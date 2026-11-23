11. Какие ошибки приводят к нарушениям

Ошибка 1. Сведения в уведомлении расходятся с фактической передачей.

Компания указывает передачу клиентских контактов, но сервис дополнительно получает сведения о заказах и платежах. Это разные категории ПДн.

Как проверить: сопоставьте уведомление с настройками интеграций, составом передаваемых полей и технической документацией.

Ошибка 2. Страну определили только по адресу головного офиса.

Поставщик зарегистрирован в одном государстве, а обработка происходит в других странах.

Как проверить: запросите информацию о размещении инфраструктуры, резервных копий и доступе сотрудников.

Ошибка 3. Оценка получателя не подтверждена.

В уведомлении указана дата оценки, но компания не может представить документы, на основании которых сделаны выводы.

Как проверить: убедитесь, что сохранены ответы получателя, сведения о мерах защиты и результаты оценки.

Ошибка 4. Не проверена локализация.

Компания направила уведомление о зарубежной передаче, но продолжает собирать данные граждан РФ непосредственно в иностранную базу.

Как проверить: изучите маршрут движения информации от момента заполнения формы до записи в базу.

Ошибка 5. После смены сервиса документы не пересмотрели.

Организация перешла на другую CRM, изменила подрядчика или подключила новую интеграцию, но сохранила прежнее уведомление.

Как проверить: включите оценку трансграничной передачи в процедуру согласования новых ИТ-сервисов и изменения действующих договоров.

Всегда проверяйте не только документы, но и фактический маршрут персональных данных. Установите, кто получает сведения, где они обрабатываются и на каком основании. Затем сопоставьте результаты проверки с требованиями закона № 152-ФЗ и направьте необходимые сведения в Роскомнадзор.

Реклама. АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН 2310203967, erid: 2W5zFJC6aUi