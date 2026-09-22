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Объявления в Федресурсе: какие бывают и как найти по ИНН

Объявления в Федресурсе: какие бывают и как найти по ИНН

Организации и ИП обязаны в ряде случаев публиковать объявления на Федресурсе: например, если закрывают бизнес или передают имущество в лизинг. Рассказываем, какие сообщения размещаются обязательно, в какой срок, как это сделать и что будет, если не опубликовать сведения вовремя.

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1.Что называют объявлениями в Федресурсе

Под объявлениями часто подразумевается неофициальное название сообщений, которые компании и ИП размещают в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Но с юридической точки зрения правильно называть такие публикации именно сообщениями.

Каждое сообщение в Федресурсе фиксирует юридически значимый факт: решение о ликвидации, смену директора, залог имущества, результаты аудита и т.д. Записи открыты и общедоступны — любой желающий может проверить контрагента или убедиться, что компания исполнила обязанность по раскрытию.

2. Как найти объявление в Федресурсе

Поиск доступен на официальном сайте fedresurs.ru. Регистрация не нужна.

1. Как найти сообщение по ИНН

  1. Откройте fedresurs.ru.

  2. Введите ИНН компании в поисковую строку.

  3. Нажмите «Найти».

  4. Откройте карточку организации.

  5. Перейдите в раздел с сообщениями.

  6. Система покажет все публикации в Федресурсе по этому ИНН: дату, тип и текст.

2. Можно ли искать по ОГРН

Да. ОГРН, как и ИНН, является уникальным идентификатором. Введите его в поисковую строку, результат будет тем же. Поиск по наименованию тоже работает, но желательно указать точное название организации: система не всегда корректно обрабатывает сокращения и опечатки.

3. Как проверить, что сообщение действительно опубликовано

Сообщение считается опубликованным, когда оно отображается в открытой карточке компании со статусом «Опубликовано». Черновик в личном кабинете публикацией не является. Если запись не появилась в течение нескольких часов после оплаты, проверьте статус в личном кабинете или обратитесь в поддержку.

Публикации в Федресурсе без ошибок и штрафов

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4. Какие объявления и сообщения публикуют в Федресурсе

Теперь о том, какие сообщения публикуют в Федресурсе. Перечень закреплен в статье 7.1 закона № 129-ФЗ. Рассмотрим основные группы.

1. Корпоративные события

  • № 1. Ликвидация. Кто публикует: ликвидатор.

  • № 2. Реорганизация. Кто публикует: каждая компания-участник.

При уменьшении уставного капитала, смене директора или изменении юридического адреса объявление в Федресурсе также публикуется в течение трех раб. дней самой организацией.

2. Финансовое состояние и отчетность

  • № 1. Стоимость чистых активов АО. Кто публикует: акционерное общество.

  • № 2. Результаты обязательного аудита. Кто публикует: сама организация, если ее отчетность подлежит обязательному аудиту.

3. Залог, гарантии и финансовые сделки

  • № 1. Залог движимого имущества. Кто публикует: залогодатель.

  • № 2. Независимая гарантия. Кто публикует: гарант. Исключение — банковские гарантии и гарантии ВЭБ.РФ: в этом случае публикация не нужна.

  • № 3. Договор факторинга. Кто публикует: клиент, уступающий денежное требование.

  • № 4. Лизинг. Кто публикует: лизингодатель.

4. Банкротство

  • № 1. Намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кто публикует: должник или кредитор.

  • № 2. Введение процедуры наблюдения. Кто публикует: арбитражный управляющий.

5. Другие случаи

  • № 1. Членство в СРО. Кто публикует: сама организация или ИП — член СРО.

  • № 2. Концессионное соглашение. Кто публикует: концессионер.

  • № 3. Продажа предприятия или передача его в аренду. Кто публикует: собственник предприятия — продавец или арендодатель.

Список сообщений в Федресурсе не ограничивается этим перечнем: специальные законы могут добавлять свои основания.

Поможем опубликовать сообщение в Федресурсе без ошибок и штрафов

Подскажем, какие сведения необходимо раскрыть, подготовим текст сообщения и проконсультируем по срокам публикации в соответствии с требованиями законодательства

5. В какой срок публикуют сведения в Федресурсе

Основной срок — три рабочих дня с даты события. Отсчет начинается со следующего р/д после даты, указанной в документе.

Для отдельных событий действуют специальные сроки:

  • реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц;

  • намерение о банкротстве — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.

Обязательные сообщения в Федресурсе нужно публиковать вовремя. Опоздание грозит штрафом и отказом ФНС в регистрации.

6. Как проверить, что объявление опубликовано правильно

После публикации проверьте несколько пунктов:

  • тип сообщения соответствует событию;

  • данные совпадают с документами и ЕГРЮЛ;

  • дата события указана верно;

  • срок для кредиторов не меньше установленного законом.

Сохраните подтверждение: номер сообщения, ссылку на карточку и чек об оплате.

7. Что делать, если в опубликованном сообщении нашли ошибку

Отредактировать или удалить опубликованное сообщение нельзя. Единственный способ исправить ошибку — разместить новое сообщение в Федресурсе с корректными данными. В тексте укажите, что оно уточняет ранее размещенную информацию.

Новая публикация оплачивается отдельно. Сохраните оба сообщения: проверяющий увидит и первоначальную запись, и исправление.

8. Что будет, если не разместить обязательные сведения

Ответственность установлена статьей 14.25 КоАП.

  • Опоздание — предупреждение или штраф 5000 рублей для должностного лица.

  • Непубликация или недостоверные сведения — штраф от 5000 до 10 000 рублей.

  • Повторное нарушение — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

Кроме штрафа, отсутствие обязательных сообщений в Федресурсе останавливает регистрацию в ФНС. Вы не сможете завершить начатую процедуру, не разместив сведения в этом реестре.

Узнайте, какие сообщения ваша компания обязана публиковать в Федресурсе

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9. Как разместить объявление в Федресурсе

  • Шаг 1. Оформите квалифицированную электронную подпись, если ее еще нет. Подпись выпускается в аккредитованном удостоверяющем центре. При заказе укажите, что она нужна для работы на fedresurs.ru. УКЭП может быть оформлена на руководителя или уполномоченного сотрудника.

  • Шаг 2. Зайдите на официальный сайт fedresurs.ru и авторизуйтесь в личном кабинете. Вход выполняется по сертификату КЭП. Если система не видит подпись, проверьте срок действия сертификата, установку криптопровайдера и настройки браузера.

  • Шаг 3. Выберите тип сообщения из выпадающего списка. Сверьтесь с законом: тип сообщения должен соответствовать событию, которое вы раскрываете. Если будут нестыковки, размещенное сообщение по закону будет считаться неопубликованным.

  • Шаг 4. Заполните обязательные поля: дату события, реквизиты документа-основания и текст сообщения. Дата берется строго из документа — протокола или решения. Текст должен содержать все сведения, предусмотренные для выбранного типа.

  • Шаг 5. Проверьте данные на соответствие документам и ЕГРЮЛ. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с выпиской. Расхождение хотя бы в одном символе делает публикацию недостоверной.

  • Шаг 6. Подпишите сообщение электронной подписью и оплатите размещение. Стоимость — 1121,10 рубля. После оплаты сообщение появляется в открытом реестре. Если средства не поступили, публикация не состоится.

  • Шаг 7. Проверьте, что сообщение появилось в открытой карточке компании. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН или ОГРН и убедитесь, что запись отображается со статусом «Опубликовано». Сохраните подтверждение: номер сообщения, ссылку и чек об оплате.

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