1. Что считается трансграничной передачей персональных данных
Трансграничная передача персональных данных — это передача сведений иностранному государственному органу, иностранному физическому или юридическому лицу на территорию иностранного государства. Определение закреплено в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Что касается персональных данных (ПДн), то к ним относится любая информация, позволяющая прямо или косвенно определить человека. Например, ФИО, телефон, электронная почта, адрес, паспортные данные, сведения о зарплате и трудовой деятельности.
Чтобы установить наличие трансграничной передачи, проверьте четыре обстоятельства:
Какие сведения передаются. Определите, позволяют ли они идентифицировать человека самостоятельно или в сочетании с другой информацией.
Кто получает данные. Установите конкретное иностранное юридическое или физическое лицо либо государственный орган.
В какую страну поступают сведения. Учитывайте фактическое местонахождение получателя и инфраструктуры, а не только юридический адрес.
Какие действия происходят с данными. Проверьте загрузку файлов, автоматическую отправку через API, синхронизацию баз и предоставление удаленного доступа.
Передача может происходить автоматически, без непосредственного участия сотрудников. Поэтому проверьте не только договоры с иностранными контрагентами, но и настройки используемых информационных систем.
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2. В каких рабочих ситуациях нужно проверить передачу за рубеж
Трансграничная передача данных встречается в повседневных бизнес-процессах. Рассмотрим шесть ситуаций, требующих проверки.
1. Бухгалтер загружает документы в иностранное облако.
Если документы содержат ФИО, контакты работников или реквизиты физических лиц, проверьте, кто предоставляет облачный сервис и куда поступают файлы.
2. Компания использует CRM с зарубежной инфраструктурой.
CRM может автоматически синхронизировать клиентскую базу с иностранными серверами. Уточните местонахождение основной базы, резервных копий и лиц, имеющих доступ к сведениям.
3. Маркетолог использует зарубежный сервис рассылок.
Передача адресов электронной почты и имен клиентов иностранному поставщику может попадать под требования статьи 12 закона № 152-ФЗ. Отдельно проверьте наличие правового основания для рекламных рассылок.
4. Кадровик отправляет сведения иностранной головной компании.
Передача информации о сотрудниках российской организации зарубежному работодателю или материнской компании требует самостоятельного правового основания. Корпоративная принадлежность компаний к одной группе не отменяет требований законодательства.
5. Сайт взаимодействует с иностранными сервисами.
Аналитические инструменты, рекламные пиксели, формы обратной связи и онлайн-чаты могут передавать IP-адреса, идентификаторы пользователей и другие сведения.
Проверьте, какие запросы отправляются при открытии сайта и заполнении форм.
6. Зарубежный подрядчик получает удаленный доступ.
Если иностранный специалист подключается к системе и получает доступ к персональным данным, оцените характер доступа и фактические операции с информацией.
Сам по себе доступ не всегда означает передачу конкретного массива данных за рубеж. Однако возможность просмотра, получения или выгрузки сведений иностранным получателем требует правовой оценки.
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3. Как проверить иностранный сервис или получателя данных
Перед подключением сервиса запросите информацию у поставщика. К проверке привлеките ИТ-специалиста, юриста и сотрудника, отвечающего за закупку.
Выясните следующие обстоятельства:
Кто оказывает услугу? Получите наименование юридического лица, регистрационные и контактные данные.
Где находятся серверы? Уточните расположение основных баз, резервных копий и инфраструктуры обработки.
Из каких стран возможен доступ? Проверьте местонахождение подразделений технической поддержки и администраторов.
Какие сведения передаются автоматически? Запросите описание интеграций, API, журналирования и телеметрии.
Кто участвует в обработке? Установите субподрядчиков и других получателей информации.
Для каких целей используются данные? Проверьте, не применяет ли поставщик полученные сведения для собственных целей.
Как прекращается обработка? Уточните сроки хранения, порядок удаления информации и резервных копий.
Какие документы подтверждают условия? Изучите договор, соглашение об обработке данных, политику конфиденциальности и документацию по безопасности.
Особое внимание уделите договору. Он должен позволять определить обязанности сторон, допустимые операции с данными и порядок действий после прекращения сотрудничества.
Если поставщик отказывается раскрывать существенные сведения об обработке, оцените возможность использования альтернативного сервиса.
4. Как связаны трансграничная передача и локализация данных
Передача персональных данных за границу и локализация — разные ситуации. Выполнение одного не освобождает от соблюдения другого.
Согласно части 5 статьи 18 закона № 152-ФЗ, при сборе персональных данных граждан РФ, в том числе через интернет, оператор обязан обеспечивать предусмотренные законом операции с использованием баз данных, находящихся на территории России. С 1 июля 2025 года требования к локализации были ужесточены.
Рассмотрим два сценария.
Сценарий 1. Форма отправляет сведения непосредственно в зарубежную базу.
Посетитель вводит имя, телефон и электронную почту. Информация сразу поступает на иностранный сервер.
Если компания собирает таким способом персональные данные граждан РФ, требования к локализации нарушено. Одно только уведомление Роскомнадзора о зарубежной передаче проблему не решает.
Сценарий 2. Сведения собираются с соблюдением локализации, затем передаются иностранному получателю.
Компания организовала сбор и предусмотренные законом операции с данными в российской базе. После этого планируется передача иностранному контрагенту.
Такой процесс необходимо отдельно проверить на соответствие статье 12 закона № 152-ФЗ.
При этом наличие российской базы не означает автоматического разрешения на последующую зарубежную передачу. Проверьте правовое основание, цели обработки и соблюдение остальных требований законодательства. Понадобится уведомление в Роскомнадзор о трансграничной передаче.
5. На каком основании можно передавать данные и когда нужно согласие
Прежде чем организовать трансграничную передачу ПДн, определите законное основание обработки.
1) Исполнение договора с субъектом
Если передача необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных, отдельное согласие может не требоваться.
Например, туристическая компания передает иностранному отелю сведения, необходимые для бронирования номера.
Передавайте только данные, необходимые для исполнения договора.
2) Обработка на основании согласия
Если другого законного основания нет, получите согласие субъекта. Оно должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных оформляется отдельно от других документов и информации, которые подтверждает или подписывает человек.
3) Передача сведений работников и контрагентов
Проверьте цель передачи и применимые нормы законодательства. Например, передача информации о работниках иностранной головной компании не считается законной только потому, что организации входят в одну группу.
Для работников дополнительно учитывайте требования статьи 88 ТК РФ.
4) Передача специальных категорий данных
Сведения о здоровье, национальности, политических взглядах и другие специальные категории персональных данных обрабатываются с учетом статьи 10 закона № 152-ФЗ.
Для них действуют дополнительные ограничения. Проверьте наличие предусмотренного законом основания, включая письменное согласие, если оно требуется.
Уведомление Роскомнадзора о трансграничной передаче не заменяет согласие субъекта и не создает самостоятельного основания для обработки.
6. Что получить от иностранного получателя до подачи уведомления
До направления уведомления о трансграничной передаче персональных данных запросите информацию, предусмотренную частью 5 статьи 12 закона № 152-ФЗ.
1. Сведения о получателе.
Запросите наименование иностранной компании или ФИО физического лица, контактные телефоны, почтовые адреса и адреса электронной почты.
2. Информацию о мерах защиты.
Установите, какие организационные и технические меры применяет получатель для обеспечения безопасности и конфиденциальности сведений.
3. Условия прекращения обработки.
Выясните, при каких обстоятельствах иностранный получатель прекращает обработку и как организует удаление информации.
4. Сведения о законодательстве иностранного государства.
Если получатель находится под юрисдикцией государства, не включенного в перечень стран с адекватной защитой персональных данных, соберите информацию о правовом регулировании обработки данных в этой стране.
На основании полученных материалов проведите оценку соблюдения иностранным получателем требований к конфиденциальности и безопасности информации.
Зафиксируйте дату оценки - она потребуется при заполнении уведомления.
7. Как подготовить и подать уведомление в Роскомнадзор
Теперь рассмотрим подробнее, как уведомить Роскомнадзор о трансграничной передаче.
Шаг 1. Опишите планируемую передачу.
Укажите, какие процессы предполагают отправку сведений иностранным получателям.
Шаг 2. Проверьте данные оператора.
Подготовьте наименование, адрес организации и реквизиты ранее направленного уведомления об обработке персональных данных.
Шаг 3. Соберите информацию о получателях.
Проверьте иностранные организации и физических лиц, которым планируется передавать сведения.
Шаг 4. Определите цели и основания.
Для каждой цели установите соответствующее правовое основание обработки.
Шаг 5. Укажите субъектов и состав информации.
Определите категории субъектов: клиенты, работники, представители контрагентов и другие лица. Перечислите передаваемые персональные данные.
Шаг 6. Проверьте государства передачи.
Сопоставьте фактические направления передачи с действующим перечнем Роскомнадзора.
Шаг 7. Проведите оценку иностранного получателя.
Изучите собранные документы, оцените меры защиты и зафиксируйте дату проведения оценки.
Шаг 8. Заполните уведомление.
Оно есть на официальном сайте Роскомнадзора.
Шаг 9. Подпишите и направьте документ.
Подайте уведомление на бумажном носителе или в форме электронного документа. Подписать его должно уполномоченное лицо с помощью УКЭП.
Шаг 10. Сохраните подтверждение.
Зафиксируйте дату подачи, регистрационные сведения и подтверждение направления.
Перед тем, как заполнить уведомление о трансграничной передаче, уделите особое внимание соответствию указанных стран, целей и категорий данных фактическим процессам компании.
8. Когда можно начинать трансграничную передачу
Сроки рассмотрения уведомления зависят от того, включена ли страна назначения в действующий перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных.
1) Передача в государство из действующего перечня
Перечень утвержден приказом Роскомнадзора от 05.08.2022 № 128.
Если государство включено в действующий перечень, после направления уведомления оператор вправе начать передачу, не дожидаясь окончания десятидневного срока рассмотрения. Но мы рекомендуем все же подождать, так как РКН в любой момент может ограничить или запретить передачу.
2) Передача в государство, которое в перечень не включено
Если страна назначения отсутствует в перечне, после подачи уведомления необходимо дождаться истечения установленного законом срока рассмотрения.
По общему правилу Роскомнадзор принимает решение в течение 10 рабочих дней с даты поступления уведомления.
До истечения этого срока передача запрещена, за исключением предусмотренной законом необходимости защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов человека.
Если Роскомнадзор запрашивает дополнительные сведения, рассмотрение уведомления приостанавливается до их предоставления.
9. Что делать после подачи уведомления
1) Если Роскомнадзор направил запрос
Подготовьте документы и сведения об иностранном получателе, предусмотренные частью 5 статьи 12 закона № 152-ФЗ. Ответ направьте в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса.
При наличии обоснованных причин срок можно продлить максимум на пять рабочих дней, направив мотивированное уведомление регулятору.
2) Если изменились страны, цели или состав данных
Сопоставьте новый процесс с ранее направленным уведомлением. При изменении существенных параметров зарубежной передачи направьте актуальные сведения до начала передачи по новым условиям.
3) Если изменился иностранный получатель
Проверьте нового контрагента, запросите сведения о мерах защиты и проведите оценку. Также определите необходимость нового уведомления с учетом изменившихся обстоятельств.
4) Если компания прекратила использовать сервис
Проверьте выполнение договорных условий прекращения обработки и удаления данных. Сохраните подтверждения выполнения этих действий.
5) Если Роскомнадзор ограничил или запретил передачу
Передавать ПДн в таком случае нельзя. Если они уже отправлены, проконтролируйте уничтожение данных иностранным получателем.
10. Что делать, если компания уже использует иностранный сервис
Если зарубежная система подключена давно, начните с проверки фактической обработки.
Зафиксируйте процессы. Определите, какие подразделения используют сервис и для каких задач.
Установите состав данных и получателей. Проверьте передаваемые сведения, иностранные организации и государства.
Проверьте правовые основания. Изучите договоры, согласия и ранее направленные уведомления.
Выявите нарушения. Определите, соблюдена ли локализация, проведена ли оценка получателей и соответствует ли фактическая передача уведомленным сведениям.
Определите необходимые изменения. При обнаружении нарушений рассмотрите приостановку передачи, изменение настроек или переход на другой сервис.
Подготовьте документы. Соберите сведения от получателя, проведите оценку и выполните необходимые процедуры уведомления.
Проверьте результат. Убедитесь, что фактическая обработка соответствует документам и требованиям законодательства.
Если уведомление о трансграничной передаче ранее не подавалось, направьте его. Однако учитывайте, что последующая подача документа сама по себе не устраняет уже допущенное нарушение.
11. Какие ошибки приводят к нарушениям
Ошибка 1. Сведения в уведомлении расходятся с фактической передачей.
Компания указывает передачу клиентских контактов, но сервис дополнительно получает сведения о заказах и платежах. Это разные категории ПДн.
Как проверить: сопоставьте уведомление с настройками интеграций, составом передаваемых полей и технической документацией.
Ошибка 2. Страну определили только по адресу головного офиса.
Поставщик зарегистрирован в одном государстве, а обработка происходит в других странах.
Как проверить: запросите информацию о размещении инфраструктуры, резервных копий и доступе сотрудников.
Ошибка 3. Оценка получателя не подтверждена.
В уведомлении указана дата оценки, но компания не может представить документы, на основании которых сделаны выводы.
Как проверить: убедитесь, что сохранены ответы получателя, сведения о мерах защиты и результаты оценки.
Ошибка 4. Не проверена локализация.
Компания направила уведомление о зарубежной передаче, но продолжает собирать данные граждан РФ непосредственно в иностранную базу.
Как проверить: изучите маршрут движения информации от момента заполнения формы до записи в базу.
Ошибка 5. После смены сервиса документы не пересмотрели.
Организация перешла на другую CRM, изменила подрядчика или подключила новую интеграцию, но сохранила прежнее уведомление.
Как проверить: включите оценку трансграничной передачи в процедуру согласования новых ИТ-сервисов и изменения действующих договоров.
Всегда проверяйте не только документы, но и фактический маршрут персональных данных. Установите, кто получает сведения, где они обрабатываются и на каком основании. Затем сопоставьте результаты проверки с требованиями закона № 152-ФЗ и направьте необходимые сведения в Роскомнадзор.
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