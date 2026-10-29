Федресурс: уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве

Мы расскажем, как правильно выдержать сроки, опубликовать сообщение и избежать финансовых потерь.
1. Что означает «намерение» в Федресурсе
Это официальное сообщение в Федресурсе о том, что должник или кредитор в установленный срок обратится в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Оно публикуется в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ) и предупреждает всех заинтересованных лиц о предстоящей процедуре.
Оповещение о намерении в Федресурсе выполняет две задачи: дает кредиторам и контрагентам время подготовиться и служит условием для подачи заявления в суд. Без публикации суд оставит заявление без движения.
2. Кто обязан публиковать намерение
Публикация намерения в Федресурсе обязательна для двух категорий заявителей:
Должник — компания или ИП, которые планируют инициировать собственное банкротство.
Кредитор — конкурсный кредитор или уполномоченный орган, которые собираются банкротить должника принудительно.
Для юрлиц публикацию размещает руководитель или уполномоченное лицо с доверенностью. Для ИП — сам предприниматель или его представитель. Намерение должника и намерение кредитора в Федресурсе — это два разных типа сообщений, и при ошибке в выборе публикация будет недействительна.
3. Намерение кредитора и намерение должника в Федресурсе — в чем разница
Разница не только в том, кто публикует, но и в содержании. Должник сообщает о своем банкротстве, кредитор — о банкротстве конкретного должника.
Сообщение должника содержит данные о компании и формулировку о том, что он планирует обратиться в арбитражный суд. Сведения о кредиторах указываются в самом тексте.
Намерение кредитора в Федресурсе включает данные должника, сведения о кредиторе, основание долга (реквизиты судебного акта или договора), сумму задолженности и прямую формулировку о намерении обратиться в суд. Для большинства кредиторов обязательное условие — наличие вступившего в силу судебного акта о взыскании.
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4. За сколько дней до банкротства публикуют намерение
Уведомление о намерении подать на банкротство в Федресурсе публикуется не менее чем за 15 к/д до обращения в арбитражный суд. Этот срок дается кредиторам, чтобы они узнали о планах и успели отреагировать.
Пятнадцать дней — это минимум. Заявление можно подать и позже, но не позднее 30-го дня после публикации.
5. Сколько действует намерение в Федресурсе
Сообщение о намерении подать на банкротство действует 30 к/д со дня опубликования. По истечении этого срока содержащиеся в нем сведения утрачивают силу. Если подать заявление в суд на 31-й день, публикация уже недействительна. Придется размещать новое сообщение и снова ждать 15 дней.
6. Как правильно посчитать 15 и 30 дней
Срок ожидания — 15 календарных дней. Отсчет начинается со дня, следующего за днем публикации; сам день публикации в расчет не входит. Заявление в арбитражный суд можно подать только после истечения этого срока.
Публикация действует 30 календарных дней со дня опубликования. По истечении этого срока сведения утрачивают силу — придется размещать новое уведомление и снова ждать 15 дней.
Пример:
Уведомление опубликовано 1 октября. Отсчет 15 дней начинается 2 октября, пятнадцатый день — 16 октября. Значит, подавать заявление можно с 17 октября. Предельный срок — 30-й день со дня публикации, то есть 30 октября. Окно для подачи: с 17 по 30 октября включительно.
Заявление, поданное 16 октября или раньше, будет преждевременным. Заявление, поданное после 30 октября, суд не примет из-за утраты силы публикации — уведомление нужно будет размещать заново.
7. Что должно быть в сообщении кредитора
Сообщение от кредитора включает обязательные сведения:
наименование и реквизиты кредитора;
наименование, ИНН, ОГРН и адрес должника;
основание возникновения долга: реквизиты судебного акта или договора;
сумму задолженности;
прямую формулировку о том, что кредитор собирается подать на банкротство должника.
8. Что должно быть в сообщении должника
Публикация намерения в Федресурсе от должника содержит:
полное наименование и реквизиты компании (или ФИО и паспортные данные для ИП);
ИНН и ОГРН (ОГРНИП);
юридический адрес;
сведения о кредиторах;
формулировку о намерении подать заявление о собственном банкротстве.
На сайте Федресурса нет готового шаблона — текст составляется на основе требований закона, но заполняется через электронную форму.
9. Можно ли использовать намерение другого кредитора
Нет. Намерение обратиться с заявлением о банкротстве — это персональное уведомление конкретного заявителя. Чужая публикация сообщает о намерении другого кредитора и сама по себе не выполняет предварительную обязанность нового кредитора.
Если кредитор А опубликовал намерение, а кредитор Б хочет подать заявление, кредитору Б нужно размещать свое сообщение. Исключений нет.
10. Можно ли подать заявление раньше 15 дней
Нет. Закон устанавливает императивное требование: не менее 15 к/д между публикацией и обращением в суд. Если подать заявление раньше, суд его вернет.
Рассмотрим пример из практики (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 18.08.2022 N 309-ЭС22-7051 по делу № А60-57226/2021):
Должник — строительная компания — подал заявление о собственном банкротстве 9 ноября 2021 года. Публикацию о намерении разместил не сам должник, а его участник — и только 26 ноября, то есть уже после подачи заявления. Суды первой и апелляционной инстанций приняли заявление к производству, посчитав, что недостатки устранены. Верховный суд отменил их акты: цель публикации — оповестить заинтересованных лиц — не была достигнута, доказательств предварительного раскрытия информации не представлено. Нарушение на дату подачи носило неустранимый характер, поэтому заявление подлежало возврату, а не оставлению без движения.
11. Что делать, если прошло больше 30 дней
Публикация в этом случае утрачивает силу. Уведомление о намерении в Федресурсе нужно размещать заново — с новой датой и новой оплатой. После публикации снова ждать 15 дней и только потом подавать заявление.
Повторная публикация требуется, даже если заявление уже было подано, но суд его вернул по иным причинам.
12. Где публикуется намерение
Сообщение размещается на официальном сайте fedresurs.ru — в ЕФРСБ.
Для подачи нужна КЭП и регистрация в личном кабинете. Плата оператору реестра с 1 июля 2026 года составляет 1 121,10 руб. за одно сообщение.
Это не госпошлина, а тариф оператора. Оплата вносится на лицевой счет в личном кабинете. Можно разместить объявление через юристов — в этом случае собственная КЭП не требуется, но тариф оператора сохраняется.
13. Изменения с 2027 года
С 27 июля 2027 года закон № 253-ФЗ от 26.07.2026 меняет саму логику банкротства юрлиц. Если раньше главным сценарием была распродажа имущества, то теперь у компании появляется шанс сохранить бизнес и восстановить платежеспособность по плану, согласованному с кредиторами. Это напрямую касается и уведомления в Федресурсе: с этой даты публикация о намерении будет охватывать не только заявление о банкротстве, но и заявление о реструктуризации долгов.
1) Что конкретно меняется для юридических лиц
Появляется отдельная реабилитационная процедура. Реструктуризация долгов юрлица встает в один ряд с наблюдением, финансовым оздоровлением, внешним управлением и конкурсным производством, но решает другую задачу — не ликвидировать бизнес, а восстановить его платежеспособность.
У компании появляется план. Основа процедуры — план реструктуризации. Должник обязан подготовить его в течение четырех месяцев с даты введения процедуры и представить кредиторам. План может включать реорганизацию, увеличение уставного капитала, продажу части имущества, замещение активов, конвертацию требований кредиторов в доли или акции, прощение долга и другие меры.
Срок исполнения плана — до четырех лет с возможностью продления еще на четыре года. Это дает бизнесу время расплатиться по долгам без спешной распродажи активов.
2) Какие возможности это открывает
Для должника — сохранить работающее предприятие, контракты и рабочие места. Управление компанией не обязательно переходит к управляющему: возможны варианты, когда прежний руководитель остается, кредиторы утверждают нового директора или полномочия передаются антикризисному управляющему. Допускается и модель с двумя руководителями — один от собственников, другой от кредиторов.
Для кредиторов — получить больше, чем при конкурсном производстве. Если бизнес жизнеспособен, реструктуризация позволяет вернуть долг по графику, а не довольствоваться частью суммы от продажи имущества с торгов.
Защита важных договоров. Арендодатель не вправе в одностороннем порядке отказаться от договора аренды, который критически важен для восстановления бизнеса. Сам должник, наоборот, может выйти из договоров, которые мешают оздоровлению.
3) Как это связано с уведомлением о намерении в Федресурсе
Формулировка уведомления расширяется. Если раньше публикация касалась только намерения подать заявление о признании должника банкротом, то с 27 июля 2027 года она будет охватывать и намерение обратиться с заявлением о реструктуризации долгов. Сроки остаются прежними: уведомление нужно разместить не менее чем за 15 к/д до обращения в суд, и оно действует 30 дней.
4) Что появляется помимо судебной реструктуризации
Закон вводит и досудебную санацию. Это соглашение должника с кредиторами, которое можно заключить до возбуждения дела о банкротстве. Простая санация не требует утверждения судом. Для компаний с активами от 1 млрд рублей доступна комплексная санация: ее утверждает суд, и после этого она обязательна для всех кредиторов, чьи требования возникли до публикации о намерении.
5) Что делать уже сейчас
До 27 июля 2027 года еще есть время подготовиться. Если компания чувствует приближение кризиса, стоит заранее оценить финансовое состояние, структуру долгов и возможность восстановления платежеспособности. Если кредиторы уже требуют денег, изучите новый механизм: реструктуризация может стать альтернативой конкурсному производству. Переходные положения закона позволяют суду по ходатайству собрания кредиторов ввести реструктуризацию даже в делах, возбужденных до 27 июля 2027 года.
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