Объявления в Федресурсе: какие бывают и как найти по ИНН

1.Что называют объявлениями в Федресурсе
Под объявлениями часто подразумевается неофициальное название сообщений, которые компании и ИП размещают в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). Но с юридической точки зрения правильно называть такие публикации именно сообщениями.
Каждое сообщение в Федресурсе фиксирует юридически значимый факт: решение о ликвидации, смену директора, залог имущества, результаты аудита и т.д. Записи открыты и общедоступны — любой желающий может проверить контрагента или убедиться, что компания исполнила обязанность по раскрытию.
2. Как найти объявление в Федресурсе
Поиск доступен на официальном сайте fedresurs.ru. Регистрация не нужна.
1. Как найти сообщение по ИНН
Откройте fedresurs.ru.
Введите ИНН компании в поисковую строку.
Нажмите «Найти».
Откройте карточку организации.
Перейдите в раздел с сообщениями.
Система покажет все публикации в Федресурсе по этому ИНН: дату, тип и текст.
2. Можно ли искать по ОГРН
Да. ОГРН, как и ИНН, является уникальным идентификатором. Введите его в поисковую строку, результат будет тем же. Поиск по наименованию тоже работает, но желательно указать точное название организации: система не всегда корректно обрабатывает сокращения и опечатки.
3. Как проверить, что сообщение действительно опубликовано
Сообщение считается опубликованным, когда оно отображается в открытой карточке компании со статусом «Опубликовано». Черновик в личном кабинете публикацией не является. Если запись не появилась в течение нескольких часов после оплаты, проверьте статус в личном кабинете или обратитесь в поддержку.
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4. Какие объявления и сообщения публикуют в Федресурсе
Теперь о том, какие сообщения публикуют в Федресурсе. Перечень закреплен в статье 7.1 закона № 129-ФЗ. Рассмотрим основные группы.
1. Корпоративные события
№ 1. Ликвидация. Кто публикует: ликвидатор.
№ 2. Реорганизация. Кто публикует: каждая компания-участник.
При уменьшении уставного капитала, смене директора или изменении юридического адреса объявление в Федресурсе также публикуется в течение трех раб. дней самой организацией.
2. Финансовое состояние и отчетность
№ 1. Стоимость чистых активов АО. Кто публикует: акционерное общество.
№ 2. Результаты обязательного аудита. Кто публикует: сама организация, если ее отчетность подлежит обязательному аудиту.
3. Залог, гарантии и финансовые сделки
№ 1. Залог движимого имущества. Кто публикует: залогодатель.
№ 2. Независимая гарантия. Кто публикует: гарант. Исключение — банковские гарантии и гарантии ВЭБ.РФ: в этом случае публикация не нужна.
№ 3. Договор факторинга. Кто публикует: клиент, уступающий денежное требование.
№ 4. Лизинг. Кто публикует: лизингодатель.
4. Банкротство
№ 1. Намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кто публикует: должник или кредитор.
№ 2. Введение процедуры наблюдения. Кто публикует: арбитражный управляющий.
5. Другие случаи
№ 1. Членство в СРО. Кто публикует: сама организация или ИП — член СРО.
№ 2. Концессионное соглашение. Кто публикует: концессионер.
№ 3. Продажа предприятия или передача его в аренду. Кто публикует: собственник предприятия — продавец или арендодатель.
Список сообщений в Федресурсе не ограничивается этим перечнем: специальные законы могут добавлять свои основания.
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5. В какой срок публикуют сведения в Федресурсе
Основной срок — три рабочих дня с даты события. Отсчет начинается со следующего р/д после даты, указанной в документе.
Для отдельных событий действуют специальные сроки:
реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц;
намерение о банкротстве — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
6. Как проверить, что объявление опубликовано правильно
После публикации проверьте несколько пунктов:
тип сообщения соответствует событию;
данные совпадают с документами и ЕГРЮЛ;
дата события указана верно;
срок для кредиторов не меньше установленного законом.
Сохраните подтверждение: номер сообщения, ссылку на карточку и чек об оплате.
7. Что делать, если в опубликованном сообщении нашли ошибку
Отредактировать или удалить опубликованное сообщение нельзя. Единственный способ исправить ошибку — разместить новое сообщение в Федресурсе с корректными данными. В тексте укажите, что оно уточняет ранее размещенную информацию.
Новая публикация оплачивается отдельно. Сохраните оба сообщения: проверяющий увидит и первоначальную запись, и исправление.
8. Что будет, если не разместить обязательные сведения
Ответственность установлена статьей 14.25 КоАП.
Опоздание — предупреждение или штраф 5000 рублей для должностного лица.
Непубликация или недостоверные сведения — штраф от 5000 до 10 000 рублей.
Повторное нарушение — до 50 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Кроме штрафа, отсутствие обязательных сообщений в Федресурсе останавливает регистрацию в ФНС. Вы не сможете завершить начатую процедуру, не разместив сведения в этом реестре.
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9. Как разместить объявление в Федресурсе
Шаг 1. Оформите квалифицированную электронную подпись, если ее еще нет. Подпись выпускается в аккредитованном удостоверяющем центре. При заказе укажите, что она нужна для работы на fedresurs.ru. УКЭП может быть оформлена на руководителя или уполномоченного сотрудника.
Шаг 2. Зайдите на официальный сайт fedresurs.ru и авторизуйтесь в личном кабинете. Вход выполняется по сертификату КЭП. Если система не видит подпись, проверьте срок действия сертификата, установку криптопровайдера и настройки браузера.
Шаг 3. Выберите тип сообщения из выпадающего списка. Сверьтесь с законом: тип сообщения должен соответствовать событию, которое вы раскрываете. Если будут нестыковки, размещенное сообщение по закону будет считаться неопубликованным.
Шаг 4. Заполните обязательные поля: дату события, реквизиты документа-основания и текст сообщения. Дата берется строго из документа — протокола или решения. Текст должен содержать все сведения, предусмотренные для выбранного типа.
Шаг 5. Проверьте данные на соответствие документам и ЕГРЮЛ. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с выпиской. Расхождение хотя бы в одном символе делает публикацию недостоверной.
Шаг 6. Подпишите сообщение электронной подписью и оплатите размещение. Стоимость — 1121,10 рубля. После оплаты сообщение появляется в открытом реестре. Если средства не поступили, публикация не состоится.
Шаг 7. Проверьте, что сообщение появилось в открытой карточке компании. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН или ОГРН и убедитесь, что запись отображается со статусом «Опубликовано». Сохраните подтверждение: номер сообщения, ссылку и чек об оплате.
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