Федресурс для организации в 2026 году: что публиковать и как проверить сведения 

2. Кто обязан публиковаться на Федресурсе

Это должны делать все без исключения юридические лица при наступлении событий, указанных в ст. 7.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ . Обязанность не зависит от размера компании или сферы деятельности.

Теперь о том, нужно ли ООО публиковаться на Федресурсе. Сообщение обязательно публикуется, если произошло событие, которое закон требует раскрыть: ликвидация, реорганизация, смена директора, залог имущества, результаты аудита.

Федресурс для юридических лиц охватывает и индивидуальных предпринимателей: правила статьи 7.1 закона № 129-ФЗ применяются к ИП так же, как к организациям, но с учетом формы ведения бизнеса.