Как за 5 минут проверить компанию по ИНН в реестре Федресурс

8. Как опубликовать сообщение в реестре Федресурс

Шаг 1. Подготовьте текст и документы. Сформулируйте сведения так, чтобы они точно соответствовали документу-основанию: протоколу, решению, приказу или договору. Универсального шаблона нет — состав полей зависит от типа события. Для ликвидации, например, нужно указать, кем и когда принято решение, данные ликвидатора, реквизиты компании и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев.

Шаг 2. Проверьте электронную подпись и настройте рабочее место. Для входа в личный кабинет и подписания сообщения нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). При заказе в удостоверяющем центре обязательно укажите, что подпись будет использоваться для работы на fedresurs.ru — это нужно для корректной настройки сертификата. На компьютере также должны быть установлены криптопровайдер (обычно КриптоПро CSP актуальной версии) и плагин для браузера. Сайт fedresurs.ru нужно добавить в список доверенных узлов, а браузеру разрешить всплывающие окна и доступ к хранилищу сертификатов.

Шаг 3. Авторизуйтесь в личном кабинете. Зайдите на fedresurs.ru, нажмите «Личный кабинет» в правом верхнем углу и выберите раздел «Федресурс». Поставьте галочку согласия с правилами взаимодействия, затем выберите вход по электронной подписи и подтвердите сертификат. Система предложит выбрать сертификат из списка доступных — укажите нужный и подтвердите доступ.

Шаг 4. Создайте сообщение и выберите тип. В левом меню откройте раздел «Сообщения» и нажмите «Создать сообщение». Из выпадающего списка выберите тип, который соответствует вашему событию. Ошибка в типе приравнивается к отсутствию публикации, поэтому всегда все тщательно проверяйте.

Шаг 5. Заполните форму. Внесите данные организации, описание события и приложите подтверждающие документы, если это требуется для выбранного типа. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с ЕГРЮЛ. Дату события берите строго из документа-основания — протокола или решения.

Шаг 6. Подпишите сообщение. Нажмите кнопку «Подписать», выберите сертификат электронной подписи и подтвердите действие. С этого момента сообщение готово к публикации, но еще не размещено.

Шаг 7. Оплатите публикацию. С 1 июля 2026 года плата оператору за стандартное сообщение составляет 1 121,10 руб., включая НДС 22% (202,17 руб.). Это не госпошлина, а тариф оператора. Проверьте баланс лицевого счета в правом верхнем углу страницы. Если средств достаточно, нажмите «Опубликовать» — сообщение появится в реестре в течение нескольких минут. Если баланс нулевой, сформируйте счет, оплатите его и после зачисления средств завершите публикацию вручную. Деньги обычно зачисляются в течение 1–2 рабочих дней.

Шаг 8. Проверьте результат. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН компании и убедитесь, что сообщение отображается в открытой карточке со статусом «Опубликовано». Сохраните ссылку на запись, номер сообщения и чек об оплате — эти документы пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.