном объеме. Только после этого подавайте заявление в регистрирующий орган.
Если долги превышают стоимость имущества и компания не может рассчитаться с кредиторами, упрощенный порядок не применяется. В этом случае вы обязаны инициировать процедуру банкротства.
12. Что делать если есть имущество
Наличие недвижимости или транспортных средств в собственности компании также исключает возможность упрощенной ликвидации ООО. До подачи заявления Р19001 от этого имущества необходимо избавиться.
Самый простой путь — продать активы по рыночной стоимости до начала процедуры. Вырученные средства распределяются между участниками или направляются на погашение обязательств. Второй вариант — передать имущество участникам в счет распределения прибыли или в качестве возврата вкладов в уставный капитал. Третий — оформить дарение или передачу имущества с последующим отражением этих операций в бухгалтерском учете.
После выбытия имущества проверьте, что сведения о правах на недвижимость исключены из ЕГРН, а транспортные средства сняты с регистрационного учета. Только убедившись в отсутствии активов на балансе, подавайте заявление в налоговый орган.
13. Чек-лист перед подачей Р19001
Удостоверьтесь, что на момент направления заявления ваша организация числится в едином реестре субъектов МСП.
Закажите актуальную выписку из ЕГРЮЛ и проверьте, что в ней нет отметок о недостоверности данных.
Возьмите в налоговом органе справку, подтверждающую отсутствие долгов перед бюджетом.
Проверьте, не является ли фирма плательщиком налога на добавленную стоимость.
Полностью рассчитайтесь со всеми контрагентами и персоналом, закройте все финансовые обязательства.
Убедитесь, что на балансе предприятия нет объектов недвижимости и транспортных средств.
Оформите решение о прекращении деятельности со ссылкой на упрощенный порядок, предусмотренный статьей 21.3 закона № 129-ФЗ.
Возьмите актуальный бланк формы Р19001, заполните его и заручитесь подписями всех учредителей.
Обеспечьте наличие усиленной квалифицированной электронной подписи либо запишитесь к нотариусу для заверения подписей.
Проверьте, что компания не вовлечена в процедуру реорганизации и в отношении нее не открыто дело о банкротстве.
Поможем подготовить ООО к упрощенной ликвидации
Проверим, выполнены ли условия для прекращения деятельности, выявим возможные причины отказа ФНС, подготовим решение участников и заявление Р19001. Сопроводим процедуру до внесения записи о прекращении деятельности в ЕГРЮЛ
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