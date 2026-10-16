Федресурс — чистые активы в 2026–2027 году: кто обязан публиковать, сроки и пример сообщения

Но на практике вокруг этого сообщения возникает сразу несколько вопросов: обязаны ли публиковаться все АО, нужно ли это делать ООО, публикация ежегодная или ежеквартальная, от какой даты считать три рабочих дня и что делать, если чистые активы оказались отрицательными.
Разбираемся по действующим правилам.
Чистые активы в Федресурсе: главное за минуту
Если нужен короткий ответ:
сведения о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату обязаны публиковать акционерные общества;
для ООО такая обязанность возникает не автоматически, а в случаях, предусмотренных законодательством об ООО;
для большинства АО ориентиром является стоимость чистых активов по данным годовой бухгалтерской отчетности;
сообщение нужно разместить в Федресурсе, как правило, в течение трех рабочих дней с момента возникновения соответствующих сведений;
в сообщении указываются отчетная дата, дата расчета и стоимость чистых активов;
отрицательную стоимость также необходимо указывать — со знаком минус;
если чистые активы меньше уставного капитала, одной публикацией в Федресурсе вопрос не заканчивается: Закон об АО предусматривает дополнительные корпоративные последствия;
за нарушение обязанности по Федресурсу предусмотрена административная ответственность.
Основание для публикации стоимости чистых активов АО — подп. «к» п. 7 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Нужно опубликовать чистые активы, но не хотите разбираться с формой Федресурса и сроками? Сервис «Федресурс Онлайн» помогает проверить основание для публикации, подготовить сообщение и разместить сведения в реестре. Перед публикацией специалисты сверяют тип сообщения, отчетную дату и данные, которые должны попасть в Федресурс.
Что такое чистые активы
Если говорить упрощенно, чистые активы показывают стоимость имущества организации, которая останется после вычета учитываемых при расчете обязательств.
Но для юридически значимого расчета нельзя просто взять итог баланса и вычесть общую сумму долгов.
Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н.
Порядок применяется в том числе:
акционерными обществами;
обществами с ограниченной ответственностью;
государственными и муниципальными унитарными предприятиями;
производственными кооперативами;
жилищными накопительными кооперативами;
хозяйственными партнерствами.
То есть рассчитывать показатель приходится не только АО. Но обязанность публиковать его в Федресурсе определяется отдельно.
Кто обязан публиковать чистые активы в Федресурсе
В отношении акционерных обществ закон сформулирован прямо.
Подпункт «к» п. 7 ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ требует вносить в Федресурс:
сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последнюю отчетную дату.
Таким образом, обязанность распространяется как на публичные, так и на непубличные акционерные общества.
Формы ОАО и ЗАО сейчас отдельно не создаются, однако общества, сохранившие такие наименования в силу переходных положений, также могут подпадать под соответствующие правила как акционерные общества.
ПАО обязаны публиковать чистые активы?
Да.
Публичное акционерное общество является акционерным обществом, поэтому подпадает под требование подп. «к» п. 7 ст. 7.1 № 129-ФЗ.
Непубличное АО обязано публиковаться?
Да.
В норме № 129-ФЗ нет условия, что обязанность касается только публичных обществ или АО с определенным количеством акционеров.
Поэтому статус непубличного общества сам по себе от публикации стоимости чистых активов не освобождает.
Нужно ли ООО публиковать чистые активы в Федресурсе
Здесь ситуация другая.
Для ООО ст. 7.1 № 129-ФЗ содержит отдельную норму: в Федресурс вносятся сведения о стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью в случаях, предусмотренных законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Поэтому формула:
«все ООО обязаны публиковать чистые активы»
— неверна.
Обычное ООО только потому, что оно рассчитало показатель чистых активов, не приобретает автоматически обязанность ежегодно публиковать его в Федресурсе.
Особые правила могут применяться, например, к ООО, которые публично размещают облигации или иные эмиссионные ценные бумаги и обязаны публично раскрывать информацию о своей деятельности.
Поэтому для ООО алгоритм такой:
есть обязанность раскрывать информацию по специальной норме → проверяем состав раскрываемых сведений → определяем необходимость сообщения в Федресурсе.
Для обычного ООО без соответствующего основания ежегодную публикацию чистых активов делать не требуется.
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Когда рассчитываются чистые активы
Для целей Федресурса главное понятие в законе — «последняя отчетная дата».
На практике для большинства акционерных обществ основной публикацией становится стоимость чистых активов по данным годовой бухгалтерской отчетности.
Нужно ли публиковать чистые активы каждый квартал
Не стоит автоматически применять ко всем ПАО правило «четыре публикации в год».
Это слишком широкое толкование.
Сам закон № 129-ФЗ говорит о стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, а не устанавливает для всех ПАО универсальную обязанность подавать сообщение раз в квартал.
Если организация в силу закона, нормативных актов или собственных обязательных правил составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность, вопрос публикации необходимо оценивать с учетом того, является ли соответствующая дата для нее отчетной.
Поэтому безопасный алгоритм такой:
если у АО только годовая обязательная бухгалтерская отчетность → ориентируемся прежде всего на годовую отчетную дату;
если компания обязана составлять промежуточную отчетность → отдельно проверяем обязанность публикации на каждую соответствующую отчетную дату.
Просто количество акционеров само по себе не следует использовать как универсальный критерий «ежеквартального Федресурса».
В какой срок публикуются чистые активы в Федресурсе
Общее правило установлено п. 9 ст. 7.1 № 129-ФЗ:
если законом не предусмотрен иной срок, сведения вносятся в Федресурс в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта.
В отношении чистых активов принципиально важно правильно определить момент, когда показатель становится юридически сформированным.
В общем случае для АО срок связывают с датой подписания бухгалтерской отчетности, содержащей соответствующие сведения.
Пример
Бухгалтерская отчетность АО подписана руководителем 20 марта 2027 года.
Не нужно автоматически считать срок:
от 31 декабря;
от даты сдачи баланса в ФНС;
от даты годового собрания акционеров;
от даты утверждения отчетности.
Сначала определяется дата возникновения сведений, подлежащих внесению именно в Федресурс.
До окончания трех рабочих дней осталось мало времени? В «Федресурс Онлайн» можно передать подготовку и размещение сообщения специалистам. Это позволяет не тратить время на настройку рабочего места, поиск типа сообщения и самостоятельную проверку полей публикации.
Что указывать в сообщении о чистых активах
В интерфейсе Федресурса предусмотрен отдельный тип сообщения «Стоимость чистых активов».
Для него используются, в частности:
дата расчета;
отчетная дата;
стоимость чистых активов;
текст сообщения.
Отчетная дата
Это дата, по состоянию на которую определена стоимость чистых активов.
Например:
31.12.2026.
Дата расчета
Дата, когда показатель был рассчитан по данным соответствующей бухгалтерской отчетности.
Не следует автоматически подменять дату расчета отчетной датой.
Стоимость чистых активов
Указывается сумма в рублях.
Если показатель отрицательный, значение отражается со знаком минус.
Пример текста сообщения о стоимости чистых активов
Сам текст лучше делать коротким и однозначным.
Акционерное общество «Альфа», ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890, сообщает, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2026 года составляет 12 540 000 рублей. Дата расчета стоимости чистых активов — 20 марта 2027 года.
Если стоимость отрицательная:
Акционерное общество «Альфа», ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890, сообщает, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2026 года составляет минус 3 150 000 рублей. Дата расчета стоимости чистых активов — 20 марта 2027 года.
Реквизиты и даты в реальной публикации должны соответствовать бухгалтерским документам конкретной организации.
Важно: готовый пример нельзя механически копировать в реестр. Специалисты «Федресурс Онлайн» формируют сообщение под конкретную организацию и проверяют реквизиты перед размещением. Это снижает риск опубликовать чужой шаблон с неправильной датой, суммой или основанием.
Как рассчитывается стоимость чистых активов
Расчет выполняется по правилам приказа Минфина № 84н.
Упрощенно формула выглядит так:
Чистые активы = принимаемые к расчету активы − принимаемые к расчету обязательства.
При этом состав показателей определяется не бытовым пониманием «имущество минус долги», а установленным Минфином порядком.
При расчете не следует произвольно исключать или добавлять строки бухгалтерского учета.
Поэтому для публикации в Федресурсе рекомендуется использовать показатель, рассчитанный бухгалтерией на основании действующей редакции приказа № 84н.
Пример расчета
Допустим, после применения правил приказа № 84н принимаемые к расчету активы АО составили:
48 000 000 рублей.
Принимаемые к расчету обязательства:
31 500 000 рублей.
Стоимость чистых активов:
48 000 000 − 31 500 000 = 16 500 000 рублей.
Именно 16,5 млн рублей будет показателем, который затем используется для соответствующего раскрытия.
Но для корпоративных решений важна не только сама сумма. Ее необходимо сравнить с величиной уставного капитала общества.
Что делать, если чистые активы меньше уставного капитала
Это один из наиболее важных вопросов, который часто теряется за самой публикацией в Федресурсе.
Сообщение в реестре — только информационная обязанность.
Если стоимость чистых активов АО снижается относительно уставного капитала, могут возникнуть дополнительные требования по закону об акционерных обществах.
Если по окончании второго отчетного года или любого последующего года чистые активы становятся меньше уставного капитала, в годовой отчет общества необходимо включить раздел о состоянии чистых активов.
Он должен содержать, в частности:
динамику чистых активов и уставного капитала;
причины снижения показателя;
планируемые меры по приведению чистых активов в соответствие с уставным капиталом.
Если проблема сохраняется, закон предусматривает более серьезные последствия.
Когда придется уменьшать уставный капитал
Если стоимость чистых активов остается ниже уставного капитала по итогам следующего предусмотренного законом периода, общество должно в установленный срок принять решение:
об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимость чистых активов;
либо о ликвидации общества.
Поэтому отрицательные или систематически низкие чистые активы — это не просто цифра, которую нужно разместить на Федресурсе.
Это корпоративный индикатор, который способен повлечь самостоятельные юридические последствия.
Что делать, если чистые активы отрицательные
Отрицательная величина не освобождает компанию от раскрытия сведений.
Например:
−2 750 000 рублей.
Не следует:
ставить ноль вместо отрицательного значения;
скрывать знак минус;
откладывать публикацию до момента улучшения финансового положения;
заменять фактический показатель величиной уставного капитала.
В Федресурсе раскрывается фактическая стоимость чистых активов на соответствующую отчетную дату.
Одновременно руководству и корпоративному юристу необходимо проверить последствия по Закону об АО.
Чистые активы отрицательные или ниже уставного капитала? Здесь важно не просто «отправить цифру в Федресурс». В «Федресурс Онлайн» можно проверить, какой именно тип сообщения требуется и не возникает ли одновременно другой обязанности по раскрытию сведений.
Когда нужно публиковать уведомление о снижении чистых активов
Это отдельная ситуация, которую не следует путать с обычным сообщением о стоимости чистых активов.
Если стоимость чистых активов АО ниже уставного капитала более чем на 25% при выполнении условий, предусмотренных законодательством, у общества могут возникать дополнительные обязанности по уведомлению.
То есть возможны две разные задачи:
1. Обычное сообщение в Федресурсе о стоимости чистых активов.
2. Дополнительные действия при существенном снижении чистых активов относительно уставного капитала.
Одно не следует автоматически считать заменой другого.
Нужно ли публиковать чистые активы при крупной сделке
Нет общего правила, по которому любое изменение чистых активов после крупной сделки автоматически требует нового сообщения в Федресурсе.
Стоимость чистых активов действительно используется во многих корпоративных процедурах, но это не означает, что после каждой:
крупной сделки;
выплаты дивидендов;
покупки имущества;
получения кредита;
выплаты участнику
необходимо заново публиковать сообщение «Стоимость чистых активов».
Для Федресурса ориентируемся на предусмотренную законом отчетную дату и обязанность раскрытия соответствующих сведений.
Если в конкретной ситуации возникает другой обязательный факт — например, уменьшение уставного капитала, признаки недостаточности имущества или иной факт, — он может требовать отдельного типа сообщения.
Как опубликовать чистые активы в Федресурсе самостоятельно
Шаг 1. Рассчитайте показатель
Бухгалтерия определяет стоимость чистых активов в соответствии с приказом Минфина № 84н.
Зафиксируйте:
отчетную дату;
дату расчета;
итоговую стоимость.
Шаг 2. Проверьте срок
Установите дату возникновения сведений и отсчитайте предусмотренные законом три рабочих дня.
Особенно важно не путать: отчетную дату и дату возникновения юридически значимых сведений.
Шаг 3. Войдите в личный кабинет Федресурса
Для самостоятельной публикации организации потребуется работа с электронной подписью и техническими средствами, необходимыми для подписания сообщения.
Шаг 4. Выберите сообщение «Стоимость чистых активов»
Внесите:
отчетную дату;
дату расчета;
стоимость чистых активов;
текст сообщения.
Шаг 5. Перепроверьте показатель
Особенно внимательно проверьте:
количество нулей;
знак минус;
год;
отчетную дату;
дату расчета.
Ошибка в сумме может привести к публикации недостоверных сведений.
Шаг 6. Подпишите и оплатите публикацию
Размещение сообщений в Федресурсе платное.
Это не государственная пошлина. Стоимость публикации определяется действующим тарифом оператора реестра, поэтому сумму лучше проверять непосредственно перед размещением.
Шаг 7. Сохраните подтверждение
После появления сообщения в реестре сохраните:
номер публикации;
дату;
текст;
подтверждение размещения.
Это пригодится при внутреннем аудите или проверке.
Можно ли не публиковать сообщение самостоятельно
Да. Если компания не хочет самостоятельно настраивать работу с электронной подписью и разбираться в формах реестра, размещение можно передать специализированному сервису.
«Федресурс Онлайн» помогает пройти весь процесс:
проверить, требуется ли публикация;
определить подходящий тип сообщения;
проверить срок;
подготовить текст;
проверить реквизиты организации;
разместить сведения в Федресурсе;
передать подтверждение публикации.
Оставить заявку на публикацию можно на сайте «Федресурс Онлайн».
Что будет, если пропустить три рабочих дня
Ответственность за нарушение правил внесения обязательных сведений в Федресурс установлена ст. 14.25 КоАП.
Важно различать виды нарушений.
За несвоевременное внесение сведений предусмотрена отдельная ответственность.
За непредставление либо представление недостоверных обязательных сведений санкции выше.
При повторных нарушениях или внесении заведомо ложных сведений возможен штраф для должностного лица либо дисквалификация.
Поэтому таблицы со штрафами из старых публикаций необходимо перепроверять по действующей редакции КоАП.
Что делать, если срок уже пропущен
Не стоит отказываться от публикации только потому, что три рабочих дня уже прошли.
Алгоритм:
Проверьте, действительно ли организация обязана была разместить сообщение.
Определите правильную отчетную дату.
Перепроверьте размер чистых активов.
Разместите достоверные сведения.
Сохраните подтверждение публикации.
Отдельно оцените риск административной ответственности за нарушение срока.
Поздняя публикация не делает исполнение своевременным, но продолжение бездействия обычно не улучшает ситуацию.
Срок уже прошел? В «Федресурс Онлайн» можно передать ситуацию специалисту: сначала будет проверена сама обязанность и исходные данные, затем подготовлено сообщение для размещения. Это особенно важно при просрочке — исправлять ошибку новой недостоверной публикацией не стоит.
Самые частые ошибки
1. ООО публикует сведения просто потому, что рассчитало чистые активы
Расчет показателя и обязанность раскрывать его в Федресурсе — разные вещи.
2. Все ПАО автоматически считают обязанными публиковаться четыре раза в год
Для каждого общества нужно определить реальные отчетные даты и обязанность составления промежуточной отчетности.
3. Три дня считают от 31 декабря
Сама отчетная дата и дата возникновения сведений — не одно и то же.
4. Вместо отрицательного показателя ставят ноль
В сообщении необходимо отражать фактическое значение.
5. Публикуют «примерную» стоимость
В реестре должны быть достоверные данные бухгалтерского учета.
6. После публикации забывают сравнить показатель с уставным капиталом
Для АО это особенно важно: снижение чистых активов может запускать дополнительные требования.
7. Путают чистые активы и недостаточность имущества
Это разные юридические факты и разные типы сообщений в Федресурсе.
Отрицательные чистые активы сами по себе не означают автоматически, что необходимо публиковать сообщение о признаках недостаточности имущества.
Таблица: кому и когда проверять публикацию
Ситуация
Нужно проверить публикацию чистых активов
Публичное АО
Да
Непубличное АО
Да
АО с одним акционером
Да
Обычное ООО
Автоматической ежегодной обязанности нет
ООО — эмитент облигаций/ценных бумаг
Проверить специальное основание раскрытия
Чистые активы АО отрицательные
Публикация сохраняется + проверить корпоративные последствия
Чистые активы ниже уставного капитала
Публикация + проверить дополнительные обязанности
АО обязано составлять промежуточную отчетность
Проверить каждую отчетную дату
Чек-лист перед публикацией
Перед отправкой сообщения проверьте:
организация действительно относится к субъектам обязательного раскрытия;
определена правильная отчетная дата;
расчет выполнен по приказу Минфина № 84н;
стоимость сверена с бухгалтерскими данными;
отрицательное значение указано со знаком минус;
установлена дата возникновения сведений;
срок в три рабочих дня не пропущен;
стоимость сопоставлена с уставным капиталом;
при снижении показателя проверены дополнительные требования;
после размещения сохранен номер сообщения.
Не хотите проходить чек-лист вручную? Передайте данные специалистам «Федресурс Онлайн». Они проверят исходную информацию, подготовят сообщение и проведут публикацию. После размещения вы получите подтверждение появления сведений в реестре.
Частые вопросы
Все ли акционерные общества должны публиковать чистые активы в Федресурсе?
Подп. «к» п. 7 ст. 7.1 № 129-ФЗ устанавливает обязанность в отношении юридического лица, являющегося акционерным обществом. Норма не ограничена только ПАО.
Должно ли обычное ООО ежегодно публиковать чистые активы?
Нет автоматической обязанности только из-за организационно-правовой формы ООО. Для ООО закон отсылает к случаям, предусмотренным законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.
Какой срок публикации?
В общем случае — три рабочих дня с даты возникновения соответствующих сведений.
Нужно ли ПАО публиковать чистые активы каждый квартал?
Не следует использовать универсальную формулу «любое ПАО — четыре раза в год». Необходимо определить, какие отчетные даты установлены именно для организации и обязана ли она составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность.
Можно ли указать отрицательные чистые активы?
Да. Необходимо указывать фактическое рассчитанное значение, в том числе отрицательное.
Что важнее для срока: 31 декабря или дата подписания отчетности?
Автоматически отсчитывать три дня от 31 декабря неправильно. Нужно определить момент возникновения подлежащих раскрытию сведений.
Что делать, если чистые активы меньше уставного капитала?
Кроме публикации сведений в Федресурсе необходимо проверить дополнительные корпоративные последствия по закону об АО.
Нужно ли публиковать новое сообщение после каждой сделки, изменившей активы?
Нет общего требования обновлять сообщение после каждого хозяйственного события. Для публикации стоимости чистых активов закон оперирует стоимостью на последнюю отчетную дату.
Главное
Для запроса «Федресурс активы» важно запомнить три правила.
Первое: обязанность прямо распространяется на акционерные общества — сведения о стоимости чистых активов раскрываются на последнюю отчетную дату.
Второе: срок нельзя определять только по календарю. В общем случае сведения размещаются в течение трех рабочих дней после того, как показатель становится юридически сформированным в соответствующей бухгалтерской отчетности.
Третье: если чистые активы оказались отрицательными или ниже уставного капитала, публикация в Федресурсе — не единственная задача. Нужно отдельно проверить корпоративные последствия.
Нужно разместить сообщение о чистых активах?
«Федресурс Онлайн» помогает компаниям публиковать обязательные сведения в Федресурсе без самостоятельной настройки рабочего места и заполнения форм реестра.
Перед размещением специалисты проверят:
требуется ли публикация;
какой тип сообщения выбрать;
от какой даты считать срок;
какие реквизиты указать;
нет ли ошибок в подготовленном тексте.
Передайте публикацию «Федресурс Онлайн» — получите готовое подтверждение размещения сообщения в реестре.
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