Федресурс: уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве

1. Что означает «намерение» в Федресурсе

Это официальное сообщение в Федресурсе о том, что должник или кредитор в установленный срок обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Оно публикуется в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ) и предупреждает всех заинтересованных лиц о предстоящей процедуре.

Оповещение о намерении в Федресурсе выполняет две задачи: дает кредиторам и контрагентам время подготовиться и служит условием для подачи заявления в суд. Без публикации суд оставит заявление без движения.