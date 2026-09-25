Федресурс для организации в 2026 году: что публиковать и как проверить сведения 

1. Что такое Федресурс для организации простыми словами
Федресурс — это электронный реестр, где собраны юридически значимые сведения о фактах деятельности компаний. У него есть официальное название — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, сокращенно ЕФРСФДЮЛ.
Реестр доступен любому пользователю. Банки проверяют здесь заемщиков, контрагенты — партнеров, налоговая — сверяет данные с ЕГРЮЛ. Для проверки не нужно регистрироваться — достаточно зайти на официальный сайт и ввести название компании, ИНН или ОГРН.
2. Кто обязан публиковаться на Федресурсе
Это должны делать все без исключения юридические лица при наступлении событий, указанных в ст. 7.1 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ . Обязанность не зависит от размера компании или сферы деятельности.
Теперь о том, нужно ли ООО публиковаться на Федресурсе. Сообщение обязательно публикуется, если произошло событие, которое закон требует раскрыть: ликвидация, реорганизация, смена директора, залог имущества, результаты аудита.
Федресурс для юридических лиц охватывает и индивидуальных предпринимателей: правила статьи 7.1 закона № 129-ФЗ применяются к ИП так же, как к организациям, но с учетом формы ведения бизнеса.
3. Какие сведения публикуются в Федресурсе
Сведения об организации в Федресурсе включают:
данные из ЕГРЮЛ, которые система подгружает автоматически;
сообщения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала;
сведения о смене директора и адреса;
информацию о залоге движимого имущества;
результаты обязательного аудита;
сведения о стоимости чистых активов АО;
уведомления о банкротстве;
данные о членстве в СРО.
4. Что попадает в Федресурс автоматически, а что организация публикует сама
Автоматически из ЕГРЮЛ поступают базовые сведения: наименование, ИНН, ОГРН, адрес, данные о руководителе. Эти записи дублируют реестр и не требуют действий компании.
Что организация должна публиковать на Федресурсе самостоятельно:
решение о ликвидации;
уведомление о реорганизации;
уменьшение уставного капитала;
сведения о залоге;
результаты аудита;
намерение о банкротстве;
иную информацию, предусмотренную ст. 7.1 ФЗ №-129.
Это те факты, которые не фиксируются в ЕГРЮЛ автоматически.
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5. Когда организация должна сама разместить сообщение
Публикация на Федресурсе для юридических лиц обязательна при наступлении событий:
ликвидация;
реорганизация в любой форме;
уменьшение уставного капитала;
смена директора;
изменение юридического адреса;
залог движимого имущества;
выдача независимой гарантии;
заключение договора факторинга;
результаты обязательного аудита;
стоимость чистых активов АО;
намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве;
членство в СРО;
результаты обязательной оценки имущества.
6. Как понять, нужно ли вашей организации публиковать сообщение
Проверьте по шагам.
Зафиксируйте событие, которое произошло в компании.
Найдите норму, требующую раскрыть это событие.
Определите, кто должен разместить сообщение: компания, ликвидатор, залогодатель.
Установите дату события — от нее считается срок.
Определите тип сообщения и срок публикации.
Рассмотрим несколько наглядных примеров:
Пример 1. Смена директора. Общее собрание участников приняло решение о назначении нового генерального директора 10 марта. Запись о смене руководителя вносится в ЕГРЮЛ налоговой, но это не отменяет обязанности компании опубликовать уведомление в Федресурсе. Срок — три рабочих дня с даты решения. Обязанное лицо — сама организация. Если публикации не будет, ФНС может отказать в регистрации изменений.
Пример 2. Залог оборудования. Компания получила кредит под залог производственной линии и заключила договор залога 5 апреля. Обязанность публикации лежит на залогодателе — то есть на самой компании. Срок — три р/д с даты договора. В сообщении указываются сведения о залогодателе и залогодержателе, описание имущества и реквизиты договора.
Пример 3. Реорганизация в форме присоединения. Две компании решили объединиться: одна присоединяется к другой. Решения оформлены протоколами 12 июня. Каждая компания-участник публикует собственное уведомление. Срок — три рабочих дня с даты решения, затем повторная публикация через месяц.
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7. В какой срок организация должна разместить сведения
Срок публикации на Федресурсе — три рабочих дня с даты наступления события. Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты, указанной в документе.
Для отдельных событий действуют специальные сроки и условия:
реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом в месяц;
намерение о банкротстве — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
Пример 1. Ликвидация. Решение о ликвидации принято 7 августа, в пятницу. Следующий рабочий день — понедельник, 10 августа. Три рабочих дня: 10, 11 и 12 августа. Крайний срок публикации — среда, 12 августа.
Пример 2. Реорганизация. Решение о реорганизации принято 1 сентября, во вторник. Первый рабочий день — среда, 2 сентября. Первая публикация — не позднее 4 сентября. Вторая — не через 30 календарных дней, то есть 4 октября.
Пример 3. Банкротство. Компания планирует подать заявление в арбитражный суд 1 декабря. Уведомление о намерении нужно опубликовать не менее чем за 15 календарных дней до этой даты — то есть не позднее 16 ноября.
Штраф за непубликацию на Федресурсе — до 10 000 рублей для должностного лица при первом нарушении, до 50 000 рублей или дисквалификация при повторном. Кроме того, если в реестре не разместить сообщение вовремя, налоговая откажет в регистрации изменений.
8. Как проверить организацию в Федресурсе по ИНН
Проще всего проверить в Федресурсе по ИНН.
Откройте fedresurs.ru.
Введите ИНН в поисковую строку.
Откройте карточку организации в Федресурсе.
Изучите список сообщений.
В результате вам будут доступны все сведения об организации в Федресурсе по ИНН, которые когда-либо были размещены.
9. Как разместить сообщение в Федресурсе
Шаг 1. Оформите квалифицированную электронную подпись. Без нее подать сообщение через ЛК не получится. Подпись выпускается в аккредитованном удостоверяющем центре на руководителя или уполномоченного сотрудника. При заказе уточните, что она нужна для работы на fedresurs.ru.
Шаг 2. Войдите в личный кабинет на fedresurs.ru по сертификату КЭП. Перед этим убедитесь, что на компьютере установлен криптопровайдер, а сайт добавлен в доверенные узлы браузера.
Шаг 3. В разделе «Сообщения» выберите тип публикации из предложенного списка. Тип должен точно соответствовать событию: для ликвидации — один, для реорганизации — другой, для залога — третий. Ошибка в выборе делает публикацию недействительной.
Шаг 4. Заполните поля формы. Внесите дату события — она берется из документа-основания. Укажите реквизиты этого документа: вид, номер, дату. Подготовьте текст сообщения — он должен содержать все сведения, предусмотренные для выбранного типа.
Шаг 5. Сверьте заполненные данные с документами и выпиской из ЕГРЮЛ. Наименование, ИНН, ОГРН и адрес должны совпадать с реестром. Расхождение даже в одном символе делает публикацию недостоверной.
Шаг 6. Подпишите сообщение электронной подписью и оплатите размещение. Стоимость — 1121,10 рубля. Без оплаты публикация не состоится.
Шаг 7. Проверьте результат. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН или ОГРН компании и откройте карточку. Сообщение должно отображаться со статусом «Опубликовано». Сохраните ссылку, номер записи и чек об оплате — они пригодятся при проверке.
Публичный профиль юридического лица на Федресурсе формируется из сведений, размещенных самой организацией. Чем аккуратнее вы ведете публикации, тем выше доверие контрагентов и ниже риск штрафов. Если вы никогда не публиковались в реестре или есть сомнения, доверьте эту работу юристам. Они подготовят грамотный текст сообщения и самостоятельно разместят его в ЕФРСФДЮЛ.
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