Как за 5 минут проверить компанию по ИНН в реестре Федресурс

1. Что такое реестр Федресурс
Это официальное название Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ). В нем собираются юридически значимые события: от смены директора до начала ликвидации или банкротства.
Единый федеральный реестр Федресурс ведется в электронном виде и открыт для всех. Данные из него используют банки при оценке заемщиков, контрагенты — для проверки партнеров, а налоговая служба — для сверки сведений с ЕГРЮЛ и проведения регистрационных процедур. По сути, это публичная «доска объявлений» бизнеса, где каждая запись имеет юридическую силу.
2. Где находится официальный сайт Федресурса
Официальный сайт — fedresurs.ru. Здесь доступны поиск по компаниям, карточки организаций с историей сообщений и личный кабинет для публикации.
Важно не путать два ресурса. Федеральный реестр Федресурс на fedresurs.ru — это ЕФРСФДЮЛ, общий реестр фактов деятельности. Сведения о банкротстве физических и юридических лиц ведутся на отдельном портале bankrot.fedresurs.ru — это ЕФРСБ, хотя оба ресурса связаны и обслуживаются одним оператором.
3. Как найти компанию в реестре Федресурс
Поиск бесплатный и не требует регистрации. Порядок действий:
Откройте fedresurs.ru.
Введите ИНН компании в поисковую строку.
Нажмите «Найти» и откройте карточку организации.
Перейдите в раздел с сообщениями.
После ввода ИНН система покажет полную подборку сообщений по компании: когда вышла запись, к какому типу она относится и что в ней сказано. Тот же результат даст и ОГРН — он тоже уникален. Искать по названию тоже можно, однако этот способ менее надежен: сокращения и опечатки система распознает не всегда. Если важна точность, используйте идентификатор — ИНН или ОГРН.
4. Какие сведения есть в Федресурсе
Реестр сведений Федресурс включает несколько групп данных:
Корпоративные события — создание, реорганизация, ликвидация, смена директора или адреса, изменение уставного капитала.
Финансовое состояние — стоимость чистых активов АО, бухгалтерская отчетность, аудиторские заключения.
Залоги и сделки — залог движимого имущества, лизинг, факторинг, независимые гарантии.
Банкротство — уведомления о намерении обратиться в суд, введение процедур.
Лицензии и членство в СРО.
Некоторые записи система подгружает автоматически из ЕГРЮЛ, но большую часть сведений компании и ИП обязаны публиковать сами.
5. Что можно узнать о контрагенте через Федресурс
Реестр Федресурс позволяет узнать все о ключевых событиях партнера.
Началась ли ликвидация или реорганизация. Если в карточке появилось сообщение о ликвидации, взыскать долг с контрагента будет сложнее. Реорганизация означает, что обязательства могут перейти к другому юридическому лицу.
Есть ли залоги на имущество. Если партнер предлагает имущество в качестве обеспечения, проверьте, не находится ли оно уже в залоге у другого кредитора.
Не банкротится ли компания. Уведомление о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве появляется в реестре минимум за 15 дней до подачи заявления — у вас есть время отреагировать.
6. Кто обязан публиковать сведения в реестре
Публиковаться должны все юридические лица — ООО, АО, НКО — независимо от масштаба, если наступило событие из ст. 7.1 закона № 129-ФЗ. В отдельных случаях обязанность возникает у ИП, залогодателей, лизингодателей и членов СРО.
Исключение — упрощенное прекращение МСП по ст. 21.3: там сведения размещает налоговая, и самостоятельная публикация не требуется.
Ошибки в публикациях на Федресурсе выявляются автоматически — ФНС сверяет данные с ЕГРЮЛ. Даже 1 день просрочки или неверный тип сообщения может привести к отказу в регистрации и штрафам.
Перед публикацией важно проверить порядок и сроки — иначе придется переделывать процедуру.
7. В какой срок публикуются сведения
Базовый срок — три рабочих дня с даты события. Отсчет начинается со следующего рабочего дня после даты, указанной в документе. День подписания в расчет не входит.
Для отдельных событий сроки иные: реорганизация и уменьшение капитала — две публикации с интервалом не менее месяца; намерение о банкротстве — не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд.
8. Как опубликовать сообщение в реестре Федресурс
Шаг 1. Подготовьте текст и документы. Сформулируйте сведения так, чтобы они точно соответствовали документу-основанию: протоколу, решению, приказу или договору. Универсального шаблона нет — состав полей зависит от типа события. Для ликвидации, например, нужно указать, кем и когда принято решение, данные ликвидатора, реквизиты компании и срок предъявления требований кредиторами — не менее двух месяцев.
Шаг 2. Проверьте электронную подпись и настройте рабочее место. Для входа в личный кабинет и подписания сообщения нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). При заказе в удостоверяющем центре обязательно укажите, что подпись будет использоваться для работы на fedresurs.ru — это нужно для корректной настройки сертификата. На компьютере также должны быть установлены криптопровайдер (обычно КриптоПро CSP актуальной версии) и плагин для браузера. Сайт fedresurs.ru нужно добавить в список доверенных узлов, а браузеру разрешить всплывающие окна и доступ к хранилищу сертификатов.
Шаг 3. Авторизуйтесь в личном кабинете. Зайдите на fedresurs.ru, нажмите «Личный кабинет» в правом верхнем углу и выберите раздел «Федресурс». Поставьте галочку согласия с правилами взаимодействия, затем выберите вход по электронной подписи и подтвердите сертификат. Система предложит выбрать сертификат из списка доступных — укажите нужный и подтвердите доступ.
Шаг 4. Создайте сообщение и выберите тип. В левом меню откройте раздел «Сообщения» и нажмите «Создать сообщение». Из выпадающего списка выберите тип, который соответствует вашему событию. Ошибка в типе приравнивается к отсутствию публикации, поэтому всегда все тщательно проверяйте.
Шаг 5. Заполните форму. Внесите данные организации, описание события и приложите подтверждающие документы, если это требуется для выбранного типа. Наименование, ИНН и ОГРН должны совпадать с ЕГРЮЛ. Дату события берите строго из документа-основания — протокола или решения.
Шаг 6. Подпишите сообщение. Нажмите кнопку «Подписать», выберите сертификат электронной подписи и подтвердите действие. С этого момента сообщение готово к публикации, но еще не размещено.
Шаг 7. Оплатите публикацию. С 1 июля 2026 года плата оператору за стандартное сообщение составляет 1 121,10 руб., включая НДС 22% (202,17 руб.). Это не госпошлина, а тариф оператора. Проверьте баланс лицевого счета в правом верхнем углу страницы. Если средств достаточно, нажмите «Опубликовать» — сообщение появится в реестре в течение нескольких минут. Если баланс нулевой, сформируйте счет, оплатите его и после зачисления средств завершите публикацию вручную. Деньги обычно зачисляются в течение 1–2 рабочих дней.
Шаг 8. Проверьте результат. Зайдите на fedresurs.ru, введите ИНН компании и убедитесь, что сообщение отображается в открытой карточке со статусом «Опубликовано». Сохраните ссылку на запись, номер сообщения и чек об оплате — эти документы пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.
Проверьте свои сообщения в Федресурс Сервис до подачи в ФНС
Разберем, какие публикации вам обязательны, проверим сроки и поможем избежать отказа в регистрации
9. Как проверить, что сообщение действительно опубликовано
Сообщение считается опубликованным, когда оно отображается в открытой карточке компании со статусом «Опубликовано». Черновик в личном кабинете публикацией не является.
Сохраните ссылку на запись, номер сообщения и чек об оплате — эти документы пригодятся, если налоговая или прокуратура задаст вопросы.
10. Что делать, если нашли ошибку в сообщении
Отредактировать опубликованное сообщение нельзя. Исправление возможно только через две операции.
Шаг 1. Аннулируйте прежнее сообщение. В разделе подачи объявлений выберите тип «Аннулирование опубликованного ранее сообщения», укажите, какое сообщение аннулируется, и обязательно добавьте причину.
Шаг 2. Опубликуйте новое сообщение с корректными данными. Оно оплачивается как обычная публикация — деньги за аннулированное сообщение не возвращаются.
Если ошибка связана с неправомерным раскрытием персональных данных, исправление нужно внести в течение трех рабочих дней, а аннулированное сообщение блокируется от открытого доступа.
Помните: аннулирование и размещение корректного сообщения не отменяет риск штрафа по ст. 14.25 КоАП за сам факт публикации недостоверных сведений. Если был просто нарушен срок, руководителя оштрафуют на 5 000 руб. Если сообщение вообще не опубликовано или размещены недостоверные сведения, штраф выше — от 5 000 до 10 000 руб. При повторном нарушении штраф может составить от 10 000 до 50 000 руб. или возможна дисквалификация руководителя на срок от одного года до трех лет.
Федресурс Сервис — это не просто публикация, а юридически значимый этап, от которого зависит регистрация изменений в ФНС.
Правильное размещение сообщений избавляет от отказов, проверок и лишних затрат.
Делегируйте публикации специалистам и исключите риски ошибок.
11. Что делать, если нет электронной подписи
Без усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) опубликовать сообщение на fedresurs.ru напрямую не получится. Но это не значит, что обязанность снимается. Однако есть несколько других вариантов.
Путь 1. Оформить УКЭП. Подпись выпускают в аккредитованном удостоверяющем центре. При заказе нужно указать, что она предназначена для работы на fedresurs.ru. Средняя стоимость — от 3 500 руб., срок оформления — от одного до нескольких рабочих дней. Плюс потребуется настроить рабочее место: установить криптопровайдер и плагин, добавить сайт в доверенные узлы. Для разовой публикации это не всегда оправданно.
Путь 2. Обратиться к нотариусу. Нотариус заверяет заявление и сам направляет его в реестр — подпись клиенту не нужна. Но услуга стоит дороже, занимает больше времени, а записаться на прием удается не всегда быстро. Для срочных публикаций этот путь неудобен.
Путь 3. Воспользоваться специализированным сервисом. Это самый практичный вариант, когда подписи нет, а публикация нужна в срок. Сервис работает как уполномоченный публикатор: клиент передает документы, специалисты готовят текст, проверяют его и размещают сообщение в реестре, подписывая своей квалифицированной подписью. Тариф оператора при этом сохраняется — сервис не заменяет плату за публикацию, а добавляет стоимость своих услуг. Клиент получает готовое сообщение в реестре Федресурс, ссылку на него и закрывающие документы.
Критерий
Самостоятельно
Через нотариуса
Через сервис
Электронная подпись
Нужна своя УКЭП: оформление, оплата, настройка
Не нужна — нотариус заверяет и направляет
Не нужна — сервис подписывает своей
Сроки подготовки
От нескольких дней: получение подписи, настройка рабочего места
От одного до нескольких дней: запись, прием, заверение, отправка
От 30 минут
Подготовка текста
Клиент сам составляет по требованиям закона
Клиент готовит сам, нотариус проверяет и заверяет
Специалисты готовят текст и сверяют с документами
Проверка перед подачей
Клиент проверяет сам, риск ошибки выше
Нотариус проверяет документы, но не несет ответственности за полноту сведений
Документы и текст проверяются до подачи
Контроль сроков
Клиент считает сам
Зависит от записи к нотариусу — можно не успеть в дедлайн
Сервис сверяет с дедлайном и графиком
Исправление ошибки
Клиент аннулирует и публикует заново за свой счет
Клиент сам исправляет, нотариус в этом не участвует
Сервис сопровождает исправление
Оплата
Тариф оператора (1 121,10 руб.)
Тариф оператора + услуги нотариуса (от 3 000 руб. и выше)
Тариф оператора + услуги сервиса
Закрывающие документы
Клиент формирует сам
Нотариус выдает документы по заверению, но не по публикации
Сервис передает полный комплект
Риск отказа ФНС из-за ошибки
Вся ответственность на публикаторе
Средний — нотариус проверяет только информацию, которую ему дал сам клиент
Ниже — эксперты проверяют все досконально на каждом этапе
Срочность
Зависит от того, есть ли уже подпись
Низкая: нужно ждать записи в контору
Высокая: сообщение можно опубликовать за 30-60 минут в зависимости от ситуации
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