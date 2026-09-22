Объявления в Федресурсе: какие бывают и как найти по ИНН

7. Что делать, если в опубликованном сообщении нашли ошибку

Отредактировать или удалить опубликованное сообщение нельзя. Единственный способ исправить ошибку — разместить новое сообщение в Федресурсе с корректными данными. В тексте укажите, что оно уточняет ранее размещенную информацию.

Новая публикация оплачивается отдельно. Сохраните оба сообщения: проверяющий увидит и первоначальную запись, и исправление.