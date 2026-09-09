Как подать заявление в Роскомнадзор в 2026–2027 году: инструкция для операторов персональных данных

Подать заявление в Роскомнадзор на обработку персональных данных нужно до начала сбора сведений. Если бизнес уже работает с данными, а уведомление не подано, это нарушение.

После подачи документа сведения о компании или ИП вносятся в реестр операторов. Свидетельство о регистрации не выдается — подтверждением служит сама запись в открытом реестре.

Официально документ называется уведомлением о намерении осуществлять обработку персональных данных . Но часто его называют заявлением оператора персональных данных, хотя юридически это именно уведомление.

1.Заявление или уведомление в Роскомнадзор: как правильно называется документ

Перед такой передачей нужно подать уведомление в Роскомнадзор . Если страна получателя обеспечивает адекватную защиту, данные можно отправлять сразу после подачи уведомления. Если нет — придется ждать 10 рабочих дней, пока ведомство проверит документ и, если запрет или ограничения не наложены, ПДн можно отправлять. Но в последнее время практика складывается так, что лучше подождать 10 дней.

Трансграничной считается передача данных, например, иностранному отелю, зарубежной авиакомпании или консульству. Также это касается использования иностранных сервисов: если CRM, чат или аналитика работают на серверах за рубежом, данные уже передаются за границу.

Отдельно стоит остановиться на трансграничной передаче . Это любое действие, в результате которого персданные оказываются на территории иностранного государства. Ключевой критерий — географическое положение сервера или лица, получившего доступ к информации, а не его гражданство.

При намерении передавать данные за рубеж

При полном прекращении работы с данными

До 15 числа месяца, следующего за месяцем изменений

При изменении целей, категорий, адреса, ответственного и иных сведений, которые указываются в первоначальном уведомлении

До начала обработки

Рассмотрим четыре ситуации, при которых нужны разные виды уведомлений.

2. Как понять, какое заявление в Роскомнадзор вам нужно

Обязанность подать уведомление зависит не столько от формы бизнеса, сколько от того, какие персональные данные и каким способом вы обрабатываете. Сайт, CRM, электронный кадровый учет или клиентская база уже могут влиять на обязанности оператора. Если не уверены, нужно ли вам регистрироваться в Роскомнадзоре и какие уведомления подавать, ситуацию можно предварительно проверить со специалистами .

Полностью бумажная обработка . Уведомление не требуется, если данные не попадают в компьютеры, смартфоны или иные средства автоматизации.

Самозанятый . Плательщик НПД обязан направить заявление, если собирает данные клиентов через сайт, приложение или чат-бот. Исключение — работа только на бумаге: в таком случае ничего не подается.

Сайт с формой заявки . Уведомление подать нужно: формы сбора данных — это обработка с использованием автоматизации.

ИП без работников, но с клиентской базой . Обязан подать, если собирает контакты клиентов через сайт, CRM или мессенджеры.

ИП с работниками . Заявление в Роскомнадзор обязательно подается: предприниматель обрабатывает данные сотрудников и отвечает за их защиту.

Здесь все зависит от формы вашего бизнеса и от того, как вы работаете с данными.

3. Кто должен подавать уведомление об обработке персональных данных

Проверим вашу ситуацию и определим, какие сведения необходимо отразить в уведомлении, чтобы оно соответствовало фактической обработке данных

Перед заполнением формы важно разобраться в реальных процессах компании: какие ПДн собираются, для каких целей, кто имеет к ним доступ, где находятся базы и используются ли зарубежные сервисы.

Эта информация ляжет в основу уведомления и определит, насколько точно оно отразит реальные процессы.

Используется ли трансграничная передача . Если данные уходят за рубеж — укажите, в какие страны они попадают.

Какие меры защиты реально применяются . Не пишите про шифрование, если его нет. Укажите только то, что внедрено: парольная защита, антивирус, ограничение доступа, сейф для бумаг.

Где находятся базы данных . Проверьте, где физически расположены серверы: они должны быть на территории РФ.

Где используются автоматизированные системы . Перечислите программы и сервисы: 1С, CRM, почтовые сервисы, облачные хранилища, сайт. Если данные попадают в компьютер или смартфон — это автоматизация.

Какие действия совершаются с данными . Сбор, запись, хранение, использование, передача, удаление — отметьте все, что реально происходит.

Правовое основание для каждой цели . Согласие, договор, требование закона или другое основание, предусмотренное ст. 6 ФЗ №152 . Все основания должны быть связаны с категориями обрабатываемых ПДн и категориями субъектов.

Какие именно ПДн собираются для каждой цели . Для кадрового учета — паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовая. Для доставки заказов — ФИО, телефон, адрес. Для рассылки — e-mail, имя. Не смешивайте все данные в одну кучу.

Категории субъектов . Определите, чьи данные вы обрабатываете: работники, соискатели, клиенты, посетители сайта, контрагенты, их представители. Каждая категория указывается отдельно.

Перечень целей обработки . Пройдитесь по каждому процессу: кадровый учет, бухгалтерия, исполнение договоров, рекламные рассылки и т.д. Для каждой цели нужна конкретная формулировка. Что-то общее вроде «обработка данных клиентов» не подходит.

Реквизиты оператора . Запросите актуальную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Из нее берутся полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес, коды ОКВЭД. Не полагайтесь на память: реквизиты могли измениться, а уведомление с устаревшими данными — это расхождение, которое проверяющий заметит.

Если заполнять форму без подготовки, ошибки почти неизбежны. Рассмотрим несколько важных пунктов, что нужно подготовить и проверить.

4. Что подготовить перед тем, как открыть форму Роскомнадзора

Не берите старый Word или PDF из случайной статьи в качестве бланка или образца: форма могла измениться. Непосредственно перед подачей проверьте актуальную версию на официальном сайте. Использование устаревшей формы — частая причина отказа в регистрации.

5. Где находится актуальная форма заявления в Роскомнадзор

Трансграничная передача . Указывается, если данные уходят за рубеж.

Срок или условие прекращения . Когда обработка остановится: ликвидация, достижение цели.

Дата начала обработки . По практике — дата регистрации компании.

Правовое основание . Для каждой цели — свое: согласие, договор, требование закона.

Категории персданных . Отмечайте только те данные, которые реально собираете: ФИО, телефон, адрес, паспортные данные.

Сведения об операторе . Полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН, адрес, контакты. Сверяйте с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Уведомление состоит из нескольких полей, которые нужно обязательно заполнить.

6. Как заполнить заявление в Роскомнадзор: разбор формы по полям

Универсального образца уведомления, который можно безопасно использовать для любой компании, нет: набор целей, субъектов, данных и правовых оснований зависит от конкретных бизнес-процессов. Если не хотите самостоятельно разбирать каждый процесс и переносить его в форму Роскомнадзора, подготовку уведомления можно доверить специалистам .

Заполняйте форму на основе собственных процессов, а не копируйте чужие шаблоны.

Проверка может выявить, что вы заявили одни данные, а обрабатываете другие. Доказывать, что шаблон был чужим, бесполезно — ответственность несет оператор.

Образец заявления в Роскомнадзор из интернета содержит чужую информацию: другие цели, категории данных и субъектов. При проверке расхождения между реестром и реальностью расцениваются как недостоверные сведения . В результате вы рискуете как минимум получить предписание, как максимум — штраф.

7. Почему нельзя просто скачать чужой образец заявления

Соберем необходимые сведения, определим цели и категории обработки, проверим правовые основания, место хранения баз и другие обязательные данные. Подготовим уведомление с учетом реальных процессов вашей компании и поможем с его подачей

Шаг 6 . Подпишите документ КЭП или отправьте через Госуслуги.

Шаг 5 . Проверьте сведения на соответствие ЕГРЮЛ и внутренним документам.

Шаг 2 . Авторизуйтесь: через Госуслуги с подтвержденной учетной записью или по квалифицированной электронной подписи.

8. Как подать заявление в Роскомнадзор онлайн

Вам нужно сохранить : номер заявки, скриншот отправки, подтверждение из личного кабинета. Если запись не появилась через 30 дней, обратитесь в территориальное управление для выяснения причин.

Роскомнадзор рассматривает уведомление в течение 30 календарных дней. По итогам компанию вносят в реестр операторов.

9. Что происходит после отправки уведомления

Если записи нет, но вы подавали уведомление и 30 дней прошли, обратитесь в Роскомнадзор для уточнения причин.

10. Как проверить себя в реестре операторов Роскомнадзора

Что нужно сделать

11. Что делать, если после подачи сведения изменились

Как избежать: подавайте уведомление об изменении в срок.

Ошибка №9: после изменений сведения не актуализировали .

Как избежать: подготовьте локальные акты до заполнения уведомления.

Ошибка №8: уведомление не совпадает с внутренними документами .

Как избежать: описывайте только внедренные меры.

Ошибка №7: указаны меры безопасности, которых нет .

Как избежать: проверьте, где физически находятся серверы.

Как избежать: если есть формы сбора, укажите посетителей сайта как субъектов.

Как избежать: сверяйтесь со статьей 6 закона № 152-ФЗ .

Как избежать: для каждой цели определите свой набор данных.

Ошибка №3: цель и категории данных не связаны .

Как избежать: отмечайте только реально обрабатываемые данные.

Как избежать: указывайте конкретные цели для каждого процесса.

12. 10 ошибок при заполнении заявления в Роскомнадзор

От 1 до 3% годового оборота, но не более 500 млн рублей

От 3 до 20 млн в зависимости от объема и категорий утекших ПДн

от 1 млн до 3 млн руб.

Сокрытие утечки — неподача уведомления в РКН об инциденте

от 6 млн до 18 млн руб.

от 1 млн до 6 млн руб.

от 50 000 до 100 000 руб.

от 20 000 до 40 000 руб.

Нарушение требований к безопасности при хранении ПДн на бумажных носителях

от 300 000 до 500 000 руб.

от 50 000 до 100 000 руб.

Повторное невыполнение требования об удалении или уточнении

от 50 000 до 90 000 руб.

от 20 000 до 40 000 руб.

Невыполнение требования об уточнении или удалении данных

от 40 000 до 80 000 руб.

от 20 000 до 30 000 руб.

Непредоставление информации субъекту об обработке его ПДн

от 30 000 до 60 000 руб.

от 10 000 до 20 000 руб.

от 1 млн до 1,5 млн руб.

от 500 000 до 1 млн руб

от 300 000 до 700 000 руб.

от 100 000 до 300 000 руб.

Обработка без согласия или с нарушением требований к нему

от 300 000 до 500 000 руб.

от 150 000 до 300 000 руб.

от 50 000 до 100 000 руб.

Обработка данных без правовых оснований или несовместимая с целями

Также есть штрафы по ст. 13.11 КоАП за другие правонарушения.

Для юридических лиц и ИП — от 100 000 до 300 000 рублей. Для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. Роскомнадзор использует автоматический мониторинг и сверяет данные сайтов с реестром. Отсутствие записи выявляется быстро, поэтому откладывать подачу заявления нельзя.

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по уведомлению Роскомнадзора предусмотрен штраф по части 10 статьи 13.11 КоАП .

13. Какой штраф предусмотрен за отсутствие уведомления

Регистрация в реестре не подтверждает, что компания полностью выполнила требования к работе с ПДн. Уведомление, локальные документы, формы на сайте и фактические процессы должны соответствовать друг другу, а установленные меры защиты — действительно применяться. Чтобы найти расхождения до того, как ими заинтересуется Роскомнадзор, можно провести комплексный аудит обработки персональных данных .

Внедрение этих мер занимает время, но создает систему, к которой не смогут придраться инспекторы.

Уничтожение данных . При достижении цели обработки данные уничтожаются в течение 30 дней. По итогам — акт с указанием, какие данные, с какого носителя и каким способом удалены. Бумажные документы — через шредер, электронные — с гарантированным стиранием.

Внутренний контроль . Раз в полгода проверяйте: совпадают ли данные в уведомлении с реальностью, актуальны ли локальные акты, нет ли лишних доступов. Результаты оформляйте актом.

Инциденты . Заранее определите порядок: кто фиксирует факт, кто уведомляет Роскомнадзор, кто проводит внутреннее расследование. Уведомление — в течение 24 часов, отчет по итогам расследования — в течение 72 часов.

Обучение персонала . Первичный инструктаж — при приеме на работу. Повторный — раз в год или при изменении процессов. Сотрудники подписывают обязательство о неразглашении. В журнале фиксируются дата, тема и состав участников.

Физическая защита помещений . Серверные и кабинеты с документами закрываются на ключ. Список допущенных — приказом. Факт сдачи и приема помещений фиксируется в журнале. Доступ посторонних — только с сопровождением.

Резервное копирование . Копии создаются ежедневно или еженедельно в зависимости от объема данных. Хранятся на отдельном носителе, не в том же помещении, что основные данные. Восстановление проверяется тестовыми прогонами раз в квартал.

Антивирусная защита . На всех рабочих станциях устанавливается антивирус с автоматическим обновлением. Проверки — по расписанию, не реже раза в неделю. Отключение антивируса сотрудниками запрещается.

Парольная защита . Минимальные требования: длина от 8 символов, использование букв, цифр и спецсимволов, смена раз в 90 дней, запрет на одинаковые пароли для разных систем. Пароли не хранятся в открытом виде и не передаются по почте.

Учет носителей . Флешки, внешние диски, жесткие диски учитываются по заводским номерам в журнале. Хранятся в сейфе или запираемом шкафу. Вынос за пределы офиса — только по разрешению ответственного. Уничтожение — по акту с указанием способа.

Доступы и матрица . Составьте список должностей, которым нужен доступ к данным. Для каждой определите уровень: чтение, редактирование, удаление. Матрица утверждается приказом. При увольнении сотрудника доступ блокируется в тот же день, при переводе — пересматривается.

Ответственные лица . Ответственный за организацию обработки назначается приказом руководителя. Он контролирует соблюдение закона, обучает сотрудников и взаимодействует с Роскомнадзором. Администратор информационной безопасности отвечает за техническую защиту: настраивает доступы, следит за антивирусом, ведет журналы. В малом бизнесе обе роли может совмещать один человек.

Оформить только документы недостаточно — нужно, чтобы все меры реально работали на практике.

14. Как оператору обрабатывать персональные данные без рисков

Игнорирование предписания — это отдельное нарушение по статье 19.5 КоАП . Штраф для ИП — до 2 000 рублей, для юрлиц — до 20 000 рублей.

Шаг 7. Проверьте, что нарушение устранено. Убедитесь, что все требования выполнены полностью. Если что-то упущено, Роскомнадзор может назначить повторную проверку.

Шаг 6. Направьте отчет в срок. Соблюдайте срок, указанный в предписании. Обычно это 10–30 дней. Если не успеваете, лучше запросить продление, чем сорвать срок.

Шаг 5. Подготовьте отчет. В отчете укажите, что именно сделано, приложите подтверждения: копии документов, скриншоты, акты. Отчет направляется в то же подразделение, которое вынесло предписание.

Шаг 4. Устраните нарушение. Выполните каждое требование по порядку. Если речь о документах — подготовьте их. Если о данных — удалите или скорректируйте. Фиксируйте каждое действие: это понадобится для отчета.

Шаг 3. Назначьте ответственного. Кто-то должен контролировать исполнение: собирать документы, вносить изменения, готовить отчет. Если ответственного нет, назначьте его приказом.

Шаг 2. Определите, что требуется. Предписание может содержать несколько требований: например, опубликовать политику, оформить согласие, удалить данные, актуализировать данные в реестре операторов. Составьте список конкретных действий.

Шаг 1. Изучите документ. Прочитайте предписание внимательно. В нем указано, какое нарушение выявлено, что нужно сделать и в какой срок. Обратите внимание на дату вынесения: от нее отсчитывается время на исправление.

15. Что делать, если получили предписание Роскомнадзора

Проведем аудит: сверим сведения в реестре Роскомнадзора с фактическими процессами, проверим документы, сайт, согласия, порядок хранения и передачи данных. По итогам определим нарушения и составим перечень того, что необходимо исправить

Регулярная самопроверка выявляет расхождения до того, как их заметит ведомство.

Перед проверками и сделками . Перед визитом Роскомнадзора, перед сделкой с контрагентом или при участии в тендере проверьте реестр заранее. Это убережет от неприятных сюрпризов.

Раз в год для стабильных процессов . Если ничего не меняется, достаточно ежегодной проверки. Но даже в стабильном бизнесе появляются новые сотрудники или обновляются программы — не игнорируйте эти изменения.

Раз в квартал для активного бизнеса . Если компания регулярно запускает новые сервисы, меняет подрядчиков или расширяет штат, самопроверка нужна чаще. Это занимает несколько минут: ввести ИНН, открыть карточку, сверить данные.

После любых изменений . Новый сотрудник, новая CRM, запуск сайта с формой, смена адреса — каждый такой факт должен отражаться в уведомлении. Проверяйте реестр сразу после того, как процесс изменился.

Сведения устаревают вместе с бизнесом, и за этим нужно следить. Их нужно проверять в ряде случаев.

16. Как часто нужно проверять сведения в реестре

Это правда только при полном отсутствии автоматизации: данные записываются исключительно в бумажные журналы, не попадают в компьютер, смартфон или облако. Но как только вы переносите те же данные в Excel, заносите в CRM или отправляете по электронной почте, обработка становится автоматизированной — и обязанность подать уведомление возникает.

Миф № 5: «Если данные обрабатываются на бумаге, уведомление не нужно»

Устаревшие сведения — такое же нарушение, как и отсутствие уведомления. Если вы переехали, сменили ответственного или начали обрабатывать новые данные, а в реестре все по-старому, проверяющий зафиксирует расхождение. Изменения вносятся не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, когда они произошли.

Никакого свидетельства не существует. После подачи уведомления вы просто появляетесь в открытом реестре на сайте Роскомнадзора. Любой может ввести ваш ИНН и увидеть запись. Подтверждением регистрации служит сама запись, а не бумажный документ.

Подать уведомление — только первый шаг. Дальше начинается постоянная работа. Вы обязаны отвечать на запросы людей, чьи данные обрабатываете, — в течение 10 рабочих дней. Если случилась утечка, сообщить в Роскомнадзор за 24 часа. Если изменились процессы — актуализировать сведения в реестре. Регистрация не освобождает от этих обязанностей, а, наоборот, фиксирует их за вами.

Это не так. Закон не делит операторов на больших и маленьких. Если вы — ИП с одним сайтом, где есть форма обратной связи, вы уже оператор и обязаны состоять в реестре. Если вы — самозанятый, который собирает телефоны клиентов через мессенджер, вы тоже оператор. Масштаб бизнеса не имеет значения: важна сама обработка данных.

Вокруг реестра много мифов, из-за которых бизнес ошибается. Разберем каждый простыми словами.

Не уверены, что одного уведомления в Роскомнадзор достаточно? Проверим, как в компании организована обработка ПДн, подготовим необходимые документы, поможем зарегистрироваться или актуализировать сведения в реестре и устранить нарушения

Подать заявление в Роскомнадзор — это первый шаг. За ним следует постоянная работа по поддержанию системы в актуальном состоянии. Чем раньше выстроены процессы, тем ниже риски.

Данные сверены с ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

19. Часто задаваемые вопросы

Можно ли подать заявление в Роскомнадзор через Госуслуги?

Да. Для этого нужна подтвержденная учетная запись. Если действуете от имени организации, ваш аккаунт должен быть привязан к профилю компании на портале.

Где найти пример заполнения заявления в Роскомнадзор?

Образцы есть на официальном сайте ведомства, но использовать их нужно с осторожностью: чужие цели и категории данных не совпадут с вашими процессами. Лучше заполнять форму на основе собственного аудита.

Как заполнить уведомление в Роскомнадзор, чтобы его приняли с первого раза?

Соберите данные до начала работы с формой: реквизиты, цели, категории субъектов и данных, правовые основания, меры защиты. Сверьте все с ЕГРЮЛ или ЕГРИП и внутренними документами. Не отмечайте лишнего.

Что такое регистрация в Роскомнадзоре и чем она подтверждается?

Это внесение в реестр операторов ПДн. Свидетельство не выдается — подтверждением служит сама запись в открытом реестре.

Нужно ли уведомление Роскомнадзора для ИП?

Да, если ИП обрабатывает персданные: ведет кадровый учет, собирает контакты клиентов через сайт или CRM. Исключение — обработка только на бумаге.

Нужно ли уведомление Роскомнадзора для ООО?

Да, любая организация с сотрудниками или клиентской базой обязана подать уведомление. Даже если обработка минимальна, но автоматизирована, обязанность возникает.

Нужно ли уведомление Роскомнадзора для самозанятых?