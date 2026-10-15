Публикация в Федресурсе в 2026–2027 году: полный порядок, сроки, тариф и ответственность

Разбираем, кто обязан публиковать сведения, в какие сроки, сколько это стоит на 2026 год и что грозит за нарушение порядка.
Что такое Федресурс и зачем нужна публикация
Федресурс создан для централизованного сбора и публичного раскрытия юридически значимой информации о компаниях и предпринимателях. У него две стороны: обязательная публикация сведений (закон прямо требует от организаций самостоятельно размещать сообщения о ряде событий) и открытая проверка — любой пользователь может бесплатно посмотреть историю публикаций по интересующей его компании.
Информация в реестре признается юридически значимой: банки, контрагенты, суды и государственные органы используют ее как источник достоверных сведений, а не просто справочную подборку. Важно отличать сам реестр и его официальный сайт fedresurs.ru от сторонних сервисов-посредников: такие сервисы помогают с подготовкой и подачей сообщений, но не являются самим реестром, а оказывают услугу по взаимодействию с ним.
Кто обязан публиковать сведения
Перечень обязанных субъектов широк и не зависит от размера бизнеса или сферы деятельности:
юридические лица — ООО, АО, НКО, вообще все организации без исключения;
индивидуальные предприниматели;
финансовые агенты — например, при заключении договоров факторинга;
оценочные организации — при размещении результатов обязательной оценки имущества (отдельное основание, ст. 8.1 ФЗ № 135-ФЗ);
участники саморегулируемых организаций — при вступлении, изменении статуса или выходе из СРО.
Полный перечень категорий сообщений
Корпоративные события
Начало и завершение реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование);
решение о ликвидации юридического лица;
увеличение или уменьшение уставного капитала;
изменение места нахождения (юридического адреса);
смена единоличного исполнительного органа — руководителя компании.
Финансовое состояние и банкротство
Признаки несостоятельности (банкротства);
введение арбитражным судом процедуры банкротства — наблюдения, финансового оздоровления и так далее;
намерение кредитора или самого должника обратиться с заявлением о банкротстве;
-стоимость чистых активов — особенно значимо для АО, если показатель опускается ниже размера уставного капитала.
Отчетность и аудит
Организации, обязанные проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности или раскрывать ее в СМИ, публикуют структурированные сведения об отчетности и о результатах аудита — включая случаи, когда отчетность и заключение аудитора не предоставляются в ГИРБО (пп. «л2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129-ФЗ).
Обеспечительные обязательства
Залог движимого имущества — отдельно публикуются сообщения о возникновении, изменении и прекращении права залога, каждое со своим составом сведений;
независимая гарантия (кроме банковской);
договор факторинга (финансирования под уступку денежного требования);
финансовая аренда (лизинг);
поручительство и иные обеспечительные обязательства по сделкам.
Лицензии и СРО
Получение, переоформление, приостановление или аннулирование лицензии на определенный вид деятельности;
вступление, изменение статуса или выход из саморегулируемой организации.
Крупные сделки и имущественные изменения
Совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью;
продажа предприятия или передача его в аренду как имущественного комплекса;
результаты обязательной оценки имущества (ст. 8.1 ФЗ № 135-ФЗ) — например, при приватизации, выкупе государственного имущества или вкладе в уставный капитал; публикует заказчик оценки, а не оценщик, срок — 10 рабочих дней с даты принятия отчета.
Концессионные соглашения
Если компания — концессионер, она обязана опубликовать сообщение о заключении концессионного соглашения (ст. 39 ФЗ № 115-ФЗ). Порядок и сроки устанавливаются самим решением о заключении соглашения; без публикации соглашение может быть признано недействительным.
Сроки публикации — таблица по видам событий
Событие
Срок публикации
Большинство сообщений (смена адреса, директора, лицензии и др.)
3 рабочих дня с даты события
Ликвидация
3 рабочих дня с даты решения
Реорганизация
2 публикации: сразу после решения и повторно не ранее чем через 30 дней
Уменьшение уставного капитала
2 публикации: сразу после решения и повторно не ранее чем через 30 дней
Намерение обратиться с заявлением о банкротстве
Не менее 15 дней до подачи заявления в арбитражный суд
Результаты обязательной оценки имущества
10 рабочих дней с даты принятия отчета
Залог движимого имущества
3 рабочих дня с момента заключения, изменения или прекращения договора
Повторная публикация при реорганизации и уменьшении уставного капитала — не формальность, а способ дать кредиторам дополнительное время узнать о процедуре и успеть предъявить требования.
Нужно разместить сообщение в Федресурсе в установленный срок? Если срок уже идет, необязательно самостоятельно получать КЭП, настраивать криптопровайдер и разбираться с личным кабинетом. Через сервис «Федресурс Онлайн» сообщение можно подготовить и опубликовать дистанционно. От клиента требуется всего 2 документа, собственная квалифицированная электронная подпись не нужна, а госпошлина уже включена в стоимость услуги.
Сколько стоит публикация в 2026 году
С 1 июля 2026 года плата оператору за стандартное сообщение составляет 1 121,10 ₽. Это актуальный тариф на сегодня — важно ориентироваться именно на него, а не на более ранние значения: до 1 июля 2026 года действовал тариф 1 061,76 ₽, а тариф периодически пересматривается, поэтому перед конкретной публикацией стоит проверять его актуальность на самом портале.
После поступления оплаты сообщение, как правило, публикуется не позднее следующего рабочего дня, а при самостоятельной подаче с электронной подписью — обычно значительно быстрее (см. следующий раздел).
Что нужно для самостоятельной публикации и сколько это реально занимает
Для самостоятельной работы с личным кабинетом нужно:
квалифицированная электронная подпись (КЭП), оформленная на руководителя или уполномоченного сотрудника;
установленный криптопровайдер (например, КриптоПро CSP) и браузер с нужными плагинами;
регистрация в личном кабинете на fedresurs.ru с входом по КЭП (для физических лиц и ИП доступен вход через Госуслуги);
положительный баланс лицевого счета организации в системе для оплаты публикации.
Важная оговорка: 1–2 часа — это минимальное время именно технического размещения уже готового, корректно оформленного сообщения, и оно достижимо только при одном условии — у вас уже есть рабочая КЭП, настроенный криптопровайдер и браузер, зачисленная оплата и правильно составленный текст. На практике для компании, которая публикуется впервые или делает это нерегулярно, основное время и основной риск связаны не с самим кликом «опубликовать», а со всем, что происходит до него: оформление КЭП в удостоверяющем центре занимает несколько дней и стоит денег, настройка криптопровайдера и плагинов браузера нередко требует обращения в техподдержку, а унифицированных шаблонов текста для многих видов сообщений просто нет — легко ошибиться в формулировке.
Здесь есть еще один нюанс, который стоит учитывать: у Федресурса нет редакционной проверки заявки перед публикацией. Сообщение уходит в реестр сразу после оплаты, без промежуточного контроля, поэтому неверно выбранный тип события или ошибка в формулировке становится публичной немедленно — исправить ее можно только повторной, отдельно оплачиваемой публикацией. Именно в этой части — получение КЭП, настройка рабочего места и безошибочная формулировка текста с первого раза — чаще всего и теряется время, а не в самой технической процедуре размещения.
Пошаговая инструкция
1. Авторизуйтесь в личном кабинете. Войдите на fedresurs.ru, используя КЭП (представители юридических лиц) или учетную запись Госуслуг (физические лица и ИП).
2. Создайте сообщение. В разделе «Сообщения» нажмите «Создать сообщение» и выберите тип события из предложенного списка — перечень строго соответствует закону.
3. Заполните форму. Укажите данные организации, описание события и приложите подтверждающие документы (протокол, решение, приказ, договор). Формулировки должны соответствовать внутреннему документу-основанию, без произвольных трактовок.
4. Проверьте и подпишите. Внимательно сверьте реквизиты, даты и формулировки, затем подпишите сообщение КЭП организации.
5. Оплатите публикацию. Если баланс лицевого счета достаточен, сообщение можно опубликовать сразу; если нет — сформируйте счет, оплатите его любым удобным способом и после зачисления средств завершите публикацию вручную — автоматической отправки после пополнения счета не происходит.
6. Сохраните подтверждение. После публикации сообщение отображается в открытой части реестра — это и есть подтверждение размещения.
Как исправить ошибку в уже опубликованном сообщении
Опубликованное сообщение нельзя отредактировать или удалить — запись в реестре сохраняется навсегда. Если после публикации обнаружена ошибка:
1. Подготовьте новое сообщение того же типа, явно указав, что оно уточняет или исправляет ранее размещенную информацию, с правильными сведениями.
2. Оплатите новую публикацию — плата взимается за каждое сообщение отдельно, включая корректирующее.
3. Сохраните оба сообщения: первоначальное и исправленное. При проверке регистрирующий орган видит обе записи, и наличие корректирующего сообщения подтверждает, что ошибка была замечена и устранена.
Ошибку проще предотвратить до публикации. Сообщение в Федресурсе нельзя отредактировать после размещения. Если неверно указать событие, реквизиты или формулировку, потребуется отдельное корректирующее сообщение и новая оплата.
В «Федресурс Онлайн» перед размещением специалисты подготавливают текст сообщения по документам клиента и публикуют его в реестре.
Это особенно актуально для ликвидации, реорганизации, уменьшения уставного капитала и других событий, где сведения Федресурса затем сопоставляются с документами организации.
Ответственность за непубликацию или недостоверные сведения
Нарушение порядка и сроков публикации влечет административную ответственность по ст. 14.25 КоАП, которая налагается на должностное лицо организации, а не на саму компанию:
предупреждение или штраф 5 000 ₽ — за несвоевременное размещение сообщения (ч. 6 ст. 14.25 КоАП);
штраф от 5 000 до 10 000 ₽ — за непредставление сведений или представление заведомо недостоверных данных (ч. 7 ст. 14.25 КоАП);
штраф от 10 000 до 50 000 ₽ либо дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет — за повторное нарушение в течение года или внесение заведомо ложных сведений (ч. 8 ст. 14.25 КоАП).
Дисквалификация назначается судом, а не налоговым органом, и представляет собой запрет занимать руководящие должности, входить в совет директоров или управлять любым юридическим лицом на установленный срок.
Отдельный, не менее значимый риск — отказ ФНС в государственной регистрации ликвидации, реорганизации или уменьшения уставного капитала (ст. 23 ФЗ № 129-ФЗ), если соответствующая публикация в Федресурсе отсутствует или не соответствует поданным документам: налоговая автоматически сверяет данные реестра с документами на регистрацию.
При банкротстве есть и третий уровень ответственности — субсидиарная. Согласно ст. 61.11 ФЗ № 127-ФЗ, невнесение в Федресурс обязательных сведений либо внесение недостоверных сведений на дату возбуждения дела о банкротстве — одно из оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по его долгам. Это особенно серьезно, поскольку отсутствие информации лишает кредиторов возможности своевременно узнать о финансовых проблемах компании и защитить свои интересы.
Кто и зачем использует данные Федресурса
Банки и займодавцы — перед выдачей кредита проверяют, не начата ли процедура банкротства, и оценивают финансовое состояние по опубликованной отчетности.
Контрагенты и инвесторы — используют реестр как основной инструмент проверки надежности перед сделкой, в том числе чтобы увидеть залоги и другие обременения на имуществе партнера.
ФНС России — автоматически сопоставляет данные Федресурса с документами, поданными на регистрацию; расхождения ведут к отказу в регистрации.
Суды и прокуратура — используют публикации как доказательство по делам о банкротстве и административным правонарушениям.
Поэтому аккуратное ведение собственных публикаций — это не только исполнение обязанности, но и часть деловой репутации: расхождения или пропуски в реестре становятся заметны любому, кто проверяет компанию перед сделкой.
Способы публикации — сравнение
Способ
Срок
Нужна КЭП
Особенности
Самостоятельно через личный кабинет
1–2 часа после зачисления оплаты
Да
Полный контроль, но риск ошибок в формулировках и техническая сложность настройки КЭП
Через нотариуса
Зависит от загруженности нотариуса, обычно медленнее
Нет (подпись нотариуса)
Дороже: отдельно оплачиваются услуги нотариуса и сама публикация
От нескольких десятков минут, в зависимости от условий сервиса
Не требуется от клиента
Текст готовят специалисты, клиент передает только документы
Если нужна помощь с публикацией
Если нет собственной КЭП, нет уверенности в формулировках или просто нет времени разбираться с личным кабинетом, подготовку и подачу сообщения можно поручить сервису Федресурс Онлайн.
Сервис «Федресурс Онлайн» публикует сообщения в реестре онлайн, дистанционно — без личного визита. Срок размещения — 30 минут, нужно всего 2 документа, собственная квалифицированная электронная подпись клиенту не требуется, а госпошлина уже включена в стоимость услуги. Это особенно удобно, если нужно опубликовать сообщение срочно или если формулировка текста вызывает сомнения — ошибка в тексте или неверно выбранный тип сообщения приравнивается к его отсутствию и может привести к отказу в регистрации или штрафу.
Частые вопросы
Сколько стоит публикация сообщения на Федресурсе в 2026 году?
С 1 июля 2026 года — 1 121,10 ₽ за стандартное сообщение. Точную актуальную цифру стоит проверять на сайте перед публикацией, поскольку тариф периодически пересматривается.
Сколько раз нужно публиковать сообщение о реорганизации или об уменьшении уставного капитала?
Дважды: первое сообщение — сразу после принятия решения, второе — не ранее чем через 30 дней после первой публикации.
Сколько реально занимает самостоятельная публикация через личный кабинет?
При наличии рабочей КЭП и зачисленной оплаты — как правило, 1–2 часа. Более долгие сроки обычно связаны не с самим процессом публикации, а с зачислением оплаты банковским переводом.
Можно ли исправить опубликованное сообщение?
Нет, отредактировать или удалить его нельзя. Нужно опубликовать новое сообщение, которое явно указывает на исправление, и оплатить его отдельно.
Что будет, если не опубликовать обязательное сообщение вовремя?
Административный штраф на должностное лицо по ст. 14.25 КоАП (от предупреждения до 50 000 ₽ либо дисквалификация), а также риск отказа ФНС в регистрации ликвидации, реорганизации или уменьшения уставного капитала.
Можно ли опубликовать сообщение без собственной электронной подписи?
Да — через нотариуса или через Федресурс Онлайн, который берет подготовку и подачу сообщения на себя.
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