Что такое автоматизация бизнес-процессов простыми словами

Под автоматизацией подразумевается замена ручных операций программными. Вместо того чтобы менеджер вручную переносил данные из формы на сайте в CRM, создавал задачу в трекере и отправлял письмо клиенту, система делает это сама по заданному сценарию. Сотрудник освобождается от рутины и занимается задачами, которые требуют мышления и общения.

Ключевое отличие от простого «внедрения программ» в том, что автоматизация выстраивает сквозной процесс. Данные не застревают в одном отделе, а передаются дальше без потерь и повторного ввода. Например, заявка с сайта сразу попадает в CRM, оттуда в 1С для выставления счета, а клиенту автоматически уходит подтверждение.