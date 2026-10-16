Федресурс — чистые активы в 2026–2027 году: кто обязан публиковать, сроки и пример сообщения

Нужно ли ООО публиковать чистые активы в Федресурсе

Здесь ситуация другая.

Для ООО ст. 7.1 № 129-ФЗ содержит отдельную норму: в Федресурс вносятся сведения о стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью в случаях, предусмотренных законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Поэтому формула:

«все ООО обязаны публиковать чистые активы»

— неверна.

Обычное ООО только потому, что оно рассчитало показатель чистых активов, не приобретает автоматически обязанность ежегодно публиковать его в Федресурсе.

Особые правила могут применяться, например, к ООО, которые публично размещают облигации или иные эмиссионные ценные бумаги и обязаны публично раскрывать информацию о своей деятельности.

Поэтому для ООО алгоритм такой:

есть обязанность раскрывать информацию по специальной норме → проверяем состав раскрываемых сведений → определяем необходимость сообщения в Федресурсе.

Для обычного ООО без соответствующего основания ежегодную публикацию чистых активов делать не требуется.