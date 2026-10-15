Публикация в Федресурсе в 2026–2027 году: полный порядок, сроки, тариф и ответственность

Что нужно для самостоятельной публикации и сколько это реально занимает

Для самостоятельной работы с личным кабинетом нужно:

квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная на руководителя или уполномоченного сотрудника;

установленный криптопровайдер (например, КриптоПро CSP) и браузер с нужными плагинами;

регистрация в личном кабинете на fedresurs.ru с входом по КЭП (для физических лиц и ИП доступен вход через Госуслуги);

положительный баланс лицевого счета организации в системе для оплаты публикации.

Важная оговорка: 1–2 часа — это минимальное время именно технического размещения уже готового, корректно оформленного сообщения, и оно достижимо только при одном условии — у вас уже есть рабочая КЭП, настроенный криптопровайдер и браузер, зачисленная оплата и правильно составленный текст. На практике для компании, которая публикуется впервые или делает это нерегулярно, основное время и основной риск связаны не с самим кликом «опубликовать», а со всем, что происходит до него: оформление КЭП в удостоверяющем центре занимает несколько дней и стоит денег, настройка криптопровайдера и плагинов браузера нередко требует обращения в техподдержку, а унифицированных шаблонов текста для многих видов сообщений просто нет — легко ошибиться в формулировке.

Здесь есть еще один нюанс, который стоит учитывать: у Федресурса нет редакционной проверки заявки перед публикацией. Сообщение уходит в реестр сразу после оплаты, без промежуточного контроля, поэтому неверно выбранный тип события или ошибка в формулировке становится публичной немедленно — исправить ее можно только повторной, отдельно оплачиваемой публикацией. Именно в этой части — получение КЭП, настройка рабочего места и безошибочная формулировка текста с первого раза — чаще всего и теряется время, а не в самой технической процедуре размещения.